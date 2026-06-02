Búcsút mondhat a vb-szereplésnek Willi Orbán és Gulácsi Péter csapattársa

Ausztriának Christoph Baumgartner nélkül kell boldogulnia az amerikai–kanadai–mexikói közös rendezésű világbajnokságon. Az RB Leipzig 26 éves játékosa a tegnapi, Tunézia elleni felkészülési mérkőzés előtti bemelegítés során szenvedett a jobb combjában. A keddi MRI-vizsgálat kimutatta, hogy nem tud játszani a világbajnokságon, a szabályok szerint Ralf Rangnick szövetségi kapitány június 10-éig nevezhet új kerettagot helyette.

„Ez természetesen nagyon szomorú hír mind Christoph, mind a csapat szempontjából, igazi kulcsfigura esett ki a keretünkből. Teljes szívből kívánunk neki mielőbbi felépülést” – kommentálta a történteket az osztrák válogatott főnöke.

Az osztrákok számára jó hír, hogy csapatkapitányuk, David Alaba is orvosi vizsgálaton esett át, de az ő esetében az MRI-teszt nem mutatott ki izomsérülést, így a tervek szerint június 4-én, csütörtökön utazhat az Egyesült Államokba a válogatottal.

Az osztrák nemzeti csapat Argentína, Algéria és Jordánia társaságában a J-csoportban szerepel, első mérkőzését június 22-én reggel 6-kor a közel-keletiek ellen játssza.