Vb 2026: a párizsi védő is kikerült a szenegáli keretből

2026.06.02. 09:16
A szenegáli válogatott szövetségi kapitánya, Pape Thiaw szűkítette a vb-re készülő keretét (Fotó: AFP)
Pape Thiaw, a szenegáli labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya két védőt vett ki a világbajnokságra előzetesen megadott 28 fős bő keretéből.

 

A szenegáli válogatott szakvezetője, Pape Thiaw Moustapha Mbowtól, a Paris FC középhátvédjétől és a belga születésű Ilay Camarától, az Anderlecht szélső játékosától búcsúzott el a vb-keret szűkítésekor. 

Az együttesében ott van az olyan meghatározó futballisták mellett, mint Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye és Édouard Mendy az a Kalidou Koulibaly is, aki combsérülés miatt április 8. óta nem játszott. 

A szenegáliak június 16-án a legutóbb döntős franciák ellen lépnek pályára először, majd az I csoportban még a norvégokkal és az irakiakkal találkoznak. A jövő csütörtökön kezdődő 48 csapatos világbajnokságnak az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont.

A SZENEGÁLI VÁLOGATOTT VB-KERETE
Kapusok: Yehvann Diouf (Nice – Franciaország), Édouard Mendy (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Mory Diaw (Le Havre – Franciaország)
Védők: Mamadou Sarr (Chelsea – Anglia), Abdoulaye Seck (Maccabi Haifa – Izrael), Ismail Jakobs (Galatasaray – Törökország), Krépin Diatta (AS Monaco – Franciaország), Moussa Niakhaté (Lyon – Franciaország), Antoine Mendy (OGC Nice – Franciaország), El Hadji Malick Diouf (West Ham United – Anglia), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal – Szaúd-Arábia)
Középpályássok: Idrissa Gueye (Everton – Anglia), Pathé Ciss (Rayo Vallecano – Spanyolország), Lamine Camara (AS Monaco – Franciaország), Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur – Anglia), Habib Diarra (Sunderland – Anglia), Pape Gueye (Villarreal – Spanyolország), Bara Ndiaye (Bayern München – Németország) 
Támadók: Sadio Mané (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Assane Diao (Como – Olaszország), Nicolas Jackson (Bayern München – Németország), Cherif Ndiaye (Samsunspor – Törökország), Ismaila Sarr (Crystal Palace – Anglia), Bamba Dieng (Lorient – Franciaország), Ibrahim Mbaye (Paris SG – Franciaország), Iliman Ndiaye (Everton – Anglia)
Szövetségi kapitány: Pape Thiaw

Június 16., kedd, 21.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Franciaország–Szenegál 
Június 17., szerda, 0.00
Boston, Boston Stadion		Irak–Norvégia 
Június 22., hétfő, 23.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Franciaország–Irak 
Június 23., kedd, 2.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Norvégia–Szenegál 
Június 26., péntek, 21.00
Boston, Boston Stadion		Norvégia–Franciaország 
Június 26., péntek, 21.00
Toronto, Toronto Stadion		Szenegál–Irak 
VB 2026, AZ I-CSOPORT PROGRAMJA


 

 

 

