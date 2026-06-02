Fekete Gergő: Teljesíteni kell, vagy más lép a helyünkre

SZELECZKI RÓBERT
2026.06.02. 15:06
Fekete Gergő (Fotó: Török Attila)
férfi vízilabda férfi vízilabda ob I FTC vízilabda
A Honvéd elleni döntő harmadik párharcában négy gólt szerző Fekete Gergő természetesen örült az FTC újabb bajnoki címének, de kiemelte, a sok kapott gól nem fér majd bele a Bajnokok Ligája négyes döntőjében.

 

Sorozatban harmadik alkalommal nyerte meg százszázalékos mérleggel a Ferencváros a férfi vízilabda-bajnokságot, miután vasárnap 24–17-re legyőzte a Honvédot a Komjádi uszodában. Ezzel 3–0-ra győzött a döntőben, egymás után ötödik, összesen 28. bajnoki aranyérmét gyűjtötte be. A Honvéd több periódusban is kellemetlen ellenfele volt Nyéki Balázs csapatának a párharc során, de alapvetően nem volt kérdéses a párharc kimenetele.

„Nagyon boldog vagyok, az ilyen eredményekért dolgozunk folyamatosan – fogalmazott lapunknak a négygólos Fekete Gergő. – Emellett nagyon jól játszott a Honvéd. Rengeteg gólt kaptunk, ez nem fog beleférni a Bajnokok Ligája négyes döntőjében. Erős, motivált csapat a Honvédé, más vízilabdát játszik, mint a többi együttes, a beállós védekezést nem sok rivális csinálja, szinte csak ő, ám remekül alkalmazza. Nyilván ennek megvan a hátránya is, hiszen könnyen el lehet benne fáradni, a mi padunk hosszabb is, szóval szerintem összességében reális eredmény született a döntő párharcában. Jól küzdött a Honvéd, elismerés illeti, de még inkább minket, a jó teljesítményünkért.”     

Az FTC több mint négy éve nem kapott ki magyar csapattól, és egymás után ötödik idényében duplázott, megnyerve a Magyar Kupát is a bajnokság mellett. Megkérdeztük a világbajnok vízilabdázót, mi a klub tartós sikersorozatának oka.

„Több mint tíz éve szisztematikusan építkezik a Ferencváros, sikerül kiszúrnia a legtehetségesebbeket az utánpótlásból. Az ifijátékosoknál van egy-két év, amikor már úgy hihetik, hogy elérték az ob I-es szintet, ám nagy szükség van a rendszeresen elvégzett munkára: még a meccsnapok reggelén is kemény úszó- és kondiedzéseink vannak. Az ekkor belefektetett energia nagyon sokat hozzátesz a játékos későbbi pályafutásához. Működik a rendszerünk, erősek és stabilak a fiataljaink, én is ezt a munkát csináltam végig ifiként, de például Jansik Szilárdék is. Azért is keményen kell tréningezni, mert mindannyian tisztában vagyunk vele, ha nem teljesítünk, más játékos lép a helyünkre.”     

Jövő héten a máltai Bajnokok Ligája-négyes döntővel zárul a klubidény. Az idén először mindkét nemnél egy helyen és időben rendezik meg a final fourt – jövő csütörtökön az FTC a spanyol bajnok, Burián Gergelyt és Vigvári Vincét is a soraiban tudó Barcelonetával játszik az elődöntőben, a másik ágon az olasz Pro Recco és az Angyal Dánielt és Zalánki Gergőt is felvonultató Olympiakosz játszik.

„Egyelőre csak a Barcelonetára készülünk, megnézzük, mi kerekedik ki a magyar és a spanyol bajnok meccséből. Nyerjük meg ezt a találkozót, most még mindegy, mi jöhet utána.”

Az FTC vezetőedzője, Nyéki Balázs úgy fogalmazott a mérkőzés után a Nemzeti Sportnak: a bajnoki cím és az odáig vezető út jó érzéssel tölti el, és magát a döntőt nem tekinti a sportág történetének legszebb fináléjának, bár a negyvenegy gól miatt látványosnak mondható a harmadik összecsapás.

„A Honvéd stílusa kissé kellemetlen, nehéz ellene játszani, nem is annyira a szívem csücske. De le a kalappal előtte, hogy eljutott idáig, erőn felül teljesített. Ami a sikereinket illeti: pénz nélkül nyilván nem tudnánk olyan egyéniségeket igazolni, akik jelenleg minket erősítenek, ezt hiba lenne letagadni. Ám azt is látni kell, hogy az összes jelentős bajnokság így működik. Nem kérdéses: aki Bajnokok Ligáját akar nyerni, dominálnia kell a bajnokságában. És a mindennap elvégzett munka ehhez ugyanúgy hozzájárul, mint az anyagi lehetőség. Rövid pihenés után szerda reggel folytatjuk a munkát, a péntek reggeli edzés után újabb két nap pihenő következik, így próbáljuk felépíteni a felkészülést a négyes döntőre, így csináltuk az elmúlt két évben is. Ragaszkodom hozzá, hogy a játékosok ünnepelni és lazítani is tudjanak.”     

A Honvéd mind a három versenysorozatban döntőig jutott, valamennyiben ezüstérmes lett, kiemelkedő idényt zárt. A csapatot 19 év után bajnoki fináléig vezető Szivós Márton lapunknak kiemelte, az idény összességében csodálatos volt, és büszke a játékosaira: „Szeretném megköszönni minden távozó játékosomnak a munkáját, Nikola Moszkovnak, Vékony Ákosnak, és külön kiemelném Kiss Bálintot, remélem, szép élménnyel fejezte be a pályafutását, nagyszerű volt vele dolgozni!”   

