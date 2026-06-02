Nemzeti Sportrádió

Liverpool: Kenny Dalglish véletlenül posztolta a közösségi oldalán, hogy rákos

P. K.P. K.
2026.06.02. 14:22
null
Kenny Dalglish (Fotó: liverpoolfc.com)
Címkék
Kenny Dalglish Liverpool rákbetegség Kevin Keegan
A 75 éves Kevin Keegan hétvégi bejelentése után újabb liverpooli legendáról derült ki, hogy rákkal küzd, igaz, a szintén 75 éves Sir Kenny Dalglish véletlenül hozta nyilvánosságra betegségét...

 

„Ahogy azt a véletlenül közzétett közösségi médiás bejegyzésem már jelezte, jelenleg rákkezelés alatt állok – idézi a liverpoolfc.com a skót Sir Kenny Dalglish keddi posztját. – A kezelés a mobiltelefon-használatommal ellentétben jól halad.”

Dalglish a posztban kifejti, hogy alapvetően nem akarta nyilvánosságra hozni a betegségét, de véletlenül sikerült megosztania, viszont hangsúlyozza, hogy magánügynek tartja és mindenkit arra kér, hogy ezt tartsák tiszteletben, ugyanakkor köszöni az orvosok gondoskodását és diszkrécióját.

A Liverpool FC a honlapján jókívánságát és szeretetét fejezte ki a 75 éves Dalglish felé, aki  1977 és 1990 között 355 bajnoki meccsen 118 gólt szerzett a klub színeiben és szakvezetőként is irányította a csapatot. 

Az elmúlt napokban egy másik liverpooli klublegendáról, Kevin Keeganről is kiderült, hogy rákbetegséggel küzd – ő egy nyilvános előadásban beszélt erről. 

Angol labdarúgás
18 órája

Negyedik stádiumú rákban szenved Kevin Keegan, a Liverpool korábbi aranylabdás játékosa

A 75 éves Keegan a Newcastle-ben található Tyne Színház és Operaházban vallott egészségi állapotáról.

 

Kenny Dalglish Liverpool rákbetegség Kevin Keegan
Legfrissebb hírek

Negyedik stádiumú rákban szenved Kevin Keegan, a Liverpool korábbi aranylabdás játékosa

Angol labdarúgás
18 órája

Szoboszlai máris a Liverpool legnagyobbjai között

Angol labdarúgás
Tegnap, 15:36

Ibrahima Konaté elbúcsúzott a Liverpooltól, hivatalos a távozása

Angol labdarúgás
Tegnap, 8:20

A Liverpool FC bejelentette Arne Slot távozását

Angol labdarúgás
2026.05.30. 13:38

Magyaros nyolcaddöntő, kilencgólos meccsek, és őrült elődöntő – a BL-idény tíz legérdekesebb mérkőzése

Bajnokok Ligája
2026.05.29. 17:46

Öt év után távozik a Liverpool francia válogatott hátvédje – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.05.29. 12:13

Szoboszlai Dominikot a teljesítménye és a munkamorálja is csapattársai fölé emelte – vélemények

Angol labdarúgás
2026.05.28. 10:58

Drámai korszakváltás a Liverpoolnál – magyarokkal

Angol labdarúgás
2026.05.28. 09:59
Ezek is érdekelhetik