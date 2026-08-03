Videó: felgyújtották a vendégszektort a Hajduk Split ultrái
Még balkáni mércével is ritkán látható jelenetek játszódtak le a Varazdin–Hajduk Split horvát bajnoki végén vasárnap. A vendég Hajduk ultrái ugyanis az általuk magasnak ítélt jegyárak miatt előbb bojkottot hirdettek meg, majd ugyan beléptek a meccsre, de a lefújás után tiltakozás címszó alatt felgyújtották a vendégszektort – a szó szoros értelmében.
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