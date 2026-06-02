Vb 2026: a brazil és az argentin bajnokságban játszókra épít a paraguayiak kapitánya

Gustavo Alfaro május 12-én még egy 55 fős keretet hirdetett, ezt nem sokkal a nevezési határidő lejárta előtt 26-osra csökkentette.

A keret majdnem felét a brazil és az argentin bajnokságban légióskodó futballisták adják, előbbi ország bajnokságából hét, utóbbiból öt játékos található a névsorban.

Omar Alderete és Diego Gómez személyében két Premier League-labdarúgó is ott van Alfaro kiválasztottjai között.

A hazai bajnokságot három játékos képviseli, két kapus mellett a Cerro Portenóban szereplő Diego Velázquez lehet ott a világbajnokságon.

A PARAGUAYI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gatito Fernández (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo – Argentína), José Canale (Lanús – Argentína), Gastón Oliveira (Olimpia)

Védők: Gustavo Velázquez (Cerro Porteno), Omar Alderete (Sunderland – Anglia), Juan José Caceres (Dinamo Moszkva – Oroszország), Fabián Balbuena (Grémio – Brazília), Júnior Alonso (Atlético Mineiro – Brazília), Gustavo Gómez (Palmeiras – Brazília), Alexandro Maidana (Talleres – Argentína)

Középpályások: Ramón Sosa (Palmeiras – Brazília), Diego Gómez (Brighton – Anglia), Miguel Almirón (Atlanta United – Egyesült Államok), Maurício (Palmeiras – Brazília), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps – Kanada, MLS), Damián Bobadilla (Sao Paulo – Brazília), Braian Ojeda (Orlando City SC – Egyesült Államok), Matías Galarza (Atlanta United – Egyesült Államok), Gustavo Caballero (Portsmouth – Anglia)

Támadók: Antonio Sanabria (Cremonese – Olaszország), Kaku (Al-Ain – Egyesült Arab Emirátusok), Álex Arce (Independiente Rivadavia – Argentína), Julio Enciso (Strasbourg – Franciaország), Gabriel Ávalos (Independiente – Argentína), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino – Brazília)

Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin)