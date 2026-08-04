ICEHL: a keret utolsó helyéért küzdhetnek a FEHA19 fiatal tehetségei

A héten már szinte mindenhol megtelnek az öltözők élettel, a légiósok megérkeznek, a száraz és jeges felmérések is elkezdődnek. Jó egy hónapra vagyunk a jégkorongidény rajtjától, szeptember közepén elindul az Erste Liga, valamint az osztrák központú ICEHL is. Utóbbi bajnokságban az előző évadhoz hasonlóan két magyar csapatnak szurkolhatunk, a Hydro Fehérvár AV19 mellett a Ferencváros is ott lesz a startnál.

A Volán keretében egyetlen kiadó hely maradt. Az már korábban kiderült, hogy a klub egyelőre nem használja ki mind a tíz légióshelyet, kilenc külföldivel vág neki az idénynek, így a magyar játékosok még nagyobb szerepet kaphatnak. Ennek az elvnek megfelelően a keret utolsó helyét az Erste Ligában induló FEHA19 fiataljaiból töltené fel a Fehérvár. A kék-fehéreknél régóta működik a piramisrendszer, a csúcson a Hydro Fehérvár AV19 ICEHL-alakulata áll. Ezúttal a két együttes szakmai stábja hat játékost jelölt ki, ők a „nagycsapattal” kezdik el a felkészülést, a bizonyításra augusztus végéig van lehetőségük, a tét pedig nem kicsi, hiszen az ICEHL-kerettagságért küzdenek meg. Hegedüs Levente, Farkas László, Mihalik Gergő, Páterka Bence, Dóczi Zsombor és Alapi Márton kapja meg az esélyt arra, hogy feljebb lépjen – persze aki most nem lesz befutó, később még felkerülhet a „nagyokhoz” az idény során.

„A meghívás egy folyamat következő állomása” – mondta a klub honlapjának Kiss Dávid, a Fehérvár sportigazgatója. – „Az elmúlt időszak teljesítményét, a játékosok fejlődési ívét, az egyes posztokon kialakuló versenyhelyzetet és a bennük rejlő hosszabb távú lehetőségeket egyaránt figyelembe vettük. A felkészülés alatt azonos elvárások mellett dolgoznak majd a keret többi tagjával. Azt szeretnénk látni, hogyan reagálnak a tempóra, milyen gyorsan dolgozzák fel a taktikai információkat, és mennyire tudnak következetes teljesítményt nyújtani több héten keresztül. Az augusztusi try-out végén egy támadó bekerül az ICEHL-keretbe, sérülés esetén pedig további játékosok előtt is megnyílhat a lehetőség.”

Ami a Ferencvárost illeti, a zöld-fehérek nagy átalakítással kezdték a nyarat, jó néhányan távoztak a csapattól, de aztán jöttek a hírek az érkezőkről is. Végül a felkészülés kezdetére már teljessé vált a keret, a svéd Jesper Lindgren és Rasmus Bengtsson is hosszabbított a fővárosi együttessel. A Fehérvárhoz hasonlóan egyelőre a Ferencváros is csak kilenc légióssal kötött megállapodást. Az FTC augusztus 13-án, a Volán 21-én kezdi el a felkészülési mérkőzések sorát.

Az FTC-Telekom kerete

Érkezett: Bencze Sebestyén (FTC U19), Dobos Bendegúz (KeuPa, finn), Farkas Olivér (SaiPa U20, finn), Rasmus Heljanko (finn, GKS Tychy, lengyel), Ortenszky Tamás (EHC Winterthur, svájci), Carter Savoie (kanadai, HK Spisská Nová Ves, szlovák), Schlekmann Márk (Budapest Jégkorong Akadémia HC), David Silye (kanadai, Calgary Wranglers, kanadai)

Távozott: Arany Gergely (Háromszéki Ágyúsok), Joose Antonen (finn, ?), Tyler Coulter (kanadai, HK Poprad, szlovák), Farkas Boldizsár (MAC Budapest AHC), Gordie Green (amerikai, ?), Luke Green (kanadai, ?), Marek Hudec (szlovák, ?), Nagy Krisztián (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Brady Shaw (kanadai, EHC Black Wings Linz, osztrák), Seregély Máté (Budapest Jégkorong Akadémia HC), Sofron István (?), Tóth Richárd (?), Alexander Ytterell (svéd, ?)

Maradt: Bálizs Bence, Rasmus Bengtsson (svéd), Galajda Zsombor, Hadobás Zétény, Horváth Milán, Aku Kestilä (finn), Jesper Lindgren (svéd), Laskawy Ferenc, Mattyasovszky Gergely, Mihalik András, Molnár Dávid, Nagy Kristóf, Topi Rönni (finn), Jussi Tammela (finn), Tóth Gergely, Paavo Tyni (finn)

A Hydro Fehérvár AV19 kerete

Érkezett: Mika Cry (kanadai, Univ. of Moncton, kanadai), Justin MacPherson (kanadai, EC Bad Nauheim, német), Viktor Persson (svéd, MoDo, svéd), Vincze Péter (Gyergyói HK), Ben Zloty (kanadai, Manitoba Moose, kanadai)

Távozott: Ole Andersen (norvég, ?), Darren Archibald (kanadai, ?), Horváth Dominik (?), Magosi Bálint (FEHA19), Joel Messner (kanadai, HC Innsbruck, osztrák), Mihály Ákos (Corona Brasov, romániai), Justin Richards (amerikai, HC Innsbruck, osztrák), Martin Stajnoch (szlovák, ?), Varga Balázs (?)

Maradt: Ambrus Csongor, Bartalis István, Tim Campbell (kanadai), Trevor Cheek (amerikai), Erdély Csanád, Max Gerlach (amerikai), Hári János, Horváth Donát, Kiss Roland, Kulmala Rasmus, Németh Kristóf, Rasmus Reijola (finn), Stipsicz Bence, Terbócs István

Az FTC-Telekom felkészülési mérkőzései:

Augusztus 13.: HC Monacobet Banská Bystrica (szlovák)–FTC-Telekom

Augusztus 21.: HK Nitra (szlovák)–FTC-Telekom

Augusztus 27.: HKM Zvolen (szlovák) –FTC-Telekom

Szeptember 3.: FTC-Telekom–HC Nové Zámky (szlovák)

Szeptember 13.: Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom

A Hydro Fehérvár AV19 felkészülési mérkőzései:

Augusztus 21.: Hydro Fehérvár AV19–HC Kosice

Augusztus 22.: Hydro Fehérvár AV19–HC Kosice

Szeptember 4.: HC Banská Bystrica–Hydro Fehérvár AV19

Szeptember 11.: Hydro Fehérvár AV19–Vienna Capitals (osztrák)

Szeptember 13.: Hydro Fehérvár AV19–FTC-Telekom