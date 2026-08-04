Úgy tűnik, az ETO fiatal játékosai a tűzbe mennek Efraín Juárezért

Selyem Bálint mellett így a 19 éves Csorba Noelnek is megadatott a lehetőség a bemutatkozásra a horvát légiós helyett beszállva, s két kulcspasszal (Tóth Balázs nagy védése kellett ahhoz, hogy a Viktor Djukanovicshoz küldött átadása ne gólpassz legyen) hívta fel magára a figyelmet. A középpályán kiemelkedő teljesítményt nyújtott Décsy Ádám és Szép Márton (mind a ketten 19 évesek); Szép játékából csak a gól hiányzik, a Vasas ellen egy lépésről nem tudott a kapuba találni, vasárnap pedig remek szóló végén a kapus kicselezése nem sikerült neki. Támadóbb szerepkörben játszik Décsy Ádámnál, aki inkább védekező középpályás, de alapvetően mindketten labdabiztosak. Ez az erény a Fehér Miklós Akadémián nevelkedő középpályásoknál már alapvető, Vitális Milán, Vingler László és Tóth Rajmund személyében is kiváló képességű futballistákat neveltek a győri utánpótlásban az elmúlt években.

A támadók között ugyan találunk bajnokokat, például Nfansu Njie-t, ő is csak 21 éves, második teljes idényét pedig már gólerősen kezdte, hat meccsen háromnál jár, és egyre érettebb az összjátékban is, lapunk értékelése szerint ő lett a mérkőzés legjobbja a Szpari elleni 4–0 során – aggaszthatja a szakvezetőséget, hogy sántikálva hagyta el a pályát. A 22 éves Viktor Djukanovics telitalálatnak tűnik, sokszor kerül helyzetbe, s bár egyelőre pazarol (az Atert Bissen ellen ziccert és büntetőt, vasárnap két nagy lehetőséget rontott el), már két gólt szerzett győri színekben négy tétmérkőzésen. A 21. életévét májusban betöltő Bánáti Kevin egyelőre kevesebb lehetőséget kap a bajnoki aranyat hozó évadhoz képest, de 173 játékperc alatt már kétszer ünnepelhetett gólt jó helyezkedésének köszönhetően. Kortársa, az ETO-t az NB II-es feljutás évében is gólokkal segítő Huszár Marcell a Vasas elleni gólját követően gólpasszal, és Bánáti kipattanóból szerzett gólja előtti lövéssel jeleskedett, Efraín Juárez keze alatt remek formában kezdte az idényt.

A mérkőzést követően újra felcsendült a győri öltözőben az elhíresült „Visszajött a hattyú” mondóka, de ennél is többet mond, hogy a sajtótájékoztató előtt néhány perccel nagy taps hallatszott ki onnan. A fiatalok, akiknek Efraín Juárez lehetőséget ad, tűzbe mennek a mexikói vezetőedzőért, ehhez pedig úgy tűnik, csatlakoztak a bajnoki címért rengeteget tevő játékosok is. A klub a Vitális kontra Juárez belháborúban egyértelműen az edző mellé állt. Igazán akkor ér sokat ez a siker, ha Rigában olyan eredményt ér el az ETO, amely továbbjutási eséllyel kecsegtet a Konferencialigában.