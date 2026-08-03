Tajti-Márton Anita: Szemléletváltásra van szükség a magyar atlétikában

Bár eredetileg nem voltak ilyen ambíciói, az olimpiai bronzérmes súlylökő Tajti-Márton Anita, a sportág első magyar világbajnoka végül úgy döntött, elindul az elnöki posztért a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) szeptember 2-i rendkívüli tisztújító közgyűlésén, és ha bizalmat kap, szerepet vállal sportága megújításában.

„Több egyesület már tavaly megkeresett, hogy elvállalnám-e az elnöki szerepet, de ott volt nekem a szeged klub atlétikai szakosztályának vezetése, és két gyermek édesanyjaként a család. De ahogy telt az idő, a magyar atlétika jövője egyre inkább központi téma lett, és a szakosztálynál is úgy láttuk, változásra van szükség itthon a sportágban – mondta lapunk megkeresésére egykori világklasszis sportolónk. – A tavaszi közgyűlés után újra megkerestek, köztük az előző elnökségből Zsivoczky-Farkas Györgyiék, ami után gondolkodási időt kértem. Szimpatikus volt az elképzelésük, az irány, amerre a magyar atlétika haladhatna. Megismertem a csapatot, amely részt venne a megújulásban, és bár én lettem az elnökjelölt, fontosnak tartom kiemelni, hogy csapatban gondolkodunk, együttesen, összefogással szeretnénk elvégezni az előttünk álló feladatokat.”

Tajti-Márton Anitának többéves sportvezetői tapasztalata van, 2020 őszén átvette a Szegedi Vasutas SE atlétikai szakosztálya irányítását, 2023-as visszavonulása után pedig a MASZ dobó szakágának vezetője is lett. A szegedi klub szakosztálya akkor még a megszűnés szélén állt, ehhez képest az évek alatt sikeres egyesületté nőtte ki magát, ma már 352 igazolt sportója van, a súlylökő Beregszászi Renáta révén Európa-bajnoki indulója, Fekete István és Dobó Zsombor pedig épphogy lemaradt a birminghami kontinensviadalról.

„Az egyesületen belül nem volt vita arról, hogy én vegyem át az SZVSE irányítását mint társdalmi elnök, ez a bizalom pedig jólesett. Azóta sok tapasztalatot szeretem sportvezetőként, de tudom, hogy sok tanulnivalóm is van. Erősségemnek tartom, hogy sohasem restelltem kérdezni, a jó példákat ellesni, felhasználni és tanulni belőlük, ezért izgatottan várom a feladatot, ha a küldöttgyűlés bizalmat szavaz nekünk” – fogalmazott Tajti-Márton Anita, aki szerint a szövetségnek széleskörű megújulásra van szüksége a szövetségnek, hogy a jövőben jobban támaszkodjon a piacra, ne kizárólag az állami forrásokra.

Ezen a ponton saját tanulságos példáját is felhozta, mert szerinte elszomorító, hogy 23 évig volt sportoló, kiemelkedően sikeres pályafutás áll mögötte, de a szponzori támogatás terén nem segített neki a szövetség sem – ezen a gyakorlaton pedig mindenképpen változtatni szeretnének.

„Feladataink közé tartozik a magyar atlétika elhelyezése a piacon, amiben a csapatunkból ketten is kiemelt szerepet játszhatnak, Dr. Langár Bence és Molnár Balázs közgazdász. Rutkovszky Ede széleskörű nemzetközi vezetői tapasztalataira is szükségünk lenne az új irányok kialakításához, mivel a szövetség működése sem volt gördülékeny, különösen az elmúlt években, ebben is előre lehet lépni. Fontos az átláthatóság, mert jelenleg nem látnak bele az edzők, a sportolók, a vezetők, hogy mi és miért történik a sportágban, ki hogyan és mire kap támogatást, ennél jóval szélesebb transzparencia szükséges – tette hozzá az elnökjelölt, akinek személye már csak a széleskörű elismertsége miatt sem megosztó. – Az általunk összeállított szakmai anyag több pontra osztja a feladatokat az átláthatóság, a megbízhatóság és a piaci szemléletű gondolkodás alapján. Mert személetváltásra van szükség a magyar atlétikában, a körülmények megváltoztak, amire nekünk is reagálnunk kell.”

Az új elnökségi struktúra szakítani kíván az eddigi hagyományokkal, a sportszakemberek mellé pénzügyi vezetőket vonna be. Tajti-Márton Anita elnökségének tagjai Németh Zsolt (világbajnoki ezüstérmes kalapácsvető, mesteredző), Zsivoczky-Farkas Györgyi (Európa-bajnoki bronzérmes, olimpiai 8. helyezett többpróbázó, edző), Tölgyesi Előd (utánpótlásműhely-vezető, edző, korábbi atléta), Dr. Langár Bence (közgazdász, befektető, egyetemi oktató), Molnár Balázs (közgazdász, nemzetközi sporttanácsadó, korábbi válogatott atléta) és Rutkovszky Ede (nemzetközi sportvezető, az Európai Atlétikai Szövetség projektkoordinátora).