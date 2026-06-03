Vb 2026: a spanyolok kapitánya szerint Yamal már az első csoportmeccsükre egészséges lesz

De la Fuente elmondta: ha semmilyen új, nehezítő körülmény nem történik addig, akkor a Barcelona rehabilitációs munkát végző támadója június 15-re játékra alkalmas állapotban lesz.

„Ez még nem jelenti azt, hogy biztosan pályára is lép, majd meglátjuk. Talán kap néhány percet, hogy kicsit játékba lendüljön, és így segítsük őt ahhoz, hogy visszanyerje a formáját a második mérkőzésre” – mondta a szakember.

De la Fuente hozzátette, Lamine Yamal a keret másik két, ugyancsak sérült játékosához, Nico Williamshez és Víctor Munozhoz hasonlóan biztosan nem lép pályára csütörtökön La Corunában a szintén vb-résztvevő Irak elleni felkészülési mérkőzésen. Miként nem játszik az a három labdarúgója sem (David Raya, Martín Zubimendi és Fabián Ruiz), akik szombaton a Puskás Arénában futballoztak a Bajnokok Ligája döntőjében.

A 18 éves Yamal április 22-én, egy bajnoki mérkőzésen szenvedett combsérülést büntetőrúgás közben. A támadót rögtön lecserélték, a Celta Vigót viszont azzal a találattal győzték le 1–0-ra a katalánok, akik megvédték bajnoki címüket. A fiatal csatár közvetlenül a sérülése után még arról nyilatkozott, hogy amiatt akár lemaradhat a vb-ről.

Az Európa-bajnok spanyolok a jövő csütörtökön kezdődő vb rajtjáig még egy további felkészülési mérkőzést játszanak, hétfőn Peru ellen Mexikóban. A 2010-es világbajnokságon aranyérmes spanyolok a csoportkörben a Zöld-foki-szigetek után Szaúd-Arábiával (június 21.) és Uruguayjal (26.) találkoznak.

A vb mérkőzéseit az M4 Sport élőben közvetíti.