Vb 2026: egy újonc került be a szaúdiak szűkített keretébe

Mint ismert, a szaúdiak a H-csoportban a torna egyik nagy esélyese, Spanyolország mellett Uruguay és a Zöld-foki-szigetek ellen lépnek majd pályára. Az együttes első mérkőzését június 16-án, az uruguayiak ellen játssza Miamiban.

A válogatott görög szövetségi kapitánya, Georgiosz Donisz 29 játékosról 26-osra szűkítette a keretét, amelyben szinte kizárólag csak Szaúd-Arábiában szereplő játékos kapott helyet. Az európai elit ligák csapataiban egyetlen futballista, az elsősorban jobbhátvédként bevethető Szaud Abdulhamid szerepel, aki a Lens játékosa.

A keretbe egy kivételtől eltekintve csak olyan játékosok kaptak meghívót, akik korábban már legalább egyszer szerepeltek a válogatottban. Az egyetlen újonc a 30 éves Ala al-Hedzsi, aki a Neom Sportsban futballozik. A nevezettek közé bekerült a 34 éves kapus, Mohammed al-Ovaisz is, aki 2018 és 2022 után sorozatban a harmadik világbajnokságán léphet majd pályára.

A SZAÚDI VÁLOGATOTT VILÁGBAJNOKI KERETE

Kapusok: Mohammed al-Ovaisz (Al-Ula), Navaf al-Akvidi (Al-Naszr), Ahmed al-Kasszar (Al-Kvadszija)

Védők: Abdulelah al-Amri (Al-Naszr), Hasszan Tambakti (Al-Hilal), Dzsehad Tikri (Al-Kvadszija), Ali Ladzsami (Al-Hilal), Hasszan Kades (Al-Ittihad), Szaud Abdulhamid (Lens – Franciaország), Mohammed Abu al-Szamat (Al-Kvadszija), Ali Majrasi (Al-Ahli), Moteb al-Harbi (Al-Hilal), Nawaf Busal (Al-Naszr), Szultan al-Gannam (Al-Naszr)

Középpályások: Mohammed Kanno (Al-Hilal), Abdullah al-Kajbari (Al-Naszr), Zijad al-Johani (Al-Ahli), Nasszer al-Davszari (Al-Hilal), Muszab al-Dzsuvajr (Al-Kvadszija), Ala al-Hedzsi (Neom SPORTS), Szalem al-Davszari (Al-Hilal), Kalid al-Gannam (Al-Ettifaq), Ajman Jahja (Al-Naszr)

Támadók: Firasz al-Burajkan (Al-Ahli), Szaleh al-Sehri (Al-Ittihad), Abdullah al-Hamdan (Al-Naszr)

Szövetségi kapitány: Georgiosz Donisz