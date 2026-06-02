Roland Garros: Andrejeva elődöntős felnőtt Grand Slam-tornán, Kosztyuk nyerte az ukrán derbit

Nem okozott túl sok fejfájást a 8. kiemelt Mirra Andrejevának a Roland Garroson eddig remeklő Sorana Cirstea. Az év végén visszavonuló román versenyző az első játszmához gyakorlatilag hozzá sem tudott szagolni, a 34 pontból mindössze kilencet sikerült megnyernie, nem csoda hát, hogy az orosz 6:0-val abszolválta a szettet. A 36 éves teniszezőnő a második felvonás elején aztán 2:2-ig tartani tudta a lépést 17 évvel fiatalabb kollégájával, ám ekkor ismét elveszítette két egymás utáni adogatójátékát, s közben hiába nyert vissza belőlük egyet, Andrejeva harmadik brékje már azt jelentette, hogy 57 percet a pályán töltve ő jutott az elődöntőbe – ilyen magasságokban még sohasem járt felnőtt Grand Slam-tornán.

Az orosznál jóval nehezebb dolga volt Marta Kosztyuknak, aki csaknem két órát töltött a párizsi salakon a honfitársával, az előzetesen esélyesebbnek tartott Elina Szvitolinával csatázva. A világranglistán valamivel hátrébb álló Kosztyuk honfitársa első adogatójátékát elnyerve brékelőnybe, került, Szvitolina a hetedik gémben visszavágott, ám megint nem figyelt eléggé a saját szervájánál, s 6:3-ra elvesztette az első játszmát. A második „menetet” viszont két brékkel simán hozta, így döntő szettre került sor, melyben összesen két megnyert szervagémet láthatott a Philippe-Chatrier-pálya közönsége – mindkettőt Kosztyuk hozta össze, így 6:3, 2:6, 6:2-vel jutott az elődöntőbe, ahol Andrejevával mérkőzik meg.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

NEGYEDDÖNTŐ

NŐI EGYES

Andrejeva (orosz, 8.)–Cirstea (román, 18.) 6:0, 6:3

Kosztyuk (ukrán, 15.)–Szvitolina (ukrán, 7.) 6:3, 2:6, 6:2