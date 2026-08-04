Nemzeti Sportrádió

Markgráf túl van az orvosin, a dán sajtó szerint 1.5 millió euróért vált

2026.08.04. 08:00
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Az FCK Xtra szurkolói oldal már a klub szerelésébe is „beöltöztette” Markgárf Ákost (Fotó: instagram.com/fckxtra)
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Újpest NB I légiósok Markgráf Ákos Köbenhavn
Hétfőn arról számoltunk be, hogy az Újpest FC válogatott védője, Markgráf Ákos orvosi vizsgálatokon vesz részt Dániában, az FC Köbenhavnnál, azóta pedig a dán sajtóhoz hasonlóan úgy értesültünk, hogy már túl is van a vizsgálatokon.

 

A dán FC Köbenhavn a hétfői orvosi vizsgálatok után kedden jelentheti be a 21 éves, egyszeres válogatott Markgráf Ákos szerződtetését.

A Tipsbladet szerint Markgráf már alá is írt a dán klubnál, méghozzá öt évre, 2031-ig, és 11 millió dán koronát, vagyis 1.5 millió eurót fizetnek érte az Újpest FC-nek.

A lila-fehérek vasárnap jelentették be, hogy Markgráfért egy külföldi klub jelentkezett be, amely érvényesíti a játékos szerződésében szereplő kivásárlási lehetőséget, a szerződésben rögzített áron. A védő így ezen a nyáron már másodszor vált klubot, hiszen az Újpest júliusban szerződtette a Puskás Akadémiától, a fővárosiaknál egy tétmeccsen szerepelt, a Nyíregyháza elleni bajnokin az 1. fordulóban. 

Markgráf a második magyar lesz az FC Köbenhavn keretében Németh Hunor mellett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők: Etienne Amenyido (togói-német, Preussen Münster – Németország), Prince Manu Balladom (ghánai, Benab FC – Ghána), Dombó Dávid (Kolorcity Kazincbarcika SC, kölcsön után végleg), Fenyő Noah (Eintracht Frankfurt – Németország, kölcsön után végleg), Gáspár Dávid (Kispest-Honvéd FC), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Tizian Scharmer (osztrák, Sturm Graz II – Ausztria, szabadon igazolhatóként), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, legutóbb kölcsönben Nyíregyháza Spartacus), Ujváry Ferenc (Kispest-Honvéd FC)
Kölcsönbe érkező: Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)
Kölcsönből visszatérők: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika SC), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Svékus Olivér (Tiszafüredi VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám
Kiszemeltek:
Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Fran Brodic (horvát, szabadon igazolható), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Davit Koburi (grúz, NK Olimpija Ljubljana – Szlovénia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Riccardo Piscitelli (olasz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható), Varga Balázs (Szentlőrinc, legutóbb kölcsönben Budafoki MTE)
Kölcsönbe távozott: Geiger Bálint (Videoton-kölcsön után NK Karlovac – Horvátország), Juhász Bence (kazincbarcikai kölcsön után AD Mérida – Spanyolország), Kaczvinszki Dominik (Nyíregyháza Spartacus)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al-Ahli – Egyiptom)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Babós Levente, Baranyai Nimród, Dékei Márk, Tamás Krisztián, Tiago Goncalves (portugál)

 

 

Újpest NB I légiósok Markgráf Ákos Köbenhavn
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