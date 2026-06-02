Brazília és Marokkó a favorit, először jutnának tovább a skótok – bemutatjuk a C-csoport csapatait

HORVÁTH LÁSZLÓ
2026.06.02. 14:21
Vinícius Júnior és Szofjan Amrabat a világbajnokságon is összecsaphat (Fotó: Getty Images)
Hatodik világbajnoki címére hajt az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű tornán a brazil válogatott, Neymarékat azonban most sokan nem sorolják a legnagyobb esélyesek közé. Marokkó a katari remeklés után ismét bravúrt remél, Skócia első továbbjutására, az esélytelenek nyugalmával induló Haiti első vb-pontjainak megszerzésére készül ‒ bemutatjuk a labdarúgó-világbajnokság C-csoportjának csapatait.

Déja-vu, kis különbséggel

Ilyen már volt – ez az érzés keríthette hatalmába azokat, akik legalább a múlt század kilencvenes éveitől követik a labdarúgó-világbajnokságok történetét. A 2026-os amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű torna C-csoportjába ugyanis három olyan csapat került, amelyek az 1998-as franciaországi seregszemlén is ugyanabban a négyesben szerepeltek: Brazília, Skócia és Marokkó akkor Norvégiával kiegészülve küzdött a továbbjutásért, a „kanárik” mögött akkor az Egil Olsen vezette észak-európaiak jutottak tovább.

Az 1998-as torna nyitó meccsét az akkori szokás szerint a négy évvel azelőtti világbajnok brazilok és a skótok vívták a Stade de France-ban, s César Sampaio fejesével, valamint Thomas Boyd öngóljával 2‒1-re nyertek, a skótok találatát John Collins szerezte tizenegyesből. A vb-góllövők örökranglistáján 2. helyen álló Ronaldónak ez volt az első világbajnoki mérkőzése, de ekkor még nem sikerült a hálóba találnia. Nem úgy a következő csatában, Marokkó ellen, amikor a látványos és őszinte futballt játszó észak-afrikaiak kapuját már a 9. percben bevette ‒ rajta kívül még Rivaldo és Bebeto volt eredményes a 3–0-s dél-amerikai győzelemmel végződő összecsapáson. A skótok a csoport utolsó helyén végeztek, miután a záró körben 3–0-ra kikaptak Marokkótól – Baszir kétszer, Hadda egyszer köszönt be a veterán Jim Leightonnak.

A brazil és a skót válogatottnak viszonylag komoly közös történelme van a világbajnokságokon, az 1998-as találkozón kívül még háromszor adott randevút egymásnak a két gárda. A legelső ilyen alkalom 1974-ben, az NSZK-ban rendezett tornán volt, akkor 0–0-s döntetlen született. Másodjára már sokkal rosszabbul jártak a britek, 1982-ben Spanyolországban 4–1-re páholta el őket a Sócrates, Zico, Falcao és Éder nevével fémjelzett csodacsapat – utóbbi három be is talált Alan Rough kapujába. Nyolc évvel később, Olaszországban is az akkoriban Sebastiao Lazaroni által dirigált selecao győzött, akkor a csereként beállt Müller döntötte el az 1–0-ra végződő mérkőzést.

Brazília: az ötszörös világbajnok a sötét ló?

A szurkolók és a szakemberek a C-csoport legnagyobb esélyesének továbbra is az eddigi összes tornán résztvevő brazilokat tartják, noha Carlo Ancelotti csapata a legutóbbi vb óta eltelt három és fél évben jelentősen veszített tekintélyéből. Ez persze nem elsősorban az olasz mester sara, sokkal inkább az ő közel egy esztendeje tartó regnálását megelőző időszaké, amikor a selecaót csaknem hat és fél évig, két világbajnokságon is gardírozó Titét beugróként előbb Ramon Menezes, majd Fernando Diniz váltotta a szövetségi kapitányi poszton, s a véglegesnek szánt megoldás, Dorival Júnior kinevezése sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az egyébként remek erőkből álló csapat olykor kilátástalan játékkal bukdácsolta végig a selejtezőket, története során először kikapott otthon Argentínától, s nyolc győzelemmel, négy döntetlennel és hat vereséggel az 5. helyen fejezte be küzdelmeket a tízcsapatos dél-amerikai zónában.

