Benbuali is bekerült az algériai válogatott világbajnoki keretébe

A 26 éves Nadir Benbuali Kárpáti Béla (1954), Szentes Lázár (1982), Hannich Péter (1986), Hajszán Gyula (1986) és Christopher Sullivan (amerikai, 1990) után a hatodik játékos az ETO történetében, aki világbajnokságra utazik. Szentes, Hannich és Sullivan után a negyedik lehet, aki pályára is lép.

Szintén ott van a keretben Zinédine Zidane második legidősebb fia, Luca Zidane – a Granada 28 éves kapusa francia utánpótlás-válogatott volt, tavaly óta az algériai nemzeti csapat tagja, melyben eddig hatszor védett. A védelemben olyan nagy nevet találunk, mint a Manchester City balhátvédje, Rajan Ait-Nuri, a támadósorban pedig ott van az ötszörös angol bajnok, 2023-ban BL-győztes Rijad Mahrez is.

Algéria a J-csoportban szerepel majd a vb-n – melyen 12 év után lesz ott újra –, első ellenfele a címvédő Argentína, majd Jordániával csap össze, végül pedig Ausztriával mérkőzik meg a csoportkörben.

AZ ALGÉRIAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Usszama Benbot (USM Alger), Melvin Masztil (Stade ​Nyonnaise – Svájc), Luca ⁠Zidane (Granada – Spanyolország); Abdellatif Ramdan (MC Alger) – tartalék

Védők: Asref Abada (USM Alger), Rajan Ait-Nuri (Manchester City – Anglia), Zineddin Belaid (JS Kabylie), Rafik Belgali (Hellas Verona – Olaszország), Rami Benszebaini (Borussia Dortmund – Németország), Szamir Sergi (Paris FC – Franciaország), Zsauen Hadzsam (Young Boys – Svájc), Aissza Mandi (Lille – Franciaország), Mohamed Amin Tugai (Espérance – Tunézia)

Középpályások: Husszem Auar (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), Nabil Bentaleb (Lille – Franciaország), Hisam ⁠Budaui (Nice – Franciaország), ​Faresz Saibi (Eintracht Frankfurt – Németország), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen – Németország), Jaszin Titraui (Charleroi – Belgium), Ramiz Zerruki (​Twente – Hollandia)

Támadók: Mohamed Amin Amura (Wolfsburg – Németország), Nadir Benbuali (ETO FC), Adil Bulbina (Al-Duhail – Katar), Faresz Gedzsemisz (Frosinone – Olaszország), Amin Guiri (Olympique Marseille – Franciaország), Rijad Mahrez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Anisz Hadzs ​Mussza (Feyenoord – Hollandia)

Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)