A legtöbbet utazó csapat, egy házigazda, egy korábbi rendező és egy rutinos vb-szereplő – bemutatjuk a B-csoport csapatait

KANADA: FEJLŐDŐ VÁLOGATOTT, HAZAI KÖZÖNSÉG ELŐTT

A három rendező ország közül a legnagyobb területű Kanadában két helyszínen, Torontóban és Vancouverben rendeznek mérkőzéseket. A legészakibb házigazda Ontario tartomány székhelyén kezdi meg szereplését a csoportkörben Bosznia-Hercegovina legjobbjai ellen, majd keletről nyugatra utazik és a Katar és a Svájc elleni csoportmeccseken már Brit Columbia legnagyobb városában játszhat saját közönsége előtt.

A kanadaiaknak négy éve már megadatott az, ami nekünk, magyaroknak továbbra sem: 1986 után először kijutottak a vb-re. A katari vb-ről nulla ponttal estek ki, de azóta határozottan erősebb lett a csapatuk. Kulcsjátékosaik – a Bayern München balhátvédje, Alphonso Davies, illetve a Juventus csatára, Jonathan Davies – azóta fiatal tehetségekből már sokkal rutinosabb, érettebb futballisták lettek és sokat lendíthetnek a csapat játékán.

A két éve kinevezett szövetségi kapitány, az amerikai Jesse Marsch agresszív, modern gegenpressingre építi a csapat játékát. Irányításával Kanada negyedik lett a 2024-es Copa Américán. A továbbjutás várhatóan nem okoz nehézséget Kanadának, ám a tovább haladását nehezíti, hogy bár a kezdőcsapat erős, a kispadra már nem nagyon jut a kiemelkedő tudású játékosokból.

A KANADAI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Maxime Crépeau (Orlando City – Egyesült Államok), Owen Goodman (Barnsley – Anglia), Dayne St. Clair (Inter Miami – Egyesült Államok)

Védők: Moise Bombito (OGC Nice – Franciaország), Derek Cornelius (Rangers FC – Skócia), Alphonso Davies (Bayern München – Németország), Luc de Fougerolles (Dender EH – Belgium), Alistair Johnston (Celtic FC – Skócia), Alfie Jones (Middlesbrough – Anglia), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split – Horvátország), Joel Waterman (Chicago Fire – Egyesült Államok)

Középpályások: Ali Ahmed (Norwich City – Anglia), Tajon Buchanan (Villarreal – Spanyolország), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC – Egyesült Államok), Stephen Eustáquio (Los Angeles FC – Egyesült Államok), Marcelo Flores (Tigres UANL – Mexikó), Ismaël Koné (Sassuolo – Olaszország), Liam Millar (Hull City – Anglia), Jonathan Osorio (Toronto FC), Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht – Belgium), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC – Egyesült Államok)

Támadók: Jonathan David (Juventus – Olaszország), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise – Belgium), Cyle Larin (Southampton – Anglia), Tani Oluwaseyi (Villarreal – Spanyolország)

Szövetségi kapitány: Jesse Marsch (amerikai)

A világbajnokság egyik legkülönlegesebb helyszíne a vancouveri BC Place: a házigazda Kanada két csoportmérkőzését játssza itt (Fotó: Getty Images)

BOSZNIA-HERCEGOVINA: A LEGNAGYOBB UTAZÓ

Bosznia-Hercegovina az 1998-as világbajnokság selejtezőin indult először független országként. Első világversenye a 2014-es vb volt: Brazíliában a csoportkörben esett ki. 11 évvel később egy osztrákok elleni győztes meccs választotta el a bosnyákokat attól, hogy egyenes ágon kijussanak a vb-re, végül idén tavasszal pótselejtezőn, Wales és Olaszország kiejtésével vált biztossá a „sárkányok” részvétele.

A kispadra 2024-ben leülő Sergej Barbarez türelmes munkával építette fel csapatát, amely már a selejtezőkben is tanúságot tett végtelen elszántságáról. A bosnyák válogatott – melynek vezére a pályán és a pályán kívül is a 40 éves Edin Dzeko – játékerőben nem tartozik a vb elitjéhez, ám harcias mentalitása az egyenes kieséses szakaszba repítheti.

Ha már a repülésnél tartunk: Bosznia-Hercegovinának kell majd a legtöbbet utaznia a csoportkörben: 5060 kilométert tesz majd meg a keleten és nyugaton is pályára lépő válogatott. Összehasonlításul: a legkisebb távot megtevő Egyiptomnak mindössze 385-öt.