A világbajnokság alatt Ancelottin olyan szempontból nem lesz nyomás, hogy az állását kellene féltenie – nemrégiben hosszabbították meg a szerződését 2030-ig –, ám egy esetleges lebőgés komolyan csorbíthatná a renoméját Dél-Amerika legnépesebb és legnagyobb országában. A Real Madridtól érkezett egykori kiváló középpályás dolgát nehezíti, hogy nem számíthat két alapemberére és régi bizalmasára, Rodrygo és Éder Militao ugyanis sérülés miatt kénytelen lesz kihagyni a tornát, csakúgy, mint a Chelsea tinizsenije, a válogatottban is klassz dolgokat mutató Estevao.

A több mint 200 milliós ország reménye így egy másik tinédzser, a Lyonban látványosan magára találó Endrick, az FC Barcelonában remeklő Raphinha, illetve egy veterán, a többek által az utolsó igazi brazil futballistaként emlegetett Neymar lehet, feltéve, ha utóbbi időben felépül vádlisérüléséből. Mint ahogy bízhatnak a szövetségi kapitány legendásan jó csapatépítő képességében és hatalmas tapasztalatában is, valamint abban, hogy övék az egész világbajnoki mezőny talán legjobb belső védelme, a budapesti Bajnok Ligája-fináléban még egymás ellen küzdő Marquinhos és Gabriel is a földkerekség legprímább bekkjei közé tartozik. A hátvédsor szélén viszont Carlos Alberto, Cafú és Roberto Carlos hazájához képest igencsak szegényesnek tűnik a kínálat, ha ezt a problémát sikerül áthidalnia az olasz mesternek, valamint azt eléri, hogy a legerősebb csapatrésznek tűnő támadószekcióban Vinícius Júnior egyszer végre tudásához méltón futballozzon a válogatottban, akkor ez a garnitúra sokra hivatott. Mint ahogy azt se feledjük, 1994-ben és 2002-ben is vacakul sikerült selejtezősorozat és sorozatos kapitányváltások után utaztak ki a világbajnokságra – a sztori befejezését mindkét esetben ismerjük…

Marokkó: megismételhető-e a négy évvel ezelőtti bravúr?

A 2022-es katari torna legnagyobb meglepetését kétségkívül az „Atlasz oroszlánjai” szolgáltatták, akik három meccsen mindössze egy gólt kapva Horvátország, Belgium és Kanada előtt megnyerték az F-csoportot, majd a nyolcaddöntőben tizenegyesekkel Spanyolországot, egy körrel később Portugáliát búcsúztatták. Az elődöntőben a világbajnoki címvédő franciák már túl nagy falatnak bizonyultak, és a harmadik helyért játszott mérkőzésre „visszakapott” horvátok ellen sem jártak szerencsével, de azt senki nem veszi el tőlük, hogy első afrikai csapatként a legjobb négyig jutottak Valid Regragi rendkívül pragmatikus futballt játszó fiai.

Marokkó most a hetedik világbajnokságára készül, immár új szövetségi kapitány, Mohamed Uahbi irányításával, s a keretük sem gyengült. Asraf Hakimiék egyébként Katar óta az Afrikai Nemzetek Kupáját is megnyerték, igaz, a zöld asztalnál, mert a 2025-ös döntőben Szenegál legyőzte őket 1–0-ra, ám a meccset megóvták, s az afrikai szövetség 3–0-val nekik írta jóvá a finálét. A marokkói keretben a PSG már említett sztárján kívül is olyan nevek vannak, mint Najef Agerd, Szofjan Amrabat, Brahim Díaz vagy Abde Ezzalzuli, így minden esélyük megvan arra, hogy elcsípjék az egyik továbbjutó helyet a csoportban, sőt, az előző szereplés kötelez...

