Újabb középhátvéd távozott az ETO FC-től

P. GY. B.
2026.06.02. 15:31
Senna Miangué (jobbra) távozik Győrből (Fotó: Nagy Gábor)
Az ETO FC labdarúgócsapata a Facebook-oldalán köszönt el középhátvédjétől, Senna Mianguétől.

Deian Boldor után újabb középső védő távozik az ETO FC-től: a klub a Facebook-oldalán mondott köszönetet Senna Mianguénak, és további sok sikert kívánt neki.

A korábbi utánpótlás-válogatott belga középső védő nem számított alapembernek a bajnokcsapatban, kilenc bajnokin és három Magyar Kupa-meccsen kapott szerepet Borbély Balázstól.

Miangue korábban futballozott a Serie A-ban, az Inter és a Cagliari játékosa is volt az olasz bajnokságban.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló FC), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton) 
Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Senna Miangue (belga, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Csinger Márk (FC DAC 1904 – Szlovákia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Megyeri Balázs (lejár a szerződése), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Tóth Rajmund (1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic – Skócia)

 

