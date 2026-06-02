Böndör Márton: Az Eb-n a döntőbe jutás lesz a célom!

Tavaly ilyenkor még nem sokan hallottak az akkor már többszörös országos bajnok Böndör Mártonról a nemzetközi mezőnyben. A fiatal atlétának az áttörést 2025. június 26. hozta el, amikor a madridi Királyi Palota előtt 25 centimétert javított az egyéni csúcsán. Az 570 centiméteres ugrása után a nézősereg hatalmas üdvrivalgásban tört ki, amikor a mezőnyből majdnem egyedüliként átvitte ezt a magasságot.

„Madrid előtt is tudtam magamról, hogy az utcai versenyek és a közönség közelsége motivál, örültem neki, hogy a rúdugrást a városközpontban rendezték meg. Nagyon meleg volt, a beszálló magasságomon elsőre rontottam, de aztán technikailag minden összeállt” – mondta Böndör Márton a Nemzeti Sportnak.

A 24 éves rúdugró a nyár további részében kétszer is 562 centi fölé jutott, a jutalma a vb-kvalifikáció lett. Élete első vb-je hatalmas motivációt ad neki a még eredményesebb folytatáshoz. Tokióban csak az eredményével volt elégedetlen, 540 centiig jutott, ezért nem volt esélye a fináléba jutásra.

„A téli felkészülés jól sikerült, a tokiói vb előtti hetekben költöztem Győrbe, jól érzem magam. Fizikailag sokat fejlődtem, erősebb és gyorsabb lettem, amit a felmérések eredménye is bizonyít. Májusban kissé fájt a hátam, de bízom benne, hogy a gyógytornának és a különböző kezeléseknek köszönhetően nemsokára elmúlik. Két versenyt is lemondtam, mert hosszú távon gondolkodom, az augusztusi Eb lesz az igazán fontos. Szeretném a nyáron az 560-570-et stabilan ugrani és az egyéni csúcsomat is feljebb tornászni. Az Eb-n a döntőbe jutás lesz a célom, ami nem lehetetlen, ám a hatékony formaidőzítés nagyon fontos lesz” – bizakodott.

Tavaly a Gyulai István Memorialon testközelből élhette át a világcsúccsal járó Armand Duplantis-varázslatot. A tokiói vb-n inspiráló beszélgetést folytatott a svéd szupersztárral és a görög Emmanuil Karalisszal, miután ők a madridi 570 centis ugrásáról érdeklődtek tőle.