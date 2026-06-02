Vb 2026: a brazil és az argentin bajnokságban játszókra épít a paraguayiak kapitánya

2026.06.02. 15:13
Gustavo Gómez a paraguayi védelem oszlopa (Fotó: Getty Images)
Gustavo Alfaro, a paraguayi labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette keretét az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű világbajnokságra.

Gustavo Alfaro május 12-én még egy 55 fős keretet hirdetett, ezt nem sokkal a nevezési határidő lejárta előtt 26-osra csökkentette.

A keret majdnem felét a brazil és az argentin bajnokságban légióskodó futballisták adják, előbbi ország bajnokságából hét, utóbbiból öt játékos található a névsorban.

Omar Alderete és Diego Gómez személyében két Premier League-labdarúgó is ott van Alfaro kiválasztottjai között.

A hazai bajnokságot három játékos képviseli, két kapus mellett a Cerro Portenóban szereplő Diego Velázquez lehet ott a világbajnokságon.

A PARAGUAYI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Gatito Fernández (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo – Argentína), José Canale (Lanús – Argentína), Gastón Oliveira (Olimpia)
Védők: Gustavo Velázquez (Cerro Porteno), Omar Alderete (Sunderland – Anglia), Juan José Caceres (Dinamo Moszkva – Oroszország), Fabián Balbuena (Grémio – Brazília), Júnior Alonso (Atlético Mineiro – Brazília), Gustavo Gómez (Palmeiras – Brazília), Alexandro Maidana (Talleres – Argentína)
Középpályások: Ramón Sosa (Palmeiras – Brazília), Diego Gómez (Brighton – Anglia), Miguel Almirón (Atlanta United – Egyesült Államok), Maurício (Palmeiras – Brazília), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps – Kanada, MLS), Damián Bobadilla (Sao Paulo – Brazília), Braian Ojeda (Orlando City SC – Egyesült Államok), Matías Galarza (Atlanta United – Egyesült Államok), Gustavo Caballero (Portsmouth – Anglia)
Támadók: Antonio Sanabria (Cremonese – Olaszország), Kaku (Al-Ain – Egyesült Arab Emirátusok), Álex Arce (Independiente Rivadavia – Argentína), Julio Enciso (Strasbourg – Franciaország), Gabriel Ávalos (Independiente – Argentína), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino – Brazília)
Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin)

Június 13., szombat, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Egyesült Államok–Paraguay 
Június 14., vasárnap, 6.00
Vancouver, BC Place		Ausztrália–Törökország 
Június 20., szombat, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Törökország–Paraguay 
Június 19., péntek, 21.00
Seattle, Seattle Stadion		Egyesült Államok–Ausztrália 
Június 26., péntek, 4.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Törökország–Egyesült Államok 
Június 26., péntek, 4.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Paraguay–Ausztrália 
D-CSOPORT

 

