Vitális ügyében megállapodott az AEK és az ETO – sajtóhír

A portál szerint a magyar bajnok győriek játékosát azzal a céllal választja ki az AEK katalán sportigazgatója, Javier Ribalta, hogy nagyobb intenzitást adjon a korábbi fehérvári vezetőedző, Marko Nikolics irányította csapat középpályájának, egyúttal egyensúlyt tudjon teremteni a védekezés és a támadás közötti átmenetekben, továbbá Vitális érkezésével teljessé válik az AEK új idényének középpályássora. Az elmúlt hetekben a horvát válogatott Lovro Majer és a finn válogatott Kaan Kairinen érkezett ebbe a csapatrészbe, a szélre pedig a korábbi ferencvárosi Olekszandr Zubkovot szerezte meg a volt fehérvári edző, Marko Nikolics irányította AEK.

A Sport24 úgy tudja, hogy Vitális hamarosan a görög fővárosba utazik, ahol aláírja az őt négy évre a csapathoz kötő szerződését.

A lap írásában méltatja a 24 éves, nyolcszoros válogatott középpályás teljesítményét, hangsúlyozva, hogy elévülhetetlen érdemeket szerzett a Győr bajnoki címében. Ugyanakkor azt is kiemelik, hogy a magyar középpályás az idényben a nemzetközi porondon már nem szerepelhet, miután az ETO-val pályára lépett a BL, majd a Kl selejtezőjében is.