Vb 2026: a Rennes támadójában bíznak a jordán válogatottnál – íme, a keret!

A válogatott legnagyobb sztárja a Rennes támadója, Musza Al-Tamari, akinek Dzsamal Szellami kulcsszerepet szán a J-csoport küzdelmeiben.

A világbajnokság előtt Jordánia magyar idő szerint június 8-án Kolumbia ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen.

A vb-szereplés június 17-én kezdődik San Franciscóban Ausztria ellen. Ezt követően június 23-án Algéria lesz az ellenfél, majd öt nappal később a címvédő Argentína következik.

A JORDÁN VÁLOGATOTT VB-KERETE

Kapusok: Jazid Abu Lejla (Al-Husszein), Abdullah Al-Fakhouri (Al-Vihdat), Nur Bani Attijah (Al-Fejszali)

Védők: Abdalla Naszib (Al-Zavraa – Irak), Szaid Al-Roszan (Al-Husszein), Jazan Al-Arab (FC Szöul – Dél-Korea), Szalim Obaid (Al-Husszein), Mohammad Abu Al-Nadi (Selangor FC – Malajzia), Huszam Abu Dahab (Al-Fejszali), Ihszan Haddad (Al-Husszein), Anasz Badavi (Al-Husszein)

Középpályások: Mohannad Abu Taha (Al-Kuva Dzsavija – Irak), Mohammad Abu Hasis (Al-Karma – Irak), Nur Al-Ravabda (Selangor – Malajzia), Nizar Al-Rasdan (Qatar SC – Katar), Ibrahim Szadeh (Al-Karma – Irak), Radzsaj Ajed (Al-Husszein), Amer Dzsamusz (Al-Zavraa – Irak), Mohammad Al-Davud (Al-Vihdat)

Támadók: Musza Al-Tamari (Rennes – Franciaország), Mahmud Al-Mardi (Al-Husszein), Odeh Al-Fahuri (Piramidz – Egyiptom), Mohammad Abu Zrajk (Radzsa Kaszablanka – Marokkó), Ali Azajzeh (Al-Sabab – Szaúd-Arábia), Ibrahim Szabra (NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország), Ali Olvan (Al-Szajlija – Katar)

Szövetségi kapitánya: Dzsamal Szellami