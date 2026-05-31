Benbuali is bekerült az algériai válogatott világbajnoki keretébe

2026.05.31. 18:29
Nadir Benbuali is ott lesz a vb-n (Fotó: Getty Images)
Kihirdette a labdarúgó-világbajnokságra utazó keretét Vladimir Petkovic, az algériai válogatott szövetségi kapitánya. A 26+1 fős küldöttségben – a négy kapusból egy tartalék – helyet kapott az ETO FC magyar bajnok házi gólkirálya, Nadir Benbuali is.

A 26 éves Nadir Benbuali Kárpáti Béla (1954), Szentes Lázár (1982), Hannich Péter (1986), Hajszán Gyula (1986) és Christopher Sullivan (amerikai, 1990) után a hatodik játékos az ETO történetében, aki világbajnokságra utazik. Szentes, Hannich és Sullivan után a negyedik lehet, aki pályára is lép.

Szintén ott van a keretben Zinédine Zidane második legidősebb fia, Luca Zidane – a Granada 28 éves kapusa francia utánpótlás-válogatott volt, tavaly óta az algériai nemzeti csapat tagja, melyben eddig hatszor védett. A védelemben olyan nagy nevet találunk, mint a Manchester City balhátvédje, Rajan Ait-Nuri, a támadósorban pedig ott van az ötszörös angol bajnok, 2023-ban BL-győztes Rijad Mahrez is.

Algéria a J-csoportban szerepel majd a vb-n – melyen 12 év után lesz ott újra –, első ellenfele a címvédő Argentína, majd Jordániával csap össze, végül pedig Ausztriával mérkőzik meg a csoportkörben.

AZ ALGÉRIAI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Usszama Benbot (USM Alger), Melvin Masztil (Stade ​Nyonnaise – Svájc), Luca ⁠Zidane (Granada – Spanyolország); Abdellatif Ramdan (MC Alger) – tartalék
Védők: Asref Abada (USM Alger), Rajan Ait-Nuri (Manchester City – Anglia), Zineddin Belaid (JS Kabylie), Rafik Belgali (Hellas Verona – Olaszország), Rami Benszebaini (Borussia Dortmund – Németország), Szamir Sergi (Paris FC – Franciaország), Zsauen Hadzsam (Young Boys – Svájc), Aissza Mandi (Lille – Franciaország), Mohamed Amin Tugai (Espérance – Tunézia)
Középpályások: Husszem Auar (Al-Ittihad – Szaúd-Arábia), Nabil Bentaleb (Lille – Franciaország), Hisam ⁠Budaui (Nice – Franciaország), ​Faresz Saibi (Eintracht Frankfurt – Németország), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen – Németország), Jaszin Titraui (Charleroi – Belgium), Ramiz Zerruki (​Twente – Hollandia)
Támadók: Mohamed Amin Amura (Wolfsburg – Németország), Nadir Benbuali (ETO FC), Adil Bulbina (Al-Duhail – Katar), Faresz Gedzsemisz (Frosinone – Olaszország), Amin Guiri (Olympique Marseille – Franciaország), Rijad Mahrez (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), Anisz Hadzs ​Mussza (Feyenoord – Hollandia)
Szövetségi kapitány: Vladimir Petkovic (svájci)

Június 17., szerda, 3.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Argentína–Algéria
Június 17., szerda, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Ausztria–Jordánia
Június 22., hétfő, 19.00
Dallas, Dallas Stadion		Argentína–Ausztria
Június 23., kedd, 5.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Jordánia–Algéria
Június 28., vasárnap, 4.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Algéria–Ausztria
Június 28., vasárnap, 4.00
Dallas, Dallas Stadion		Jordánia–Argentína
J-CSOPORT
