Búcsút mondhat a vb-szereplésnek Willi Orbán és Gulácsi Péter csapattársa

2026.06.02. 13:08
Christoph Baumgartner a Tunézia elleni meccs bemelegítése közben sérült meg (Fotó: Getty Images)
Kulcsjátékosa kiesésével kell szembenéznie az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságra készülő osztrák válogatott szövetségi kapitányának, Ralf Rangnicknak. A keddi orvosi vizsgálaton kiderült, hogy Christoph Baumgartner combizomsérülése nem jön rendbe a torna végéig, így a szakembernek pótolnia kell az RB Leipzig gólerős támadó középpályását.

Ausztriának Christoph Baumgartner nélkül kell boldogulnia az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságon. Az RB Leipzig 26 éves játékosa a tegnapi, Tunézia elleni felkészülési mérkőzés előtti bemelegítés során szenvedett a jobb combjában. A keddi MRI-vizsgálat kimutatta, hogy nem tud játszani a világbajnokságon, a szabályok szerint Ralf Rangnick szövetségi kapitány június 10-éig nevezhet új kerettagot helyette.

„Ez természetesen nagyon szomorú hír mind Christoph, mind a csapat szempontjából, igazi kulcsfigura esett ki a keretünkből. Teljes szívből kívánunk neki mielőbbi felépülést” – kommentálta a történteket az osztrák válogatott főnöke.

Az osztrákok számára jó hír, hogy csapatkapitányuk, David Alaba is orvosi vizsgálaton esett át, de  az ő esetében az MRI-teszt nem mutatott ki izomsérülést, így a tervek szerint június 4-én, csütörtökön utazhat az Egyesült Államokba a válogatottal.

Az osztrák nemzeti csapat Argentína, Algéria és Jordánia társaságában a J-csoportban szerepel, első mérkőzését június 22-én reggel 6-kor a közel-keletiek ellen játssza.

Június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Argentína–AlgériaX–X
Június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Ausztria–JordániaX–X
Június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion		Argentína–AusztriaX–X
Június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Jordánia–AlgériaX–X
Június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Algéria–AusztriaX–X
Június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion		Jordánia–ArgentínaX–X
J-CSOPORT

 

