Tony Popovic: Nemcsak elrontottuk a törökök játékát…

Az ausztrálok szövetségi kapitánya, Tony Popovic a törökök elleni 2–0-s győzelem utáni sajtótájékoztatón először azokra a véleményekre reagált, melyek a mérkőzés előtt lebecsülték a csapatát a török válogatottal szemben.

„Tisztában voltunk vele, sokan hogyan beszéltek rólunk a mérkőzés előtt, hogy leírtak minket, de a játékosok ma megmutatták az ausztrál futball igazi karakterét: fegyelem, küzdeni tudás és egymásért való megalkuvás nélküli munka – fogalmazott a szakember. – Nemcsak elrontottuk az ellenfél játékát, hanem taktikailag tökéletesen végrehajtottuk azt, amit elterveztünk. Rendkívül büszke vagyok a csapatra.”

Popovic arról is beszélt, miért a 22 éves Patrick Beach állt a kapuban a Melbourne Cityből, aki korábban csak két meccsen szerepelt a válogatottban, de most kiszorította a spanyol Levante rutinos, 34 éves, 104-szeres válogatott kapusát, Mathew Ryant.

„Sokan kockázatosnak vagy váratlannak tartották a döntésemet a kapusposzton, de én látom Patrickot nap mint nap az edzéseken és teljesen megbíztam benne. Fantasztikus teljesítménnyel mutatkozott be a világbajnokságon. A védései kulcsszerepet játszottak abban, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a meccset és megszereztük a három pontot.”

Taktikailag a törököket irányító Vincenzo Montellát sem lepte meg a mérkőzés képe, a végeredmény azonban már annál inkább…

„A taktikai várakozásainknak megfelelően alakult a mérkőzés, tudtuk, hogy az ellenfél beáll védekezni és kivárásra játszik. Kontratámadásokra építettek, a két kapott gól után nagyon elkeseredtünk. Nagy szívvel, jó szellemben játszottunk, ha ez a folytatásban is így lesz, az eredmények is jönnek. A következő meccsen már jobban fogunk teljesíteni. Mindent megtettünk, de nem tudtunk gólt szerezni. Ha sikerült volna betalálni, nagyon más lett volna a mérkőzés” – idézi a törökök olasz szövetségi kapitányát, Vincenzo Montellát a yenicaggazetesi.com az ausztráloktól elszenvedett vereség után.

VB 2026

D-CSOPORT

AUSZTRÁLIA–TÖRÖKORSZÁG 2–0 (1–0)

Vancouver, BC Place, 52 497 néző. Vezette: Jesús Valenzuela (venezuelai)

AUSZTRÁLIA: Beach – Circati, Souttar, Burgess – Italiano (Geria, 74.), O' Neill, Okon-Engstler (Irvine, 84.), Bos (Behich, 84.) – Irankunda (Velupillay, 61.), Metcalfe – M. Touré (Yengi, 74.). Szövetségi kapitány: Tony Popovic

TÖRÖKORSZÁG: Cakir – Celik (Müldür, 81.), Demiral, Bardakci, Kadioglu – Calhanoglu, Yüksek (Özcan, 81.) – Güler, Kökcü (Akgün, 62.), Baris Yilmaz (Yildiz, a szünetben) – Aktürkoglu (Gül, 85.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella

Gólszerzők: Irankunda (27.), Metcalfe (75.)

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