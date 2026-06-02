Új helyet keresnek Lionel Messi gigantikus indiai szobrának

Az Asian News International beszámolója szerint a nyolcszoros aranylabdás és világbajnok argentin sztár, Lionel Messi szobrát, amelyet tavaly decemberben, Messi látogatásához időzítve állítottak fel Kolkatában (Calcutta), azt követően rakták rá egy hatalmas trélerre és szállították el, hogy sorra érkeztek be a helyi hatósághoz a lakossági panaszok. A bejelentések szerint a gigantikus építmény, amely Messit a világbajnoki trófeával a kezében ábrázolja, erős szélben veszélyesen kilengett és ledőléssel fenyegetett. Arról, hogy hol állítják fel újra az extra méretű műalkotást, egyelőre nincs hír.