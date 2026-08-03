Vitális ügyében megállapodott az AEK és az ETO – sajtóhír
A portál szerint a magyar bajnok győriek játékosát azzal a céllal választja ki az AEK katalán sportigazgatója, Javier Ribalta, hogy nagyobb intenzitást adjon a korábbi fehérvári vezetőedző, Marko Nikolics irányította csapat középpályájának, egyúttal egyensúlyt tudjon teremteni a védekezés és a támadás közötti átmenetekben, továbbá Vitális érkezésével teljessé válik az AEK új idényének középpályássora. Az elmúlt hetekben a horvát válogatott Lovro Majer és a finn válogatott Kaan Kairinen érkezett ebbe a csapatrészbe, a szélre pedig a korábbi ferencvárosi Olekszandr Zubkovot szerezte meg a volt fehérvári edző, Marko Nikolics irányította AEK.
A Sport24 úgy tudja, hogy Vitális hamarosan a görög fővárosba utazik, ahol aláírja az őt négy évre a csapathoz kötő szerződését.
A lap írásában méltatja a 24 éves, nyolcszoros válogatott középpályás teljesítményét, hangsúlyozva, hogy elévülhetetlen érdemeket szerzett a Győr bajnoki címében. Ugyanakkor azt is kiemelik, hogy a magyar középpályás az idényben a nemzetközi porondon már nem szerepelhet, miután az ETO-val pályára lépett a BL, majd a Kl selejtezőjében is.
Amennyiben a görög lap információi helytállónak bizonyulnak és Vitális valóban az AEK játékosa lesz, úgy Zubkov és a szintén volt ferencvárosi Varga Barnabás után ő lehet a klub harmadik olyan játékosa, aki az elmúlt években az NB I-ben szerepelt.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők: Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby – Svédország)
Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –
Kiszemeltek: Mamadou Barry (szenegáli, Union Saint-Gilloise – Belgium), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Rodrigo López (mexikói, Pumas UNAM – Mexikó), Keylor Navas (Costa Rica-i, Pumas UNAM – Mexikó), Yaakobishvili Antal (Girona - Spanyolország)
Távozók: Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország)
Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (FC Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (Bröndby – Dánia, 1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)