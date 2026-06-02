Új helyet keresnek Lionel Messi gigantikus indiai szobrának

Az Asian News International beszámolója szerint a nyolcszoros aranylabdás és világbajnok argentin sztár, Lionel Messi szobrát, amelyet tavaly decemberben, Messi látogatásához időzítve állítottak fel Kolkatában (Calcutta), azt követően rakták rá egy hatalmas trélerre és szállították el, hogy sorra érkeztek be a helyi hatósághoz a lakossági panaszok. A bejelentések szerint a gigantikus építmény, amely Messit a világbajnoki trófeával a kezében ábrázolja, erős szélben veszélyesen kilengett és ledőléssel fenyegetett. Arról, hogy hol állítják fel újra az extra méretű műalkotást, egyelőre nincs hír.
Messi csapatkapitányként tagja a jövő csütörtökön kezdődő vb-n szereplő címvédő argentin válogatottnak, a 38 éves csatárnak a mostani a hatodik világbajnoksága.
|Június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Argentína–Algéria
|Június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Ausztria–Jordánia
|Június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion
|Argentína–Ausztria
|Június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion
|Jordánia–Algéria
|Június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Algéria–Ausztria
|Június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion
|Jordánia–Argentína