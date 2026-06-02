Kritika és önkritika – egyelőre nem döntött az MKSZ Chema Rodríguez beszámolójáról

2026.06.02. 15:11
Egyelőre nem döntöttek Chema Rodríguez beszámolójáról
férfi kézilabda magyar férfi kézilabda-válogatott MKSZ Ilyés Ferenc Chema Rodríguez
A Magyar Kézilabda-szövetség elnöksége június 2-i ülésén meghallgatta Chema Rodríguezt, a férfiválogatott szövetségi kapitányát. A testület és a szakvezető kritikus és önkritikus megbeszélést folytattak, ám a kapitány beszámolója kapcsán döntést több okból sem hozhatott az elnökség – számolt be róla az mksz.hu.

 

Mint ismert, a magyar férfi kézilabda-válogatott Veszprémben ugyan legyőzte Szerbiát egy góllal, a selejtezős párbajt viszont elvesztette, így jelen állás szerint nem lehet ott a 2027-es világbajnokságon. Hacsak a nemzetközi szövetségtől nem kapja meg a két szabadkártya egyikét, amire esély ugyan van, de odaítélése teljes mértékben az IHF Tanácsától függ.

„A férfiválogatott helyzete szempontjából rendkívül fontos pillanatban vagyunk, ám éppen ezért szeretnénk a kérdést a lehető legalaposabban körüljárni és minden fontos információ ismeretében dönteni a jövőrőlmondta el a keddi elnökségi ülést követően Ilyés Ferenc, az MKSZ elnöke. – Az egyik ilyen fontos információ, hogy elfogadja-e szabadkártya kérelmünket a Nemzetközi Kézilabda-szövetség, amely június tizedikéig hozza meg döntését, így egyelőre nem tudjuk, hogy a sikertelen világbajnoki selejtezőt követően ott lehet-e a csapat a januári németországi tornán. Mindez pedig nagyban befolyásolja a válogatott programját és következő egy évét.”

„A szerbek elleni, összesítésbeli egygólos vereség miatt természetesen csalódottak vagyunk, ennek szellemében Chema Rodríguez alapos elemzést adott a mögöttünk hagyott időszakról, és az elnökség is elmondta véleményét, kritika és önkritika is elhangzott minden fél részéről, de sok szó esett a jövőről is, hiszen a mostani elemzésnek ez is fontos eleme – folytatta a játékosként kétszeres olimpiai negyedik helyezett balátlövő. – Döntést azonban egyelőre nem hoztunk, éppen azért, hogy a világbajnokság kapcsán tisztuljon a kép. Mivel a csapatnak a versenynaptár szerint legközelebb csak novemberben lesz alkalma újra együtt dolgozni, most nem a döntés gyorsasága a legfontosabb. Az értékelést az előttünk álló hetekben természetesen folytatjuk és befejezzük.”

Az IHF Tanácsa nem húzhatja már sokáig a döntést, ugyanis június 10-én sorsolják a csoportokat. Úgy tudjuk, a szabadkártyák odaítélésénél sokféle szempontot mérlegelnek, úgy mint a sportág általános fejlettsége és népszerűsége az adott országban, a közelmúltbeli sportteljesítmény és a vb-részvétel lehetséges hatása a kézilabda globális fejlődésére.

 

