Bognár György: Azok játszottak gyengén, akiknek frissnek kellett volna lenniük
Filipe Celikkaya, a ZTE FC vezetőedzője
– Megvan első győzelme a Zalaegerszeg kispadján.
– Remek mérkőzés volt, jól tudta a csapat, hogy mikor mit kell tennie, akár labda nélkül is. Sok helyzet volt, sok kimaradt, de erős ellenféllel játszottunk. Többször is megvolt a lehetőségünk, hogy pontot tegyünk a meccs végére, örömteli, hogy a futballistáink tudták, mikor kell gyorsítani és lassítani a játékot. Jó teljesítményt nyújtottak, de tovább kell dolgozni. Örülök, hogy motivált csapatot láttam a pályán.
– Sok ziccert elpuskázott a ZTE az első félidőben, nem gondolta, hogy ez még visszaüthet?
– A mérkőzés előtti televíziós interjúban is azt mondtam, hogy az MTK elleni meccs után muszáj gólokat szereznünk a győzelemhez – nos, öt lett belőle. Tudom, hogy a Paksnak nagy tett öt gólt rúgni. Sokszor láttam, hogy a játékosok az ellenfél kapujánál inkább passzoltak, a társukkal akartak gólt rúgatni, ami a nagyszerű csapatszellemet mutatja. Nem vagyunk eufórikus állapotban, de én speciel nagyon boldog vagyok.
– José Calderón egy sorral feljebb játszott, mégpedig kiválóan: ezen a poszton maradhat?
– Ez a jövő zenéje. Elégedett vagyok vele és az összes futballistával, csapatként nyújtottak kimagasló teljesítményt.
Bognár György, a Paks vezetőedzője
– Meglepte a végeredmény?
– Végig jobb és frissebb volt a Zalaegerszeg, nekünk nem sikerült a frissítés a Panathinaikosz elleni meccs után. Sőt, azok a játékosok játszottak gyengén, akiknek frissnek kellett volna lenniük. A védelem szokatlan összeállításban szerepelt, változtatnunk is kellett a szünetben, de ahhoz, hogy győzzünk, helyzeteket kellett volna kidolgozni, ez pedig most nem ment.
– Az első félidőben rengetegszer léptek ki a zalai támadók: miképp értékeli csapata védekezését?
– Még edzőmeccsen sem játszottunk ilyen összetételben, és ezután sem tesszük… Győrfi Milán megsérült Athénban, Silye Erik továbbra is sérült, Hahn János nem a megszokott pozíciójában szerepelt, Kuzma Hunor pedig a fiatalszabály miatt játszott. Vannak izomsérüléssel bajlódó játékosok is, gyakorlatilag a legjobb védelmünk a kispadon ült, de nem kockáztattunk.
– A jövőben nem kell nemzetközi mérkőzést játszani, ez könnyebbséget okoz az összeállítás szempontjából?
– Való igaz, most nem kell hét közben játszani, szóval tudjuk majd azt a szintet hozni, amihez hozzászoktunk. Lesz egy teljes hét a felkészülésre a következő meccsre, egyáltalán nem aggódom a jövőt illetően.
LABDARÚGÓ NB I
2. FORDULÓ
ZALAEGERSZEGI TE FC–PAKSI FC 5–2 (3–2)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 3093 néző. Vezette: Zierkelbach Péter
ZTE: Gundel-Takács – Csonka A., Peraza, Diogo Silva, Garai (Alfonso, a szünetben; M. Santos, 77.) – Kiss B. (Teixeira, 77.), Amato, Szendrei N., Calderón – Maxsuell (Henrique, 62.), Skribek (Babos B., 88.). Vezetőedző: Filipe Celikkaya
PAKS: Kovácsik – Kuzma (Lenzsér, a szünetben), Szekszárdi M., Vécsei – Hahn, Pető M. (Böde, 61.), Papp K., Balogh B. (Zeke, a szünetben), Lapu (Horváth Kevin, 61.) – Haraszti (Wiesner, 82.), Szalai J. Vezetőedző: Bognár György
Gólszerző: Calderón (2., 21.), Garai (45+1.), Henrique (73.), Babos B. (90+9.), ill. Szalai J. (11. – 11-esből), Lapu (40.)
Sárga lap: Peraza (65.), M. Santos (78.), Celikkaya (90+1. – a kispadon), Amato (90+6.), ill. Pető M. (58.), Lenzsér (67.), Horváth Kevin (90+2.)