Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: az Optánál Spanyolország a fő esélyes

2026.06.02. 15:01
null
Címkék
spanyol labdarúgó-válogatott vb 2026 Opta
Az Opta sportelemző és adatgyűjtő világcég szuperszámítógépének előrejelzése szerint Spanyolország az első számú favorit a jövő csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokság megnyerésére.

A komputer tízezer szimuláció alapján alakította ki a fő esélyesek körét, s az ibériai ország válogatottja 16,1 százalékkal került az aranyérem-várományosok élére. A cég honlapjának beszámolója szerint Franciaország, Anglia és a címvédő Argentína nemzeti csapatai kaptak még 10 százaléknál magasabb esélyt a végső győzelemre a július 19-én záruló vb-n, amelyet először a sportág történetében 48 együttes részvételével rendeznek meg három országban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban.

A szuperszámítógép teljesen valószínűtlennek ítélte meg a házigazdák válogatottjainak vb-győzelmét.

Foci vb 2026
2026.02.11. 06:42

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, 2026, ADATBANK

Tekintse át a legfontosabb tudnivalókat, illetve a mérkőzések párosításait, helyszíneit, időpontjait és eredményeit!

 

spanyol labdarúgó-válogatott vb 2026 Opta
Legfrissebb hírek

Vb 2026: a párizsi védő is kikerült a szenegáli keretből

Foci vb 2026
7 órája

A legtöbbet utazó csapat, egy házigazda, egy korábbi rendező és egy rutinos vb-szereplő – bemutatjuk a B-csoport csapatait

Foci vb 2026
18 órája

Vb 2026: kimaradt a gólfelelős a szűkített iráni keretből

Foci vb 2026
Tegnap, 16:05

Vb 2026: egy újonc került be a szaúdiak szűkített keretébe

Foci vb 2026
Tegnap, 9:20

Megvan az ausztrálok végleges kerete a világbajnokságra – 17 vb-újonccal

Foci vb 2026
Tegnap, 0:35

Undav duplázott és gólpasszt adott, Finnország kiütésével hangoltak a vb-re a németek; nyert az USA is

Foci vb 2026
2026.05.31. 22:49

Korrekorderrel a keretében utazik a vb-re a cseh válogatott

Foci vb 2026
2026.05.31. 19:59

Benbuali is bekerült az algériai válogatott világbajnoki keretébe

Foci vb 2026
2026.05.31. 18:29
Ezek is érdekelhetik