Bognár György: Azok játszottak gyengén, akiknek frissnek kellett volna lenniük

Filipe Celikkaya, a ZTE FC vezetőedzője

– Megvan első győzelme a Zalaegerszeg kispadján.

– Remek mérkőzés volt, jól tudta a csapat, hogy mikor mit kell tennie, akár labda nélkül is. Sok helyzet volt, sok kimaradt, de erős ellenféllel játszottunk. Többször is megvolt a lehetőségünk, hogy pontot tegyünk a meccs végére, örömteli, hogy a futballistáink tudták, mikor kell gyorsítani és lassítani a játékot. Jó teljesítményt nyújtottak, de tovább kell dolgozni. Örülök, hogy motivált csapatot láttam a pályán.

– Sok ziccert elpuskázott a ZTE az első félidőben, nem gondolta, hogy ez még visszaüthet?

– A mérkőzés előtti televíziós interjúban is azt mondtam, hogy az MTK elleni meccs után muszáj gólokat szereznünk a győzelemhez – nos, öt lett belőle. Tudom, hogy a Paksnak nagy tett öt gólt rúgni. Sokszor láttam, hogy a játékosok az ellenfél kapujánál inkább passzoltak, a társukkal akartak gólt rúgatni, ami a nagyszerű csapatszellemet mutatja. Nem vagyunk eufórikus állapotban, de én speciel nagyon boldog vagyok.

– José Calderón egy sorral feljebb játszott, mégpedig kiválóan: ezen a poszton maradhat?

– Ez a jövő zenéje. Elégedett vagyok vele és az összes futballistával, csapatként nyújtottak kimagasló teljesítményt.

Bognár György, a Paks vezetőedzője

– Meglepte a végeredmény?

– Végig jobb és frissebb volt a Zalaegerszeg, nekünk nem sikerült a frissítés a Panathinaikosz elleni meccs után. Sőt, azok a játékosok játszottak gyengén, akiknek frissnek kellett volna lenniük. A védelem szokatlan összeállításban szerepelt, változtatnunk is kellett a szünetben, de ahhoz, hogy győzzünk, helyzeteket kellett volna kidolgozni, ez pedig most nem ment.

– Az első félidőben rengetegszer léptek ki a zalai támadók: miképp értékeli csapata védekezését?

– Még edzőmeccsen sem játszottunk ilyen összetételben, és ezután sem tesszük… Győrfi Milán megsérült Athénban, Silye Erik továbbra is sérült, Hahn János nem a megszokott pozíciójában szerepelt, Kuzma Hunor pedig a fiatalszabály miatt játszott. Vannak izomsérüléssel bajlódó játékosok is, gyakorlatilag a legjobb védelmünk a kispadon ült, de nem kockáztattunk.

– A jövőben nem kell nemzetközi mérkőzést játszani, ez könnyebbséget okoz az összeállítás szempontjából?

– Való igaz, most nem kell hét közben játszani, szóval tudjuk majd azt a szintet hozni, amihez hozzászoktunk. Lesz egy teljes hét a felkészülésre a következő meccsre, egyáltalán nem aggódom a jövőt illetően.