Skócia: megtörik-e a csoportkör átka?

A skót válogatott, amely az európai selejtezőből csoportgyőztesként, Dániát, Görögországot és Fehéroroszországot megelőzve jutott ki a vb-re, 1954 óta vesz részt a világbajnokságokon. A skótoknak ez lesz a kilencedik fellépésük a „nagyszínpadon”, de még egyszer sem sikerült túlélniük a csoportkört. A Steve Clarke dirigálta britek most ezt az átkot szeretnék megtörni, s noha Brazília és Marokkó kerete is erősebbnek tűnik náluk, a 48 csapatos lebonyolítási rendszerben rejlő lehetőségekkel élve most sikerülhet is átlépni a saját árnyékukat. Scott McTominaynek és társainak ereje a skótokra általában jellemző módon inkább a csapategységben, mint a kiemelkedő játéktudásban rejlik; ezt, valamint hatékony kontrajátékukat kihasználva Brazíliának és Marokkónak is okozhatnak kellemetlen perceket, Haiti legyőzése pedig kötelező, ha tovább akarnak lépni.

Denmark v Scotland - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Haiti: meglesz-e az első világbajnoki pont?

Talán kevesen gondolnák, de Haiti sem újonc a világbajnokságokon, ráadásul az 1974-es tornára saját jogon, a CONCACAF-zóna egyetlen képviselőjeként jutott ki. Ahogyan most, akkor sem volt éppen kegyes velük a sorsolás, hiszen Argentínát, Olaszországot és Lengyelországot kapták ellenfélül, előbbi kettő ellen viszonylag tisztes vereséggel végeztek, ám Grzegorz Latóék nem könyörültek rajtuk, hétszer vették be Henri Francillon kapuját. A németországi torna Emmanuel Sanonnak mindenképp emlékezetes maradt, a csatár az olasz Dino Zoff és az argentin Daniel Carnevali kapuját is bevette. 

A selejtező harmadik fordulójában Jean-Ricner Bellegarde-ék Hondurast és Costa Ricát is megelőzve lettek csoportelsők, kijutásuk tehát most is megérdemelt, ráadásul egy NB I-es játékos, a ferencvárosi Lenny Joseph miatt is szurkolhatunk a piros-feketéknek, hogy legalább első vb-pontjukat szerezzék meg.

C-CSOPORT

A BRAZIL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Alisson (Liverpool FC – Anglia), Ederson (Fenerbahce – Törökország), Weverton (Gremio)
Védők: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus – Olaszország), Danilo Luiz (Flamengo), Douglas Santos (Zenit – Oroszország), Gabriel Magalhaes (Arsenal – Anglia), Ibanez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG – Franciaország), Wesley (AS Roma – Olaszország)
Középpályások: Casemiro (Manchester United – Anglia), Bruno Guimaraes (Newcastle United – Anglia), Fabinho (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), Danilo Santos (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo)
Támadók: Endrick (Lyon – Franciaország), Gabriel Martinelli (Arsenal – Anglia), Igor Thiago (Brentford – Anglia), Luiz Henrique (Zenit – Oroszország), Matheus Cunha (Manchester United – Anglia), Neymar (Santos), Raphinha (FC Barcelona – Spanyolország), Rayan (AFC Bournemouth – Anglia), Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)
Szövetségi kapitány: Carlo Ancelotti (olasz)

