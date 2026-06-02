Újpest: aláírt a fiatal kapus, Ausztriában készül a csapat

Az Újpest profi szerződést kötött 18 éves, saját nevelésű kapusával, Szentmihályi Ádámmal, aki ebben az idényben az U19-es csapatban védett, háromszor pedig kispadon ült az első csapatban, az NB I-ben, hat alkalommal pedig a második csapatban, az NB III-ban.

Az Újpest FC közzétette a nyári felkészülési programját is. Ebből kiderül, hogy június 15-én tartja az első edzést a Szélesi Zoltán vezette szakmai stáb, és június 24-től július 5-ig ausztriai edzőtáborban készül a csapat, ahol a román élvonalbeli, kolozsvári Universitatea és az osztrák élvonalbeli Hartberg ellen is pályára lép felkészülési meccsen. Ausztriából hazatérve pedig további két edzőmeccs szerepel a programban, a DVTK és a bosnyák FK Radnik ellen.

AZ ÚJPEST FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 15.

Edzőtábor: június 24.–július 5., Bad Loipersdorf (Ausztria)

Június 20.: Ceglédi VSE–Újpest FC

Június 27.: Újpest FC–Universitatea Cluj (Kolozsvár, romániai)

Július 4.: Újpest FC–Hartberg (osztrák)

Július 11.: DVTK–Újpest FC

Július 18.: Újpest FC–FK Radnik (bosnyák)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Varga Balázs (Budafoki MTE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, jelenleg kölcsönben Nyíregyháza Spartacus)

Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al Ahli – Egyiptom)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Riccardo Piscitelli (olasz, lejár a szerződése), Tamás Krisztián (lejár a szerződése)