A vb-selejtezős menetelés során szurkolóinak himnuszává vált a Dubioza Kolektiv reggae-ska együttes 2011-ben kiadott USA című száma, amelyből kifejezetten a világbajnoki kijutás örömére új feldolgozás készült. Íme:

A BOSNYÁK VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Nikola Vasilj (St. Pauli – Németország), Martin Zlomislic (HNK Rijeka – Horvátország), Osman Hadzikic (Slaven Belupo – Horvátország)

Védők: Sead Kolasinac (Atalanta – Olaszország), Amar Dedic (Benfica – Portugália), Nihad Mujakic (Gaziantep – Törökország), Nikola Katic (Schalke 04 – Németország), Tarik Muharemovic (Sassuolo – Olaszország), Stjepan Radeljic (HNK Rijeka – Horvátország), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria – Olaszország), Nidal Celik (Lens – Franciaország)

Középpályások: Amir Hadziahmetovic (Hull City – Anglia), Ivan Sunjic (Pafosz – Ciprus), Ivan Basic (Asztana – Kazahsztán), Dzenis Burnic (Karlsruher SC – Németország), Ermin Mahmic (Slovan Liberec – Csehország), Benjamin Tahirovic (Bröndby – Dánia), Amar Memic (Viktoria Plzen – Csehország), Armin Gigovic (Young Boys – Svájc), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg – Ausztria), Esmir Bajraktarevic (PSV – Hollandia)

Támadók: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart – Németország), Jovo Lukic (Universitatea Cluj – Románia), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok – Lengyelország), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach – Németország), Edin Dzeko (Schalke 04 – Németország)

Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

Második vb-jére készül Katar (Fotó: Getty Images)

KATAR: TÚL AZ ELSŐ, SIKERESEN MEGVÍVOTT VB-SELEJTEZŐN

Tizennyolc mérkőzést volt kénytelen megvívni Katar annak érdekében, hogy története során második, selejtezőket megvívva pedig első alkalommal kijusson a világbajnokságra. A kvalifikációs sorozatban ugyanis a már kijutó helyekkel kecsegtető harmadik körben igen hullámzó teljesítményt nyújtott, több csúnya vereségbe is belefutott és csak a negyedik szakaszban vívta ki vb-részvételét.

A katariak legjobb tudású labdarúgója a helyi Al-Szadd kötelékébe tartozó, szélsőként és középcsatárként is bevethető Akram Afif, aki a nemzeti csapat kapitánya.

Az öbölmenti ország válogatottja ázsiai szinten sem tartozik jelenleg a legütőképesebbek közé. A négy évvel ezelőtti, hazai rendezésű vb-hez képest vesztett erejéből és a realitás az, hogy minden csoportmérkőzésén bravúrnak számítana, ha nyerne. Sebességben és a testi adottságokat tekintve is nehezen venné fel a versenyt ellenfeleivel.

A KATARI VÁLOGATOTT KERETE

Még nem hirdették ki.

Szövetségi kapitány: Julen Lopetegui (spanyol)

Murat Yakin, Svájc szövetségi kapitánya (Fotó: Getty Images)

SVÁJC: IRÁNY A NEGYEDDÖNTŐ?

Az elmúlt három világbajnokságon egyaránt a legjobb 16-ig jutó alpesi válogatott idén is jól eséllyel célozza meg a nyolcaddöntőt – a kérdés, hogy képes lesz-e ennél is tovább jutni az évek óta hatékony és szervezett futballt játszó, számos elit ligában szereplő játékosból álló együttes.

A svájciakat 2021 óta irányító Murat Yakin az elmúlt években fokozatosan fiatalította keretét, de ugyanúgy számít az olyan rutinos játékosokra, mint a vb-n akár a 150. válogatott mérkőzéséig is eljutni képes csapatkapitány, Granit Xhaka, vagy 140. meccséhez közelítő helyettese, Ricardo Rodríguez.

A svájci válogatott 2014 óta mindegyik nagy tornán ott volt. Ez a rutin sokat jelenthet a csapatnak, amely kellemetlen ellenfél: jól védekezik, kevés teret ad ellenfeleinek és veszélyesen is kontrázik.

A csoportgyőzelemre jó esélye van Svájcnak, onnan pedig egy könnyebb ágra kerülve a negyeddöntő sem esélytelen – a legjobb négy azonban már nagy meglepetésnek számítana.

A SVÁJCI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), Yvon Mvogo (Lorient – Franciaország)

Védők: Manuel Akanji (Internazionale – Olaszország), Aurele Amenda (Eintracht Frankfurt – Németország), Eray Cömert (Valencia – Spanyolország), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach – Németország), Luca Jaquez (VfB Stuttgart – Németország), Miro Muheim (Hamburger SV – Németország), Ricardo Rodriguez (Real Betis – Spanyolország), Silvan Widmer (Mainz – Németország)

Középpályások: Michel Aebischer (Pisa – Olaszoprszág), Remo Freuler (Bologna – Olaszország), Ardon Jashari (AC Milan – Olaszország), Fabian Rieder (Augsburg – Németország), Djibril Sow (Sevilla – Spanyolország), Granit Xhaka (Sunderland – Anglia), Denis Zakaria (Monaco – Franciaország)

Támadók: Zeki Amdouni (Burnley – Anglia), Breel Embolo (Stade Rennais – Franciaország), Dan Ndoye (Nottingham Forest – Anglia), Noah Okafor (Leeds United – Anglia), Ruben Vargas (Sevilla – Spanyolország), Christian Fassnacht (Young Boys), Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf – Németország), Johan Manzambi (Freiburg – Németország)

Szövetségi kapitány: Murat Yakin