A MAROKKÓI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Jasszin Bunu (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnauti (AS FAR)
Védők: Nusszair Mazraui (Manchester United – Anglia), Anassz Szalah-Eddin (PSV – Hollandia), Juszef Belammari (Al-Ahli SC – Egyiptom), Asraf Hakimi (PSG – Franciaország), Zakaria el-Uahbi (Genk – Belgium), Najef Agerd (Olympique Marseille – Franciaország), Sadi Riad (Crystal Palace – Anglia), Reduan Halhal (Mechelen – Belgium), Issza Diop (Fulham – Anglia)
Középpályások: Szofjan Amrabat (Real Betis – Spanyolország), Szamir el-Murabet (Strasbourg – Franciaország), Ajjub Buaddi (Lille – Franciaország), Neil el-Ajnaui (Roma – Olaszország), Azzedin Unahi (Girona – Spanyolország), Bilal el-Kannusz (Stuttgart – Németország), Iszmael Szaibari (PSV – Hollandia)
Támadók: Abde Ezzalzuli (Real Betis – Spanyolország), Semszdin Talbi (Sunderland – Anglia), Szufian Rahimi (Al-Ain – Arab Emírségek), Ajub el-Kabi (Olympiakosz – Görögország), Brahim Díaz (Real Madrid – Spanyolország), Zsesszim Jasszin (Strasbourg – Franciaország), Ajub Amaimuni (Eintracht Frankfurt – Németország)
Szövetségi kapitány: Mohamed Uahbi

A HAITI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Josue Duverger (Cosmos Koblenz – Németország), Alexandre Pierre (Sochaux – Franciaország), Johny Placide (Bastia – Franciaország)
Védők: Ricardo Ade (LDU Quito – Ecuador), Carlens Arcus (Angers – Franciaország), Hannes Delcroix (Lugano – Svájc), Jean-Kevin Duverne (Gent – Belgium), Martin Experience (Nancy – Franciaország), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks FC – Egyesült Államok), Wilguens Paugain (Zulte Waregem – Belgium), Keeto Thermoncy (Young Boys – Svájc)
Középpályások: Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Leverton Pierre (Vizela – Portugália), Woodensky Pierre (Violette), Carl Sainte (El Paso Locomotive FC – Egyesült Államok), Dominique Simon (Tatran Presov – Szlovákia)
Támadók: Josue Casimir (Auxerre – Franciaország), Louicius Deedson (FC Dallas – Egyesült Államok), Derrick Etienne Jr. (Toronto FC – Kanada), Yassin Fortune (Vizela – Portugália), Wilson Isidor (Sunderland – Anglia), Lenny Joseph (Ferencvárosi TC), Duckens Nazon (Eszteglal – Irán), Frantzdy Pierrot (Rizespor – Törökország), Ruben Providence (Almere City – Hollandia)
Szövetségi kapitány: Sébastien Migné (francia)

A SKÓT VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest – Anglia), Liam Kelly (Rangers FC)
Védők: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifak – Szaúd-Arábia), Aaron Hickey (Brentford – Anglia), Dom Hyam (Wrexham – Wales), Scott McKenna (Dinamo Zagreb – Horvátország), Nathan Patterson (Everton – Anglia), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool FC – Anglia), John Souttar (Rangers FC), Kieran Tierney (Celtic FC)
Középpályások: Ryan Christie (Bournemouth – Anglia), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna – Olaszország), Ben Gannon-Doak (AFC Bournemouth – Anglia), John McGinn (Aston Villa – Anglia), Kenny McLean (Norwich City – Anglia), Scott McTominay (Napoli – Olaszország)
Támadók: Ché Adams (Torino – Olaszország), Lyndon Dykes (Charlton – Anglia), George Hirst (Ipswich Town – Anglia), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton – Anglia)
Szövetségi kapitány: Steve Clarke

Június 14., vasárnap, 0.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Brazília–Marokkó 
Június 14., vasárnap, 3.00
Boston, Boston Stadion		Haiti–Skócia 
Június 20., szombat, 0.00
Boston, Boston Stadion		Skócia–Marokkó 
Június 20., szombat, 3.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Brazília–Haiti 
Június 25., péntek, 0.00
Miami, Miami Stadion		Skócia–Brazília 
Június 25., péntek, 0.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Marokkó–Haiti 
