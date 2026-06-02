„Azt hiszem, új hátat kell majd rendelnem magamnak!” – Verstappen nehéz hétvégére számít Monacóban
Noha a Red Bull egyértelműen előrelépett a hozott fejlesztési csomagnak köszönhetően, és a Kanadai Nagydíjon az idei első dobogós helyezését ünnepelhette Max Verstappen révén, még mindig vannak megoldandó problémái. Az autó továbbra sem szereti a hepehupás aszfaltot, és a versenyzők Montrealban is sokat panaszkodtak a pattogásra. Ez a gond a most hétvégi Monacói GP-n is komoly fejtörést okozhat.
„Minden hepehupás pályán nehéz lesz számunkra. Ez a jelenlegi autó filozófiájával függ össze, valamint azzal, hogy a beállítások során milyen kompromisszumokat kötünk a pálya egyenetlenségeinek kezelése és a leszorítóerő szintje között. Egyelőre nem túl optimális. Valamivel jobb volt a helyzet Miamiban, persze, ott nem is volt túlságosan hepehupás az aszfalt, így könnyebb volt megtalálni a megfelelő beállításokat is” – idézi Verstappen szavait a Motorsport.com.
Már Montrealban is kulcsfontosságú tényező volt a kerékvetők támadása, különösen az időmérőn, és ebben a tekintetben Monaco még nagyobb kihívást jelent. Amikor szóba került a hercegségbeli versenyhétvége, a holland versenyző csak nevetett. „Ó, igen, remek lesz! Azt hiszem, új hátat kell majd rendelnem magamnak!”
|72. MONACÓI NAGYDÍJ
|JÚNIUS 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|13.30–14.30
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚNIUS 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚNIUS 7., VASÁRNAP
|A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00