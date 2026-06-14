Nemzeti Sportrádió

Tony Popovic: Nemcsak elrontottuk a törökök játékát…

P. K.P. K.
2026.06.14. 10:18
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Az ausztrálok szövetségi kapitánya, Tony Popovic, a háttérben pedig Vincenzo Montella (Fotó: AFP)
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foci vb 2026 vb 2026 Tony Popovic Törökország Ausztrália Vincenzo Montella
Az ausztrál labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Tony Popovic a törökök elleni győzelem után elmondta, teljes mértékben az valósult meg a meccsen, amire készültek és megindokolta, miért a fiatal Patrick Beach állt a kapuban. A törököket irányító Vincenzo Montella szerint az ausztrálok ellen mutatott hozzáállásnak a folytatásban biztosan meg lesz a pontokban mérhető eredménye is.

 

Az ausztrálok szövetségi kapitánya, Tony Popovic a törökök elleni 2–0-s győzelem utáni sajtótájékoztatón először azokra a véleményekre reagált, melyek a mérkőzés előtt lebecsülték a csapatát a török válogatottal szemben.

„Tisztában voltunk vele, sokan hogyan beszéltek rólunk a mérkőzés előtt, hogy leírtak minket, de a játékosok ma megmutatták az ausztrál futball igazi karakterét: fegyelem, küzdeni tudás és egymásért való megalkuvás nélküli munka – fogalmazott a szakember. – Nemcsak elrontottuk az ellenfél játékát, hanem taktikailag tökéletesen végrehajtottuk azt, amit elterveztünk. Rendkívül büszke vagyok a csapatra.”    

Popovic arról is beszélt, miért a 22 éves Patrick Beach állt a kapuban a Melbourne Cityből, aki korábban csak két meccsen szerepelt a válogatottban, de most kiszorította a spanyol Levante rutinos, 34 éves, 104-szeres válogatott kapusát, Mathew Ryant. 

„Sokan kockázatosnak vagy váratlannak tartották a döntésemet a kapusposzton, de én látom Patrickot nap mint nap az edzéseken és teljesen megbíztam benne. Fantasztikus teljesítménnyel mutatkozott be a világbajnokságon. A védései kulcsszerepet játszottak abban, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a meccset és megszereztük a három pontot.” 

Taktikailag a törököket irányító Vincenzo Montellát sem lepte meg a mérkőzés képe, a végeredmény azonban már annál inkább…  

„A taktikai várakozásainknak megfelelően alakult a mérkőzés, tudtuk, hogy az ellenfél beáll védekezni és kivárásra játszik. Kontratámadásokra építettek, a két kapott gól után nagyon elkeseredtünk. Nagy szívvel, jó szellemben játszottunk, ha ez a folytatásban is így lesz, az eredmények is jönnek. A következő meccsen már jobban fogunk teljesíteni. Mindent megtettünk, de nem tudtunk gólt szerezni. Ha sikerült volna betalálni, nagyon más lett volna a mérkőzés” – idézi a törökök olasz szövetségi kapitányát, Vincenzo Montellát a yenicaggazetesi.com az ausztráloktól elszenvedett vereség után.  

VB 2026
D-CSOPORT 
AUSZTRÁLIA–TÖRÖKORSZÁG 2–0 (1–0)
Vancouver, BC Place, 52 497 néző. Vezette: Jesús Valenzuela (venezuelai)
AUSZTRÁLIA: Beach – Circati, Souttar, Burgess – Italiano (Geria, 74.), O' Neill, Okon-Engstler (Irvine, 84.), Bos (Behich, 84.) – Irankunda (Velupillay, 61.), Metcalfe – M. Touré (Yengi, 74.). Szövetségi kapitány: Tony Popovic
TÖRÖKORSZÁG: Cakir – Celik (Müldür, 81.), Demiral, Bardakci, Kadioglu – Calhanoglu, Yüksek (Özcan, 81.) – Güler, Kökcü (Akgün, 62.), Baris Yilmaz (Yildiz, a szünetben) – Aktürkoglu (Gül, 85.). Szövetségi kapitány: Vincenzo Montella
Gólszerzők: Irankunda (27.), Metcalfe (75.)
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A törököknek 30 lövés/fejes sem volt elég a gólhoz, hasonlót legutóbb a 2006-os portugál válogatott produkált világbajnokságon.

 

 

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