Nemzeti Sportrádió

Tajti-Márton Anita: Szemléletváltásra van szükség a magyar atlétikában

VINCZE SZABOLCSVINCZE SZABOLCS
2026.08.03. 20:52
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Tajti-Márton Anita (Fotó: Árvai Károly)
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MASZ Márton Anita Magyar Atlétikai Szövetség
Olimpiai bronzérmes, fedett pályás világ- és Európa-bajnok súlylökőnk, Tajti-Márton Anita bejelentette, hogy indul az elnöki posztért a Magyar Atlétikai Szövetség szeptemberi tisztújító közgyűlésén, elnökségében olyan tapasztalt sportvezetőkkel, mint Németh Zsolt mesteredző, Zsivoczky-Farkas Györgyi és Tölgyesi Előd.

Bár eredetileg nem voltak ilyen ambíciói, az olimpiai bronzérmes súlylökő Tajti-Márton Anita, a sportág első magyar világbajnoka végül úgy döntött, elindul az elnöki posztért a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) szeptember 2-i rendkívüli tisztújító közgyűlésén, és ha bizalmat kap, szerepet vállal sportága megújításában.

„Több egyesület már tavaly megkeresett, hogy elvállalnám-e az elnöki szerepet, de ott volt nekem a szeged klub atlétikai szakosztályának vezetése, és két gyermek édesanyjaként a család. De ahogy telt az idő, a magyar atlétika jövője egyre inkább központi téma lett, és a szakosztálynál is úgy láttuk, változásra van szükség itthon a sportágban – mondta lapunk megkeresésére egykori világklasszis sportolónk. – A tavaszi közgyűlés után újra megkerestek, köztük az előző elnökségből Zsivoczky-Farkas Györgyiék, ami után gondolkodási időt kértem. Szimpatikus volt az elképzelésük, az irány, amerre a magyar atlétika haladhatna. Megismertem a csapatot, amely részt venne a megújulásban, és bár én lettem az elnökjelölt, fontosnak tartom kiemelni, hogy csapatban gondolkodunk, együttesen, összefogással szeretnénk elvégezni az előttünk álló feladatokat.”

Tajti-Márton Anitának többéves sportvezetői tapasztalata van, 2020 őszén átvette a Szegedi Vasutas SE atlétikai szakosztálya irányítását, 2023-as visszavonulása után pedig a MASZ dobó szakágának vezetője is lett. A szegedi klub szakosztálya akkor még a megszűnés szélén állt, ehhez képest az évek alatt sikeres egyesületté nőtte ki magát, ma már 352 igazolt sportója van, a súlylökő Beregszászi Renáta révén Európa-bajnoki indulója, Fekete István és Dobó Zsombor pedig épphogy lemaradt a birminghami kontinensviadalról.

„Az egyesületen belül nem volt vita arról, hogy én vegyem át az SZVSE irányítását mint társdalmi elnök, ez a bizalom pedig jólesett. Azóta sok tapasztalatot szeretem sportvezetőként, de tudom, hogy sok tanulnivalóm is van. Erősségemnek tartom, hogy sohasem restelltem kérdezni, a jó példákat ellesni, felhasználni és tanulni belőlük, ezért izgatottan várom a feladatot, ha a küldöttgyűlés bizalmat szavaz nekünk” – fogalmazott Tajti-Márton Anita, aki szerint a szövetségnek széleskörű megújulásra van szüksége a szövetségnek, hogy a jövőben jobban támaszkodjon a piacra, ne kizárólag az állami forrásokra.

Ezen a ponton saját tanulságos példáját is felhozta, mert szerinte elszomorító, hogy 23 évig volt sportoló, kiemelkedően sikeres pályafutás áll mögötte, de a szponzori támogatás terén nem segített neki a szövetség sem – ezen a gyakorlaton pedig mindenképpen változtatni szeretnének.

„Feladataink közé tartozik a magyar atlétika elhelyezése a piacon, amiben a csapatunkból ketten is kiemelt szerepet játszhatnak, Dr. Langár Bence és Molnár Balázs közgazdász. Rutkovszky Ede széleskörű nemzetközi vezetői tapasztalataira is szükségünk lenne az új irányok kialakításához, mivel a szövetség működése sem volt gördülékeny, különösen az elmúlt években, ebben is előre lehet lépni. Fontos az átláthatóság, mert jelenleg nem látnak bele az edzők, a sportolók, a vezetők, hogy mi és miért történik a sportágban, ki hogyan és mire kap támogatást, ennél jóval szélesebb transzparencia szükséges – tette hozzá az elnökjelölt, akinek személye már csak a széleskörű elismertsége miatt sem megosztó. – Az általunk összeállított szakmai anyag több pontra osztja a feladatokat az átláthatóság, a megbízhatóság és a piaci szemléletű gondolkodás alapján. Mert személetváltásra van szükség a magyar atlétikában, a körülmények megváltoztak, amire nekünk is reagálnunk kell.”

Az új elnökségi struktúra szakítani kíván az eddigi hagyományokkal, a sportszakemberek mellé pénzügyi vezetőket vonna be. Tajti-Márton Anita elnökségének tagjai Németh Zsolt (világbajnoki ezüstérmes kalapácsvető, mesteredző), Zsivoczky-Farkas Györgyi (Európa-bajnoki bronzérmes, olimpiai 8. helyezett többpróbázó, edző), Tölgyesi Előd (utánpótlásműhely-vezető, edző, korábbi atléta), Dr. Langár Bence (közgazdász, befektető, egyetemi oktató), Molnár Balázs (közgazdász, nemzetközi sporttanácsadó, korábbi válogatott atléta) és Rutkovszky Ede (nemzetközi sportvezető, az Európai Atlétikai Szövetség projektkoordinátora).

 

MASZ Márton Anita Magyar Atlétikai Szövetség
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