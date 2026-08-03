Kosárlabda: kikapott csehektől az Eb-n az U18-as leányválogatott
Az U18-as leány kosárlabda-válogatott három ponttal kikapott a csehektől a stockholmi Eb harmadik csoportmeccsén.
Az U18-as leány kosárlabda-válogatott hétfőn
66–63-as vereséget szenvedett a csehektől
a stockholmi Európa-bajnokság harmadik csoportmeccsén.
Laczka Miklós együttese a körbeverések után 4 ponttal az A jelű négyes második helyén zárt, szereplését a nyolcaddöntőben folytatja.
U18-AS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, STOCKHOLM (SVÉDORSZÁG)
Magyarország–Csehország 63–66 (13–22, 12–19, 13–14, 25–11)
(Kiemelt kép forrása: FIBA)
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