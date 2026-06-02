„Azt hiszem, új hátat kell majd rendelnem magamnak!” – Verstappen nehéz hétvégére számít Monacóban

Noha a Red Bull egyértelműen előrelépett a hozott fejlesztési csomagnak köszönhetően, és a Kanadai Nagydíjon az idei első dobogós helyezését ünnepelhette Max Verstappen révén, még mindig vannak megoldandó problémái. Az autó továbbra sem szereti a hepehupás aszfaltot, és a versenyzők Montrealban is sokat panaszkodtak a pattogásra. Ez a gond a most hétvégi Monacói GP-n is komoly fejtörést okozhat.

„Minden hepehupás pályán nehéz lesz számunkra. Ez a jelenlegi autó filozófiájával függ össze, valamint azzal, hogy a beállítások során milyen kompromisszumokat kötünk a pálya egyenetlenségeinek kezelése és a leszorítóerő szintje között. Egyelőre nem túl optimális. Valamivel jobb volt a helyzet Miamiban, persze, ott nem is volt túlságosan hepehupás az aszfalt, így könnyebb volt megtalálni a megfelelő beállításokat is” – idézi Verstappen szavait a Motorsport.com.

Már Montrealban is kulcsfontosságú tényező volt a kerékvetők támadása, különösen az időmérőn, és ebben a tekintetben Monaco még nagyobb kihívást jelent. Amikor szóba került a hercegségbeli versenyhétvége, a holland versenyző csak nevetett. „Ó, igen, remek lesz! Azt hiszem, új hátat kell majd rendelnem magamnak!”