Pécsi Ármin: Várom, hogy megmutathassam, mire vagyok képes

ÚJRA EGYÜTT – Szabó Gergő, az MLSZ és a magyar labdarúgó válogatott sajtófőnöke arról tájékoztatta az újságírókat hétfő délután, hogy minden futballista megérkezett a Telki edzőtáborba – azok közül, akiknek hétfőn nap közben meg kellett érkezniük. Egy-két játékos csak kedden csatlakozik a többiekhez, és újra együtt, egy csapatban készülhet Gruber Zsombor és Pécsi Ármin. Ők ketten kisgyerekként Győrben lettek csapattársak, középiskolásként együtt kerültek Felcsútra a Puskás Akadémiához, kollégiumi szobatársak voltak és az utánpótlás-válogatottban is mindig együtt készültek. A hétfő délutáni sajtótájékoztatón mind a ketten elmondták, hogy különleges érzés számukra, hogy immár az A-válogatottban is – újra együtt lehetnek. A sajtótájékoztató után 17 órakor Pécsi Ármin kapustársaival együtt érkezett először az edzőközpont centerpályájára, nem sokkal később csatlakoztak a mezőnyjátékosok is, a nemzeti csapat a pénteki, Finnország és a jövő keddi, Kazahsztán elleni barátságos mérkőzésekre készül.

Ez a felkészülés a felkészülési mérkőzésekre.

„Már nagyon vártam, hogy csatlakozhassak az A-válogatott keretéhez – mondta újságírói kérdésre Pécsi Ármin a Liverpool FC 21 éves kapusa. – De nemcsak Zsombort ismerem, hanem szinte az összes kerettagot, mondhatom, nem sok új arccal találkoztam. És hogy miként telt az első, liverpooli esztendő? Nagyon hosszú volt, de úgy érzem, rengeteget fejlődtem. Leginkább fizikailag, a gyorsaság, a mozgás sebessége, a reakcióidő tekintetében és éppen ezért nagyon várom az alkalmat, hogy a magyar válogatott edzésein is megmutathassam, mire vagyok képes, hol tartok.”

Marco Rossi szövetségi kapitány leszögezte, hogy jelenleg Tóth Balázs számít első számú kapusnak, a Puskás Akadémia tapasztalt játékosát, Szappanos Pétert a tervek szerint utoljára hívta meg a keretbe, és a korábbi sajtótájékoztatón elmondta: mindenképpen játéklehetőséget biztosítana neki, hogy ezzel köszönje meg, amit harmadik számú kapusként az elmúlt években a nemzeti csapatért tett. Kettejükön kívül két fiatal, Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron kapott meghívót ezen a poszton.

„Tóth Balázst ismerem a legjobban, hiszen korábban a Puskás Akadémiában dolgoztunk együtt – mondta a játékostársakról Pécsi Ármin. – Kíváncsi vagyok, milyen feladatot kapok a felkészülés során, természetesen igyekszem a tőlem telhető legmagasabb színvonalon elvégezni azt. Nagyszerű kapusok alkotják a keretet, és úgy gondolom, mindenkitől lehet tanulni, minden nap lehet fejlődni, megpróbálok az edzések során mindenféle apróságot ellesni a társaktól, amit a későbbiekben be tudok illeszteni a saját játékomba. Nem tudom konkrétan részletezni, miben szeretnék fejlődni, általánosságban mondhatom, hogy mindenben. Mindig az a célom, minden edzésen azon dolgozom, hogy jobb kapus legyek.”

Különös a helyzet, mert a két régi jóbarát egyaránt edzőváltást élhetett át ezekben a napokban a klubjában: Gruber Zsombor edzője, Robbie Keane elköszönt a Ferencvárostól, a Liverpool pedig különös időzítéssel, a Bajnokok Ligája döntője előtt néhány órával jelentette be, hogy meneszti Arne Slotot – lehet, a „vörösöknél” úgy gondolták, Budapestre figyel a futballvilág, és nem a liverpooli edzőváltás jelenti a fő beszédtémát. Pécsi Ármin diplomatikusan annyit mondott, a soron következő két válogatott mérkőzésre koncentrál, így magát az edzőváltást nem véleményezte, lapunk mégis rákérdezett: a bejelentés érintheti-e Xavi Valero kapusedzőt, illetve arra voltunk kíváncsiak, milyen volt a fiatal magyar kapus együttműködése a spanyol szakemberrel?

„Rengeteget tanultam tőle – jött a válasz. – Többször említette, hogy a jelek szerint úgy alakul a pályafutása, hogy magyar kapusokkal dolgozhat. Annak idején ugyanis a Liverpoolban Gulácsi Pétert, később a West Ham Unitedben Hegyi Krisztiánt edzette, és mindig rendkívül elismerően beszélt róluk. Az bizonyos, hogy az én fejlődésemben ebben az évben fontos szerepet játszott.”

Gruber Zsombor (Fotó: Árvai Károly)

– Korábban az A-keret tagjaként gólt is szerzett a felnőtt válogatottban, később az U21-es csapatban játszott és most visszatérhetett a nagyok közé – milyen érzésekkel?

– Óriási megtiszteltetés itt lenni, minden alkalommal ezt érzi az ember. Nagyon hosszú idényen vagyunk túl: megnyertük a Magyar Kupát, ez nagy örömöt jelentett, az Európa-ligában is sokáig versenyben maradtunk, de a bajnoki címvédés elmaradt, a második hely egyértelműen csalódás. Így nehéz arra válaszolni, milyen hangulatban ért véget ez az idény. Az biztos, hogy jövőre a bajnokságot és a kupát is szeretnénk megnyerni, más célunk nem lehet. – Furcsa helyzet, hiszen épp a szülővárosának csapata lett a bajnok.

– Igen, győri vagyok, szorosan kötődöm a városhoz, de egyáltalán nem voltam boldog, hogy az ETO megelőzte a Ferencvárost. Persze minden elismerésem a győri klubé, gratulálok a bajnoki címhez. – Hogyan élte meg az edzőváltást?

– Jó kapcsolatban voltam Robbie Keane-nel, játéklehetőséget kaptam tőle, amit jó teljesítménnyel, gólokkal gólpasszokkal próbáltam meghálálni, ezért mindig pozitívan gondolok az együtt töltött időszakra. – Mire lehet számítani a finnek és a kazahok elleni mérkőzéseken?

– Még csak most érkeztünk az edzőtáborba, a következő napokban az edzéseken és a megbeszéléseken derül ki, mire számít a szövetségi kapitány. Mindenki a legjobb formáját szeretné mutatni, gyakorolhatunk az őszi Nemzetek Ligájára. Mindenesetre, jó érzés gyerekkori barátommal, Pécsi Árminnal részt venni ezen a sajtótájékoztatón. Annak idején a felcsúti kollégiumban sokat álmodoztunk arról, hogy sikeres futballisták leszünk. De arra talán mi sem gondoltunk, hogy a magyar válogatottban egyszerre leszünk kerettagok, remélem, ez sokszor megadatik nekünk a jövőben. GRUBER ZSOMBOR: Mindenki a legjobb formáját szeretné mutatni

A MAGYAR VÁLOGATOTT BŐ KERETE

Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)

Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

JÚNIUS 5., PÉNTEK

19.45: Magyarország–Finnország, Budapest

JÚNIUS 9., KEDD

19.00: Magyarország–Kazahsztán, Debrecen