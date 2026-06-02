Vladimír Weiss a jövőben is szívesen játszana Dunaszerdahelyen

A szlovákok kispadján 14 év után ismét Vladimír Weiss foglalt helyet. A szakember játékosként a DAC-ban is futballozott, az elmúlt években pedig többször szóba került a neve a dunaszerdahelyi klub vezetőedzői posztjával kapcsolatban. A Mol Arénában már többször járt, ám mindig a Slovan Bratislava vezetőedzőjeként.

Hétfőn azonban hazai szerepben mutatkozott be – a szlovák válogatott szövetségi kapitányaként. „A mérkőzés előtt egy kicsit tényleg eltévedtem, és rossz irányba indultam – mondta nevetve a 61 éves szakember. Eddig ugyanis mindig a vendégöltöző felé vette az irányt. – A Mol Arénában a körülmények fantasztikusak, ugyanolyan magas színvonalúak, mint a Slovannál. Nagyon elégedett vagyok. Ez volt az első mérkőzésünk itt, győztünk, ráadásul remek hangulatban. A szurkolók nagyszerűek voltak.”

Amikor nyilvánosságra került, hogy a szlovák válogatott Dunaszerdahelyen lép pályára, sokan meglepetéssel, sőt kételkedve fogadták a hírt. „Lehet, hogy ezen valaki meglepődik, de a dunaszerdahelyi stadion mindenképpen olyan helyszín, ahol szívesen játszanánk a jövőben is. Nem lehet mindig ugyanazokon a helyeken, Pozsonyban, vagy Nagyszombatban, pályára lépni. Most Eperjesre és Kassára utazunk, ami szintén nagyszerű. Itt viszont minden megvan, amire szükségünk van. A pálya fantasztikus volt, a háttér kiváló, az emberek pedig barátságosak. Nagyon jól érzem magam itt, vannak itt barátaim is, köztük Világi Oszkár, a dunaszerdahelyi klub tulajdonosa. Korábban többször is komolyan felmerült, hogy ide szerződöm, de most válogatott edzőként lehetek itt, aminek nagyon örülök. Ha lesz rá lehetőség, biztosan szívesen visszatérünk ide játszani” – zárta gondolatait Vladimír Weiss.

Bari Krisztián (a labdával) (Fotó: Somogyi Tibor/Új Szó)

DAC HELYETT A SZLOVÁK VÁLOGATOTT

Több játékos is bemutatkozott a szlovák válogatottban, köztük a felvidéki Bari Krisztián is. A 25 éves labdarúgó a DAC utánpótlásában nevelkedett, jelenleg a Zsolna játékosa. „Mindig az volt az álmom, hogy hazai mezben a Mol Arénában debütálhassak. Csak az volt a kérdés, hogy milyen színekben történik majd ez meg. Végül a szlovák válogatott mezében mutatkozhattam be Dunaszerdahelyen. Számomra ez egy különleges nap volt, amelyet soha nem fogok elfelejteni. Különleges érzés, hogy éppen Dunaszerdahelyen léphettem pályára először a válogatottban, hiszen itt nőttem fel. Nagyon örülök, hogy megkaptam a lehetőséget Weiss mestertől. Igaz, csak tíz-tizenöt percet töltöttem a pályán, de örülök, hogy ott lehettem és segíthettem a csapatot. Számomra ez nagyon sokat jelent. A válogatottban remek a hangulat, a társak rendkívül befogadóak. Az idősebb játékosok az edzéseken és azokon kívül is segítenek. Már az első mérkőzésem után gratuláltak, ami nagyon jólesett” – mondta a Nemzeti Sportnak Bari Krisztián.

A dunaszerdahelyi vezetőség jelenleg balhátvédet keres a DAC keretébe. Bari Krisztián személyében adott lehet egy olyan opció, aki nemcsak minőséget képvisel, hanem a szurkolók számára is remek választás lenne. Ha visszatérne a sárga-kékekhez, ismét egy felvidéki, hazai nevelésű játékos viselhetné a DAC mezét.