Birkózás: lengyel, horvát és mahacskalai tábor is van az „étlapon”

Mintegy 230 birkózó maradt Magyarországon azok közül, akik szerepeltek a BOK-csarnokban július közepén megtartott UWW-rangsorversenyen. A szokásokhoz hűen, az MBSZ a megméretés után idén is nemzetközi edzőtábort szervezett a hölgyeknek és a kötöttfogásúaknak.

Lőrincz Viktor (Fotó: Dömötör Csaba)

„Százharmincan dolgozhattunk együtt, külön öröm, hogy itt maradtak az ázsiaiak is, kiváló ingert hoztak magukkal. Ki kell használni, amikor a külföldiek vannak nálunk, és nem nekünk kell utaznunk. Két csoportra bontottuk a brigádot, mert mindannyian nem tudtunk volna együtt edzeni. Remek tréningek voltak, Tatán is megmutattuk, milyen a magyar virtus, belecsempésztük a minket jellemző munkát az edzésekbe. A srácok beletették magukat a melóba, hála istennek, megúsztuk sérülés nélkül a tábort, ami ilyenkor mindig sarkalatos kérdés” – nyilatkozta Lőrincz Viktor, a kötöttfogású válogatott szövetségi kapitánya.

A női válogatottat május közepe óta irányító Ligeti Richárd úgy döntött, nagyobb terhelés mellett dolgozik a hölgyekkel, s kiemelt hangsúlyt fektet az erőnlét fejlesztésére. Ez alól még a tatai táborban sem mentesültek a lányok: „Rendkívül hasznos összetartás volt, rengeteg birkózóedzéssel, ami mellett teret hagytunk annak, hogy a saját elképzelései szerint dolgozzon, aki szeretne. Mi is tartottuk magunkat a fizikai képzéshez, számos ilyen tréninget építettünk a munkánkba, ezeket általában a többiektől külön végeztük. A lányok kezdik megszokni, hogy szombaton is edzenek, egyhuzamban hat hetet nyomtunk végig, szóval most kaptak egy hét pihenőt.”

A szabadfogású válogatott augusztus 3-tól együtt gyakorol a juniorokkal, akik a korosztályos világbajnokságra készülnek. A Bánkuti Zsolt vezette csapat ezt követően a svájciakkal dolgozik együtt, majd augusztus végén részt vesz a lengyelországi Ziolkowski–Pytlasinski-emlékversenyen és az azt követő edzőtáborozáson.

Bánkuti Zsolt (Fotó: Dömötör Csaba)

„Itt már csatlakozik hozzánk a sérüléséből felépülő Végh Richárd és Arszunkaev Musza is, így elkezdhetik a jelentősebb szőnyegmunkát. Onnan hazatérve szeptemberben két hétig együtt edzünk a kötöttfogásúakkal, aztán szeptember legvégén, október elején Oroszországba, Mahacskalába utazunk kéthetes nemzetközi edzőtáborozásra” – nyilatkozta Bánkuti.

A tervezett vb-csapatunk már összeállt a szövetségi kapitány fejében, ha minden a tervek szerint halad, 70 kilogrammban a vb- és Eb-győztes Muszukajev Iszmail, 74 kilóban a többszörös Eb-ötödik Kuramagomedov Murad, 97 kilogrammban az Eb-bronzérmes Végh Richárd, 125 kilóban az Eb-ezüstérmes Bajcajev Vlagyiszlav képviselheti színeinket.

„Muszukajevvel abban maradtunk, hogy az idei lesz az utolsó világbajnoksága a hetven kilogrammosok között, remélem, utána visszatér az eredeti súlycsoportjába, hatvanöt kilóba. Az év végén leülünk és megbeszéljük a terveket, továbbra is zseninek tartom, úgy vélem, ha motiválja még őt az olimpiai érem megszerzése, elérheti Los Angelesben, hatvanöt kilogrammban” – tette hozzá Bánkuti Zsolt.

A kötöttfogásúak jelenleg a kilencnapos pihenőjüket töltik: „Fontos, hogy a terhelés mellett megfelelő mennyiségű pihenőt kapjanak a srácok. Utána Budapesten kezdünk edzőtáborral, majd mi is Lengyelországba utazunk az emlékversenyre. Szeptemberben újabb nemzetközi megméretés vár ránk Porecben, ahol edzőtábor is lesz. A hazatérésünk után, a maradék időben Tatán élesítünk, s aztán jöhet a világbajnokság! Vannak olyan súlycsoportok, amelyekben még nem dőlt el a válogatottság kérdése, e tekintetben a lengyelországi versenyt követően leszünk okosabbak.”

A hölgyek programja nem tér el különösebben a kötöttfogásúakétól, jelen állás szerint plusz egy viadalon szerepelnek, Szerbiában a lengyelországi megméretést követően. Duplázók nem lesznek, aki az egyiken birkózik, a másikon nem.

„Ha a versenyen nem is, a belgrádi összetartáson teljes csapattal veszünk részt, onnan visszatérünk Budapestre, majd mi is nekiveselkedünk a poreci megméretésnek, s ugyancsak maradunk táborozni. Egy hét Tata következik, majd az U23-as világbajnokság, amelyen Elekes Enikő, Pók Karolina, Szenttamási Róza és Terék Gerda birkózik. Valószínűleg velük utazom Las Vegasba, ebben az esetben a felnőttekkel addig Gulyás István és Makszim Molonov foglalkozik itthon. S aztán mehetünk Asztanába, a felnőtt-világbajnokságra!”