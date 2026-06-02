Új helyet keresnek Lionel Messi gigantikus indiai szobrának

2026.06.02. 13:40
Új helyet kell találni Lionel Messi huszonegy méteres szobrának, miután az indiai Kolkatában felállított óriási alkotást az eredeti helyén a ledőlés veszélye fenyegette.

Az Asian News International beszámolója szerint a nyolcszoros aranylabdás és világbajnok argentin sztár, Lionel Messi szobrát, amelyet tavaly decemberben, Messi látogatásához időzítve állítottak fel Kolkatában (Calcutta), azt követően rakták rá egy hatalmas trélerre és szállították el, hogy sorra érkeztek be a helyi hatósághoz a lakossági panaszok. A bejelentések szerint a gigantikus építmény, amely Messit a világbajnoki trófeával a kezében ábrázolja, erős szélben veszélyesen kilengett és ledőléssel fenyegetett. Arról, hogy hol állítják fel újra az extra méretű műalkotást, egyelőre nincs hír.

Minden más foci
2026.05.28. 14:08

Biztonsági okokból lebontják az indiai Messi-szobrot

A szobrot kötelekkel rögzítették, és kordonokkal vették körbe, hogy távol tartsák az embereket a veszélyzónától.

Messi csapatkapitányként tagja a jövő csütörtökön kezdődő vb-n szereplő címvédő argentin válogatottnak, a 38 éves csatárnak a mostani a hatodik világbajnoksága. 

Június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Argentína–Algéria 
Június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Ausztria–Jordánia 
Június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion		Argentína–Ausztria 
Június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Jordánia–Algéria 
Június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Algéria–Ausztria 
Június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion		Jordánia–Argentína 
