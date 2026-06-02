Vb 2026: a brazil és az argentin bajnokságban játszókra épít a paraguayiak kapitánya
Gustavo Alfaro május 12-én még egy 55 fős keretet hirdetett, ezt nem sokkal a nevezési határidő lejárta előtt 26-osra csökkentette.
A keret majdnem felét a brazil és az argentin bajnokságban légióskodó futballisták adják, előbbi ország bajnokságából hét, utóbbiból öt játékos található a névsorban.
Omar Alderete és Diego Gómez személyében két Premier League-labdarúgó is ott van Alfaro kiválasztottjai között.
A hazai bajnokságot három játékos képviseli, két kapus mellett a Cerro Portenóban szereplő Diego Velázquez lehet ott a világbajnokságon.
A PARAGUAYI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Gatito Fernández (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo – Argentína), José Canale (Lanús – Argentína), Gastón Oliveira (Olimpia)
Védők: Gustavo Velázquez (Cerro Porteno), Omar Alderete (Sunderland – Anglia), Juan José Caceres (Dinamo Moszkva – Oroszország), Fabián Balbuena (Grémio – Brazília), Júnior Alonso (Atlético Mineiro – Brazília), Gustavo Gómez (Palmeiras – Brazília), Alexandro Maidana (Talleres – Argentína)
Középpályások: Ramón Sosa (Palmeiras – Brazília), Diego Gómez (Brighton – Anglia), Miguel Almirón (Atlanta United – Egyesült Államok), Maurício (Palmeiras – Brazília), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps – Kanada, MLS), Damián Bobadilla (Sao Paulo – Brazília), Braian Ojeda (Orlando City SC – Egyesült Államok), Matías Galarza (Atlanta United – Egyesült Államok), Gustavo Caballero (Portsmouth – Anglia)
Támadók: Antonio Sanabria (Cremonese – Olaszország), Kaku (Al-Ain – Egyesült Arab Emirátusok), Álex Arce (Independiente Rivadavia – Argentína), Julio Enciso (Strasbourg – Franciaország), Gabriel Ávalos (Independiente – Argentína), Isidro Pitta (Red Bull Bragantino – Brazília)
Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin)
|Június 13., szombat, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Egyesült Államok–Paraguay
|Június 14., vasárnap, 6.00
Vancouver, BC Place
|Ausztrália–Törökország
|Június 20., szombat, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Törökország–Paraguay
|Június 19., péntek, 21.00
Seattle, Seattle Stadion
|Egyesült Államok–Ausztrália
|Június 26., péntek, 4.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion
|Törökország–Egyesült Államok
|Június 26., péntek, 4.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Paraguay–Ausztrália