Nemzeti Sportrádió

Videó: felgyújtották a vendégszektort a Hajduk Split ultrái

M. B.M. B.
2026.08.03. 21:44
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Fotó: X/@ultras_clips
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Hajduk Split Varazdin horvát labdarúgás
Még balkáni mércével is ritkán látható jelenetek játszódtak le a Varazdin–Hajduk Split horvát bajnoki végén vasárnap. A vendég Hajduk ultrái ugyanis az általuk magasnak ítélt jegyárak miatt előbb bojkottot hirdettek meg, majd ugyan beléptek a meccsre, de a lefújás után tiltakozás címszó alatt felgyújtották a vendégszektort – a szó szoros értelmében.

 

Hajduk Split Varazdin horvát labdarúgás
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