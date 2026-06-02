Újabb középhátvéd távozott az ETO FC-től

Deian Boldor után újabb középső védő távozik az ETO FC-től: a klub a Facebook-oldalán mondott köszönetet Senna Mianguénak, és további sok sikert kívánt neki.

A korábbi utánpótlás-válogatott belga középső védő nem számított alapembernek a bajnokcsapatban, kilenc bajnokin és három Magyar Kupa-meccsen kapott szerepet Borbély Balázstól.

Miangue korábban futballozott a Serie A-ban, az Inter és a Cagliari játékosa is volt az olasz bajnokságban.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló FC), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton)

Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Senna Miangue (belga, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Csinger Márk (FC DAC 1904 – Szlovákia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Megyeri Balázs (lejár a szerződése), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Tóth Rajmund (1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic – Skócia)