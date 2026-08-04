Udvardy Panna továbbjutott Torontóban, Oszakával találkozik

Udvardy Panna továbbjutott az 1. fordulóból a Torontóban zajló kemény pályás női tenisztornán.
A világranglista 76. helyezettjének ellenfele a német Eva Lys (85.) volt hétfőn, a legjobb 64 közé jutásért rendezett mérkőzésen. Az első játszmát simán elveszítette Udvardy Panna, a másodikat viszont 5:2-es hátrányból megfordította és rövidítésben megnyerte. A harmadik felvonásban Lys 14 perc után feladta a meccset.
Udvardy következő ellenfele a négyszeres Grand Slam-tornagyőztes, ezúttal 11. helyen kiemelt japán Oszaka Naomi lesz.
TENISZ
WTA 1000-es torna, Toronto (7 433 076 dollár, kemény pálya)
Udvardy Panna–Eva Lys (német) 2:6, 7:6 (7–3), 2:0-nál Lys feladta
Korábban
Bondár Anna–Anhelina Kalinyina (ukrán) 6:4, 7:5
Legfrissebb hírek
Bondár Anna kikapott a hamburgi tenisztorna döntőjében
Tenisz
2026.07.26. 16:01
Udvardy Panna a nyolcaddöntőben búcsúzott Hamburgban
Tenisz
2026.07.23. 17:19
Udvardy Panna is a 16 közé jutott a hamburgi tenisztornán
Tenisz
2026.07.21. 11:57
Tenisz: Udvardy Panna a negyeddöntőben búcsúzott Jászvásáron
Tenisz
2026.07.17. 20:28
Udvardy Panna bejutott a negyeddöntőbe Jászvásáron
Tenisz
2026.07.16. 22:03