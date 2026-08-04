Udvardy Panna továbbjutott Torontóban, Oszakával találkozik

A világranglista 76. helyezettjének ellenfele a német Eva Lys (85.) volt hétfőn, a legjobb 64 közé jutásért rendezett mérkőzésen. Az első játszmát simán elveszítette Udvardy Panna, a másodikat viszont 5:2-es hátrányból megfordította és rövidítésben megnyerte. A harmadik felvonásban Lys 14 perc után feladta a meccset.