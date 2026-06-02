Liverpool: Kenny Dalglish véletlenül posztolta a közösségi oldalán, hogy rákos

„Ahogy azt a véletlenül közzétett közösségi médiás bejegyzésem már jelezte, jelenleg rákkezelés alatt állok – idézi a liverpoolfc.com a skót Sir Kenny Dalglish keddi posztját. – A kezelés a mobiltelefon-használatommal ellentétben jól halad.”

Dalglish a posztban kifejti, hogy alapvetően nem akarta nyilvánosságra hozni a betegségét, de véletlenül sikerült megosztania, viszont hangsúlyozza, hogy magánügynek tartja és mindenkit arra kér, hogy ezt tartsák tiszteletben, ugyanakkor köszöni az orvosok gondoskodását és diszkrécióját.

A Liverpool FC a honlapján jókívánságát és szeretetét fejezte ki a 75 éves Dalglish felé, aki 1977 és 1990 között 355 bajnoki meccsen 118 gólt szerzett a klub színeiben és szakvezetőként is irányította a csapatot.

Az elmúlt napokban egy másik liverpooli klublegendáról, Kevin Keeganről is kiderült, hogy rákbetegséggel küzd – ő egy nyilvános előadásban beszélt erről.