Nemzeti Sportrádió

Kosárlabda: kikapott csehektől az Eb-n az U18-as leányválogatott

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2026.08.03. 20:48
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kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
Az U18-as leány kosárlabda-válogatott három ponttal kikapott a csehektől a stockholmi Eb harmadik csoportmeccsén.

Az U18-as leány kosárlabda-válogatott hétfőn

66–63-as vereséget szenvedett a csehektől

a stockholmi Európa-bajnokság harmadik csoportmeccsén.

Laczka Miklós együttese a körbeverések után 4 ponttal az A jelű négyes második helyén zárt, szereplését a nyolcaddöntőben folytatja.

U18-AS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, STOCKHOLM (SVÉDORSZÁG)
Magyarország–Csehország 63–66 (13–22, 12–19, 13–14, 25–11)

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

 

 

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