Nemzeti Sportrádió

Újpest: aláírt a fiatal kapus, Ausztriában készül a csapat

2026.06.02. 13:44
null
Szentmihályi Ádám profi szerződést kötött az Újpesttel (Fotó: ujpestfc.hu)
Címkék
Újpest Szentmihályi Ádám felkészülés
Az Újpest FC hétfőn tette közzé a nyári felkészülési programját és egy szerződéskötésről is beszámolt.

 

Az Újpest profi szerződést kötött 18 éves, saját nevelésű kapusával, Szentmihályi Ádámmal, aki ebben az idényben az U19-es csapatban védett, háromszor pedig kispadon ült az első csapatban, az NB I-ben, hat alkalommal pedig a második csapatban, az NB III-ban. 

Az Újpest FC közzétette a nyári felkészülési programját is. Ebből kiderül, hogy június 15-én tartja az első edzést a Szélesi Zoltán vezette szakmai stáb, és június 24-től július 5-ig ausztriai edzőtáborban készül a csapat, ahol a román élvonalbeli, kolozsvári Universitatea és az osztrák élvonalbeli Hartberg ellen is pályára lép felkészülési meccsen. Ausztriából hazatérve pedig további két edzőmeccs szerepel a programban, a DVTK és a bosnyák FK Radnik ellen. 

 

AZ ÚJPEST FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
A felkészülés kezdete: június 15.
Edzőtábor: június 24.–július 5., Bad Loipersdorf (Ausztria)
Június 20.: Ceglédi VSE–Újpest FC
Június 27.: Újpest FC–Universitatea Cluj (Kolozsvár, romániai)
Július 4.: Újpest FC–Hartberg (osztrák)
Július 11.: DVTK–Újpest FC
Július 18.: Újpest FC–FK Radnik (bosnyák)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL
Érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Babós Levente (BVSC-Zugló FC), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló FC), Geiger Bálint (Videoton FC Fehérvár), Juhász Bence (Kolorcity Kazincbarcika), Svékus Olivér (Tiszafüred VSE), Tiago Goncalves (portugál, Mantova – Olaszország), Varga Balázs (Budafoki MTE)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Szentmihályi Ádám
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, jelenleg kölcsönben Nyíregyháza Spartacus)
Távozók: Giorgi Beridze (grúz, szabadon igazolható), Davit Koburi (grúz, szabadon igazolható), Milan Tucic (szlovén, szabadon igazolható)
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Nejc Gradisar (szlovén, Al Ahli – Egyiptom)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Riccardo Piscitelli (olasz, lejár a szerződése), Tamás Krisztián (lejár a szerződése)

 

 

Újpest Szentmihályi Ádám felkészülés
Legfrissebb hírek

Felkészülés: Japán egygólos győzelemmel hangolt a vb-re

Foci vb 2026
2026.05.31. 14:30

Vb 2026: Neuer és Havertz nélkül kezdte meg a felkészülést a német válogatott

Foci vb 2026
2026.05.28. 14:18

NB I: bejelentés Győrben, a Fradinál, válogatott távozó Pakson – körkép

Labdarúgó NB I
2026.05.27. 10:37

Az ETO, az FTC és a ZTE emelkedett ki a teljesítményindexekben, no meg Vitális

Labdarúgó NB I
2026.05.21. 15:44

Hosszabbított Banai Dáviddal az Újpest – hivatalos

Labdarúgó NB I
2026.05.20. 17:03

Navarro: A vezetők úgy döntöttek, nem hosszabbítanak

Labdarúgó NB I
2026.05.17. 13:21

A Debrecen egygólos győzelemmel szerezte meg a negyedik helyet

Labdarúgó NB I
2026.05.16. 19:04

Dzsudzsák Balázs: Hálás vagyok a Lokinak az utolsó lehetőségért

Labdarúgó NB I
2026.05.16. 07:03
Ezek is érdekelhetik