Női röplabda Extraliga: olasz vezetőedző a Szent Benedek RA csapatánál

A Szent Benedek Röplabda Akadémia hétfőn jelentette be a horvát Mario Teppert távozását, kedden pedig már be is mutatta utódját, Matteo Freschit, aki 36 éves kora ellenére jelentős nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, ugyanis dolgozott Olaszország mellett a görög élvonalban is, ahol a bajnokságban és a kupában is bronzérmet nyert a csapatával, továbbá a bolgár válogatott mellett is kamatoztatta tudását.

„Azért választottam a Szent Benedek Röplabda Akadémiát, mert azonnal megragadott a klub ambíciója és világos fejlődési víziója. Olyan környezetet láttam benne, amely értékeli a szakmai fejlődést és erős kapcsolatot ápol a közösséggel. Úgy éreztem, hogy az elképzeléseim és a munkamódszerem tökéletesen illeszkednek ahhoz a projekthez, amelyet a vezetőség bemutatott – indokolta döntését Freschi az egyesület honlapján. – A legfontosabb célom, hogy erős identitást és győztes mentalitást alakítsak ki a csapaton belül. Azt szeretném, hogy olyan közösség legyünk, amely soha nem adja fel, és minden nap keményen dolgozik a fejlődésért.”

Kifejtette, a fegyelemben és a részletek fontosságában hisz, emellett igyekszik közvetlen és őszinte kapcsolatot kialakítani a játékosaival. A filozófiája szerint a siker az edzőteremben épül fel a mindennapi munka és a kölcsönös bizalom révén. A Szent Benedek RA a legutóbbi idényben a 9. helyen zárt az élvonalban.