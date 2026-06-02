„Minden az én felelősségem” – a Southampton edzője a kémbotrányról

2026.06.02. 14:47
Tonda Eckert bocsánatot kért (Fotó: Getty Images)
Tonda Eckert Southampton kémkedés
Mint ismert, súlyos büntetéssel sújtották a Southampton FC-t, miután beigazolódtak a kémkedési vádak az angol klub ellen. A Spygate néven elhíresült botrány következtében a csapatot kizárták a Championship rájátszásából, ráadásul a következő, 2026–2027-es idényt négypontos levonással kénytelenek megkezdeni. Tonda Eckert vezetőedző kedden vállalta a felelősséget.

A Southampton elismerte, hogy a 2025–2026-os Championship-kiírás során három riválisukat – az Oxfordot, az Ipswicht és a Middlesbrough-t – is megfigyelték a mérkőzések előtt. A vizsgáló bizottság szerint „fentről irányított, kitervelt szándékosságról” volt szó, és különösen elítélendőnek találták, hogy a klub vezetősége nyomást gyakorolt a fiatal gyakornokokra és elemzőkre, hogy morálisan megkérdőjelezhető megfigyeléseket végezzenek.

Eckert bocsánatot kért, de nem mentegetőzik

A csapat német vezetőedzője, Tonda Eckert egy nyolcperces videóüzenetben vállalta a teljes felelősséget a történtekért.

„Bocsánatot kérek, és felteszem a kezem, mert vezetőedzőként én vagyok a felelős mindenért, ami ebben a futballklubban történt” – nyilatkozta Eckert.

A tréner külön elnézést kért a szurkolóktól, akik végigkísérték őket az idényen, valamint a játékosoktól, akik az elmúlt hat hónapban mindent beleadtak a feljutásért. Eckert nemzetközi kontextusba is helyezte az esetet, jelezve, hogy máshol ez a fajta megfigyelés mindennapos.

Olaszországi tapasztalatok: Olaszországban töltött négy éve alatt a kezdőcsapatok mindig kiszivárogtak a médiába, mert az edzéseket rendszeresen lesték a riválisok.

A német minta: Pep Guardiola is megemlítette a Bayern Münchennél töltött ideje alatt, hogy Németországban bevett gyakorlat volt a tréningek figyelése, tudva, hogy ezt mindenki csinálja.

„Fiatal edző vagyok, hibáztam, és vállalom érte a felelősséget. Nem kifogásként mondom ezeket, csak szerettem volna kontextusba helyezni, hogyan nőttem fel a futballvilágban” – tette hozzá a szakvezető, elcsukló hangon beszélve arról, mennyire fáj neki látni a játékosok és a stábtagok családjainak csalódottságát.

A tulajdonos kiáll a tréner mellett

Bár a szurkolók és a közvélemény egy része radikális lépéseket várt, Dragan Solak, a Southampton tulajdonosa és elnöke megerősítette: eszében sincs kirúgni Eckertet. Solak saját közleményében elismerte a hibákat, de azonnal a jövőbe tekint.

„Fontos bocsánatot kérnünk azért, ahogyan az ügyet a folyamat elején kezeltük. Hibáztunk, és tanulni fogunk belőlük. Szeretném lezárni ezt a fejezetet, és együtt előre tekinteni Tondával és a stábjával” – fogalmazott Solak.

Az elnök kiemelte, hogy Eckert eddigi munkája kifejezetten sikeres volt, a csapat 2026-os formája pedig figyelemre méltó. A vezetőség szerint továbbra is ő a legalkalmasabb ember arra, hogy a nyári átigazolási időszak után – a büntetések ellenére is – visszavezesse a Southamptont a Premier League-be.

 

