A németek elleni vereség dacára akadnak pozitívumok a finneknél a mieink elleni meccs előtt

Ellenfélnéző: Finnország

Vereség a németektől, de akadnak pozitívumok

Két edzőmérkőzést is játszott a világbajnokságra készülő Németország ellen a finn válogatott. Az elsőre vasárnap este került sor Mainzban, és a német válogatott Deniz Undav duplájával, valamint Florian Wirtz és Jamal Musiala góljával 4–0-ra nyert, míg a másodikra kissé szokatlan módon hétfő délelőtt. A nem hivatalos felkészülési mérkőzésnek számító másnapi találkozón a csapatok két 25 perces félidő keretében mérték össze az erejüket, és a 40. percben egy német szöglet után Doni Arifi fejéről került a labda a saját kapujába, 1–0-ra győztek a németek. A finn Helsingi Sanomat elemzése szerint a hivatalos felkészülési mérkőzésen elért 4–0-s vereség hűen tükrözi a mérkőzés képét, de azért akadtak pozitívumok is csapat játékában. Jacob Friis szövetségi kapitány futballistái az első harminc percben bátran futballoztak, és később is igyekeztek letámadni a németeket, megzavarva ezzel a hazai támadások kibontakozását. A 4–3–3-as formáció illett a csapathoz, a középpályás-védekezés fejlődött a világbajnoki selejtezőben mutatotthoz képest. A védelem ugyanakkor továbbra is gyenge, a hátsó sor rengeteg alapvető hibát követett el, és az emberfogás sem működött megfelelően.

Ellenfélnéző: Kazahsztán

Jó formában a 17 éves szupertehetség

A kazah válogatott otthon futballozó játékosai nem estek ki a ritmusból, hiszen a bajnokság javában tart, a 12. fordulót május 27-28-án rendezték, és a nemzeti együttes két mérkőzése után is folytatódik a küzdelem. A keretbe is meghívót kapó támadók közül a Jelimaj 32 éves balszélsője, Roman Murtazajev, valamint a Kajrat Almatiban futballozó 17 éves Dasztan Szatpajev formája mondható kiemelkedőnek, előbbi 12 forduló alatt hat gólnál és egy gólpassznál, míg utóbbi öt gólnál és két gólpassznál tart, és ő szerezte a kazah válogatott gólját novemberben, a Belgium ellen 1–1-re végződő világbajnoki selejtezőn is.

A legnagyobb kazah reménységek között emlegetett Szatpajev pályafutása a nyáron erőteljes fordulatot vesz. A fiatal csatár – akinek stílusát gyorsasága, munkabírása, cselezőkészsége és kapu előtti higgadtsága miatt nemzetközi szakértők Kylian Mbappéhoz és Sergio Agüéróhoz hasonlítják – 2025 februárjában megállapodott a Chelsea-vel, hogy amint betölti a tizennyolcat, a klubhoz igazol. Nos, a nagy nap augusztus 12-én jön el, így már alig több mint két hónap, és a Premier League-ben szereplő klub futballistájának mondhatja magát.

A MAGYAR VÁLOGATOTT BŐ KERETE

Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

JÚNIUS 5., PÉNTEK

19.45: Magyarország–Finnország, Budapest

JÚNIUS 9., KEDD

19.00: Magyarország–Kazahsztán, Debrecen