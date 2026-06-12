Larin: Akkor szerzek gólt, amikor Kanadának szüksége van rám – reakciók
„Úgy éreztük, hogy a markunkban van az ellenfél – idézi a BBC Jesse Marscht, a kanadaiak szövetségi kapitányát. – Nyomást helyeztünk az ellenfélre, bejöttek a cserék, és ez nagy különbséget jelentett. Láthattunk, hogy a bosnyákok egyre halványabbak. Az első félidő csalódást keltett, nem játszottunk elég agresszíven, ahogy szerettem volna. Meg kellett találnunk az utat egy intenzívebb játékhoz. A második félidő már más volt, és ebből tanulnunk kell. Fontos pontot szereztünk, és a következő találkozón meg kell mutatnunk, hogy mit tanultunk. Kyle Larin nem volt boldog, hogy nem tettem be a kezdőbe. Beszéltünk erről, de azt mondtam neki, hogy »Nézd, nagyszerű idényed volt a Southamptonnal, akár kezdőként, akár csereként játszottál, minden meccshez hozzá tudtál szólni, és ez az, amire gondolnod kell.« És ezt is tette.”
„Különleges meccs volt – mondta az egyenlítő gólt szerző Cyle Larin. – Készen álltam, hogy beálljak játszani, hogy segítsek a csapaton, hogy segítsek a szurkolóknak visszatalálni a csapathoz. Sok helyzetünk volt, és mondtam, hogy jönnek a gólok. Akkor szerzek gólt, amikor Kanadának szüksége van rám.”
„Mindig sajnálatos, amikor tíz perccel a vége előtt vezetsz, de nem nyered meg a meccset – értékelt Sergej Barbarez a bosnyák szövetség honlapján. – Volt némi szerencsénk a védekezésben, de támadásban is akadtak lehetőségeink. Az 1–1-es döntetlen megérdemelt eredmény, és jó esélyt ad, hogy továbbjussunk a csoportból. Tudjuk, hogy mennyi pont kell a továbbjutáshoz, de még nem akarunk számolgatni. Még vár ránk a Svájc és a Katar elleni meccs. Megpróbáljuk megnyerni azokat a találkozókat, de a mostani pont kielégítő.”
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
KANADA–BOSZNIA-HERCEGOVINA 1–1 (0–1)
Toronto, Toronto Stadion, 43 002 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin)
KANADA: Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan (A. Ahmed, 61.), Eustáquio (Osorio, 90+1.), I. Koné, Millar (Shaffelburg, 61.) – J. David (P. David, 61.), Oluwaseyi (Larin, 76.). Szövetségi kapitány: Jesse Marsch
BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (Burnic, 84.) – Bajraktarevic (Sunjic, 74.), Basic (Gigovic, 62.), Tahirovic, Memic (Alajbegovic, 74.) – Demirovic, Lukic (Bazdar, 62.). Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez
Gólszerző: Larin (79.), ill. Lukic (21.)