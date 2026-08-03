Videó: felgyújtották a vendégszektort a Hajduk Split ultrái

Még balkáni mércével is ritkán látható jelenetek játszódtak le a Varazdin–Hajduk Split horvát bajnoki végén vasárnap. A vendég Hajduk ultrái ugyanis az általuk magasnak ítélt jegyárak miatt előbb bojkottot hirdettek meg, majd ugyan beléptek a meccsre, de a lefújás után tiltakozás címszó alatt felgyújtották a vendégszektort – a szó szoros értelmében.

Varaždin - Hajduk Split : après avoir annoncé un boycott à cause du prix des billets, la #torcida1950 était finalement présente après avoir obtenu gain de cause ... et a mis le feu au parcage à la fin du match #Hajduk (02.08.26) pic.twitter.com/I1YRDjQItV — 1899 Mode Ultrà (@ultras1899_) August 3, 2026