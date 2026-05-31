Korrekorderrel a keretében utazik a vb-re a cseh válogatott

M. B.
2026.05.31. 19:59
Miroslav Koubek behívta a korrekorder Hugo Sochureket is (Fotók: Getty Images)
Miroslav Koubek, a cseh labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette a nyári világbajnokságra utazó keretét.

A 74 éves szakember a Pavel Bucha, Cristophe Kabongo, Tomás Ladra hármast húzta ki a korábban ismert bő keretből – dacára annak, hogy utóbbi gólt is szerzett csapata mai, Koszovó elleni felkészülési mérkőzésén. Azt már korábban eldőlt, hogy a Tottenham Hotspur kapusa, Antonín Kinsky nem kerül be Koubek keretébe. Ott lesz ezzel szemben a mindössze 17 éves Hugo Sochurek, aki a koszovóiak elleni meccsel a cseh válogatott történetének legfiatalabb játékosa lett. 

A CSEH VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Matej Kovár (PSV – Hollandia), Lukás Hornícek (Braga – Portugália), Jindrich Stanek (Slavia Praha)
Védők: Vladimír Coufal (Hoffenheim – Németország), David Doudera (Slavia Praha), Tomás Holes (Slavia Praha), Robin Hranác (Hoffenheim – Németország), Stepán Chaloupek (Slavia Praha), David Jurásek (Slavia Praha), Ladislav Krejcí (Wolverhampton – Anglia), Jaroslav Zeleny (Sparta Praha), David Zima (Slavia Praha)
Középpályások: Lukás Cerv (Viktoria Plzen), Vladimír Darida (Hradec Králové), Lukás Provod (Slavia Praha), Michal Sadílek (Slavia Praha), Hugo Sochurek (Sparta Praha), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomás Soucek (West Ham United – Anglia), Pavel Sulc (Olympique Lyon – Franciaország), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)
Támadók: Patrik Schick (Bayer Leverkusen – Németország), Adam Hlozek (Hoffenheim – Németország), Tomás Chory (Slavia Praha), Mojmír Chytil (Slavia Praha), Jan Kuchta (Sparta Praha)
Szövetségi kapitány: Miroslav Koubek

Június 11., csütörtök, 21.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Mexikó–Dél-AfrikaX–X
Június 12., péntek, 4.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Dél-Korea–CsehországX–X
Június 18., csütörtök, 18.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Csehország–Dél-AfrikaX–X
Június 19., péntek, 3.00
Guadalajara, Guadalajara Stadion		Mexikó–Dél-KoreaX–X
Június 25., csütörtök, 3.00
Mexikóváros, Azték Stadion		Csehország–MexikóX–X
Június 25., csütörtök, 3.00
Monterrey, Monterrey Stadion		Dél-Afrika–Dél-KoreaX–X
az a-csoport programja
