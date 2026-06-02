Búcsút mondhat a vb-szereplésnek Willi Orbán és Gulácsi Péter csapattársa
Ausztriának Christoph Baumgartner nélkül kell boldogulnia az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságon. Az RB Leipzig 26 éves játékosa a tegnapi, Tunézia elleni felkészülési mérkőzés előtti bemelegítés során szenvedett a jobb combjában. A keddi MRI-vizsgálat kimutatta, hogy nem tud játszani a világbajnokságon, a szabályok szerint Ralf Rangnick szövetségi kapitány június 10-éig nevezhet új kerettagot helyette.
„Ez természetesen nagyon szomorú hír mind Christoph, mind a csapat szempontjából, igazi kulcsfigura esett ki a keretünkből. Teljes szívből kívánunk neki mielőbbi felépülést” – kommentálta a történteket az osztrák válogatott főnöke.
Az osztrákok számára jó hír, hogy csapatkapitányuk, David Alaba is orvosi vizsgálaton esett át, de az ő esetében az MRI-teszt nem mutatott ki izomsérülést, így a tervek szerint június 4-én, csütörtökön utazhat az Egyesült Államokba a válogatottal.
Az osztrák nemzeti csapat Argentína, Algéria és Jordánia társaságában a J-csoportban szerepel, első mérkőzését június 22-én reggel 6-kor a közel-keletiek ellen játssza.
|Június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Argentína–Algéria
|X–X
|Június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Ausztria–Jordánia
|X–X
|Június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion
|Argentína–Ausztria
|X–X
|Június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Jordánia–Algéria
|X–X
|Június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Algéria–Ausztria
|X–X
|Június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion
|Jordánia–Argentína
|X–X