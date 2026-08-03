Keddi sportműsor: BL-, El-, Kl-selejtezők és vizes Eb
AUGUSZTUS 4., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
Bajnoki ág
18.00: Mjällby (svéd)–Slovan (szlovák)
18.00: Ararat-Armenia (örmény)–Celje (szlovén)
19.30: Levszki Szófia (bolgár)–Kairat Almati (kazah)
19.30: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Crvena zvezda (szerb)
20.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Kauno Zalgiris (litván)
Nem bajnoki ág
20.00: Olympiakosz (görög)–NEC (holland)
20.00: Union SG (belga)–Bodö/Glimt (norvég)
20.00: Sparta Praha (cseh)–Lyon (francia)
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
Bajnoki ág
21.00: Larne (északír)–Iberia (grúz)
21.00: Shamrock Rovers (ír)–Egnatia (albán)
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
Főág
18.00: Auda (litván)–Dinamo City (albán)
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
14.00: Newport County (walesi)–AS Roma (olasz)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
NŐI TOUR DE FRANCE
15.45: 4. szakasz (Tv: Eurosport1; M4 Sport, 16.30)
LENGYEL KÖRVERSENY
12.55: férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
U18-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZERBIA
ALSÓHÁZI HELYOSZTÓ
12.00: Ausztria–Szlovákia (Tv: Sport1)
14.30: Svájc–Csehország (Tv: Sport1)
KÖZÉPDÖNTŐ
17.00: Izland–Portugália (Tv: Sport1)
19.30: Magyarország–Horvátország (Tv: Sport1)
U18-AS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ROMÁNIA
KÖZÉPDÖNTŐ
15.15: Magyarország–Kína (Tv: Duna World)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1115 (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL
8.00: női selejtező
PÓKER
WORLD SERIES
Szerda, 2.00: döntő, 2. nap, Las Vegas (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-es torna, Montreal
16.00: 1. forduló. Benne: Marozsán Fábián–Mocsizuki (japán)
WTA 1000-es torna, Toronto
16.00: 1. forduló
ÚSZÁS
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Nyílt vízi úszás
10.00: férfi 10 km (Betlehem Dávid, Kovács-Seres Hunor, Rasovszky Kristóf) (Tv: M4 Sport)
14.30: női 10 km (Mihályvári-Farkas Viktória) (Tv: M4 Sport)
Műugrás
12.30: női 3 m, selejtező (Kun Patrícia)
19.30: férfi szinkrontoronyugrás, 10 m, DÖNTŐ (Tv: M4 Sport)
21.15: női 3 m, DÖNTŐ (Tv: M4 Sport)
Műúszás
9.00: női egyéni, technikai program, DÖNTŐ
16.00: csapatverseny, technikai program, DÖNTŐ
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Szuper Levente, Erdei Márk
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Időpontváltozások az NB I-ben a hőség miatt
8.00: Az UEFA bizalmatlansági harcot indít a FIFA elnöke ellen – a vonalban Dénes Ferenc sportközgazdász
9.00: A vonalban Marosán György. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: A jövő sztárjai – az adás vendége az U20-as Európa-bajnok kézilabda-válogatott két játékosa, Balogh Ádám és Gazsó Péter. A riporter: Nagy Dániel
13.30: Buli, vendég: Hiezl Réka Effi és Csollák Márkó. Műsorvezető: Virányi Zsolt
14.00: Fonák és tenyeres, Kreisz Bálinttal és Farkas Mártonnal
14.40: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Szalai Kristóf
15.00: Interjú Nagy Ádámmal, a Ferencváros labdarúgójával
15.30: Az FTC Európa-liga esélyeiről beszélgetünk
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Szegő Tibor, Bobory Balázs, Gergelics József
17.00: Beszámoló a vizes Eb-ről
17.30: A téma a női labdarúgás
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Kreisz Bálint
18.00: Vendégünk Hofer Bianka és Tölgyesi Flóra, a K–2 500 méteres pótválogató győztes egysége
19.00: Az NB I 2. fordulójának összefoglalója
19.30: Élsport a hőségben, fizikai határok és veszélyek
20.00: A vizes Eb eredményei és interjúk
20.30: A Ferencváros sajtótájékoztatója, Nagy Ádám-interjú
21.00: A hét értékteremtő anyagai
22.30: Sportvilág