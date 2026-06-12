Larin: Akkor szerzek gólt, amikor Kanadának szüksége van rám – reakciók

„Úgy éreztük, hogy a markunkban van az ellenfél – idézi a BBC Jesse Marscht, a kanadaiak szövetségi kapitányát. – Nyomást helyeztünk az ellenfélre, bejöttek a cserék, és ez nagy különbséget jelentett. Láthattunk, hogy a bosnyákok egyre halványabbak. Az első félidő csalódást keltett, nem játszottunk elég agresszíven, ahogy szerettem volna. Meg kellett találnunk az utat egy intenzívebb játékhoz. A második félidő már más volt, és ebből tanulnunk kell. Fontos pontot szereztünk, és a következő találkozón meg kell mutatnunk, hogy mit tanultunk. Kyle Larin nem volt boldog, hogy nem tettem be a kezdőbe. Beszéltünk erről, de azt mondtam neki, hogy »Nézd, nagyszerű idényed volt a Southamptonnal, akár kezdőként, akár csereként játszottál, minden meccshez hozzá tudtál szólni, és ez az, amire gondolnod kell.« És ezt is tette.”

„Különleges meccs volt – mondta az egyenlítő gólt szerző Cyle Larin. – Készen álltam, hogy beálljak játszani, hogy segítsek a csapaton, hogy segítsek a szurkolóknak visszatalálni a csapathoz. Sok helyzetünk volt, és mondtam, hogy jönnek a gólok. Akkor szerzek gólt, amikor Kanadának szüksége van rám.”

„Mindig sajnálatos, amikor tíz perccel a vége előtt vezetsz, de nem nyered meg a meccset – értékelt Sergej Barbarez a bosnyák szövetség honlapján. – Volt némi szerencsénk a védekezésben, de támadásban is akadtak lehetőségeink. Az 1–1-es döntetlen megérdemelt eredmény, és jó esélyt ad, hogy továbbjussunk a csoportból. Tudjuk, hogy mennyi pont kell a továbbjutáshoz, de még nem akarunk számolgatni. Még vár ránk a Svájc és a Katar elleni meccs. Megpróbáljuk megnyerni azokat a találkozókat, de a mostani pont kielégítő.”