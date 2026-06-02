Vb 2026: a párizsi védő is kikerült a szenegáli keretből

A szenegáli válogatott szakvezetője, Pape Thiaw Moustapha Mbowtól, a Paris FC középhátvédjétől és a belga születésű Ilay Camarától, az Anderlecht szélső játékosától búcsúzott el a vb-keret szűkítésekor.

Az együttesében ott van az olyan meghatározó futballisták mellett, mint Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye és Édouard Mendy az a Kalidou Koulibaly is, aki combsérülés miatt április 8. óta nem játszott.

A szenegáliak június 16-án a legutóbb döntős franciák ellen lépnek pályára először, majd az I csoportban még a norvégokkal és az irakiakkal találkoznak. A jövő csütörtökön kezdődő 48 csapatos világbajnokságnak az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont.

A SZENEGÁLI VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok: Yehvann Diouf (Nice – Franciaország), Édouard Mendy (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Mory Diaw (Le Havre – Franciaország)

Védők: Mamadou Sarr (Chelsea – Anglia), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa – Izrael), Ismail Jakobs (Galatasaray – Törökország), Krépin Diatta (AS Monaco – Franciaország), Moussa Niakhaté (Lyon – Franciaország), Antoine Mendy (OGC Nice – Franciaország), El Hadji Malick Diouf (West Ham United – Anglia), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal – Szaúd-Arábia)

Középpályássok: Idrissa Gueye (Everton – Anglia), Pathé Ciss (Rayo Vallecano – Spanyolország), Lamine Camara (AS Monaco – Franciaország), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur – Anglia), Habib Diarra (Sunderland – Anglia), Pape Gueye (Villarreal – Spanyolország), Bara Ndiaye (Bayern München – Németország)

Támadók: Sadio Mané (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Assane Diao (Como – Olaszország), Nicolas Jackson (Bayern München – Németország), Cherif Ndiaye (Samsunspor – Törökország), Ismaila Sarr (Crystal Palace – Anglia), Bamba Dieng (Lorient – Franciaország), Ibrahim Mbaye (Paris SG – Franciaország), Iliman Ndiaye (Everton – Anglia)

Szövetségi kapitány: Pape Thiaw

Június 16., kedd, 21.00

New York, New York/New Jersey Stadion Franciaország–Szenegál Június 17., szerda, 0.00

Boston, Boston Stadion Irak–Norvégia Június 22., hétfő, 23.00

Philadelphia, Philadelphia Stadion Franciaország–Irak Június 23., kedd, 2.00

New York, New York/New Jersey Stadion Norvégia–Szenegál Június 26., péntek, 21.00

Boston, Boston Stadion Norvégia–Franciaország Június 26., péntek, 21.00

Toronto, Toronto Stadion Szenegál–Irak VB 2026, AZ I-CSOPORT PROGRAMJA



