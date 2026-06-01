Vb 2026: kimaradt a gólfelelős a szűkített iráni keretből

2026.06.01. 16:05
Mehdi Taremi bekerült az iráni keretbe
Az iráni válogatott szövetségi kapitánya, Amir Ghalenoei véglegesítette keretét a nyári labdarúgó-világbajnokságra.

A szövetségi kapitány a bő keretét hétfőn 26 fősre szűkítette. A listán a legnagyobb név az Olympiakoszban szereplő Mehdi Taremi, valamint Alireza Jahanbakhsh, aki korábban a Brighton & Hove Albion és a Feyenoord futballistája is volt, jelenleg pedig Belgiumban légióskodik. A keretbe többnyire Iránban szereplő futballisták kaptak behívót, a csapat gerincét a Perszepolisz, a Tractor, a Szepahan és az Eszteglal játékosai adják. 

Némi meglepetés, hogy a keretbe nem kapott meghívót Szardar Azmun, aki 91 válogatott fellépésén 57 gólt szerzett. A döntés hátterében helyi sajtóértesülések szerint az állt, hogy a 31 éves játékos politikai hűtlenséget tanúsított országa kormányával szemben.

Irán a világbajnokság G-csoportjába kapott besorolást Belgium, Egyiptom és Új-Zéland társaságában. A gárda első mérkőzését június 15-én játssza az új-zélandiak ellen Los Angelesben.

AZ IRÁNI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Alireza Beiranvand (Tractor SC), Szejed Hosszein Hosszeini (Szepahan), Pajam Niazmand (Perszepolisz)
Védők: Danial Eiri (Zob Ahan), Esan Hajszafi (Szepahan), Szaleh Hardani (Eszteglal), Hosszein Kanani (Perszepolisz), Soja Khalilzadeh (Tractor SC), Milad Mohammadi (Perszepolisz), Ali Nemati (Foolad), Ramin Rezeaian (Foolad)
Középpályások: Szaman Goddosz (Kalba – Egyesült Arab Emírségek), Szaid Ezatolahi (Al-Ahli – Egyesült Arab Emírségek), Ruzbeh Chesmi (Eszteglal), Amir Mohammad Razzaghinia (Eszteglal), Mohammad Ghorbani (Al-Wahda – Egyesült Arab Emírségek), Mehdi Ghaedi (Al-Naszr – Egyesült Arab Emírségek), Aria Yousefi (Szepahan), Alireza Jahanbakhsh (Dender EH – Belgium), Mohammad Mohebi (FC Rosztov – Oroszország), Mehdi Torabi (Tractor SC)
Csatárok: Ali Alipour (Perszepolisz), Dennis Dargahi (Standard Liege – Belgium), Amirhosszein Hosszeinzadeh (Tractor SC), Mehdi Taremi (Olympiakosz – Görögország), Shahrijar Moghanlo (Kalba – Egyesült Arab Emírségek)
Szövetségi kapitány: Amir Ghalenui

Június 15., hétfő, 21.00
Seattle, Seattle Stadion		Belgium–Egyiptom 
Június 16., kedd, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Irán–Új-Zéland 
Június 21., vasárnap, 21.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Belgium–Irán 
Június 22., hétfő, 3.00
Vancouver, BC Place		Új-Zéland–Egyiptom 
Június 27., szombat, 5.00
Seattle, Seattle Stadion		Egyiptom–Irán 
Június 27., szombat, 5.00
Vancouver, BC Place		Új-Zéland–Belgium 
