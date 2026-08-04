Nemzeti Sportrádió

Udvardy Panna továbbjutott Torontóban, Oszakával találkozik

2026.08.04. 08:28
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Udvardy Panna készülhet a következő körre (Fotó: Getty Images)
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női tenisz Udvardy Panna WTA Toronto
Udvardy Panna továbbjutott az 1. fordulóból a Torontóban zajló kemény pályás női tenisztornán.

A világranglista 76. helyezettjének ellenfele a német Eva Lys (85.) volt hétfőn, a legjobb 64 közé jutásért rendezett mérkőzésen. Az első játszmát simán elveszítette Udvardy Panna, a másodikat viszont 5:2-es hátrányból megfordította és rövidítésben megnyerte. A harmadik felvonásban Lys 14 perc után feladta a meccset.

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Francia ellenfele ötször vette el a magyar teniszező adogatójátékát.

Udvardy következő ellenfele a négyszeres Grand Slam-tornagyőztes, ezúttal 11. helyen kiemelt japán Oszaka Naomi lesz.

TENISZ
WTA 1000-es torna, Toronto (7 433 076 dollár, kemény pálya)
Udvardy Panna–Eva Lys (német) 2:6, 7:6 (7–3), 2:0-nál Lys feladta
Korábban
Bondár Anna–Anhelina Kalinyina (ukrán) 6:4, 7:5

női tenisz Udvardy Panna WTA Toronto
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