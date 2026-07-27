Az utolsó tangó – búcsúzó vb-sztárok
CRISTIANO RONALDO
Az utóbbi két évtizedet tekintve talán az ő búcsúja az egyik legfájdalmasabb. Korszakos klasszis, aki a világbajnoki címen kívül szinte minden fontos trófeát megnyert. A vb-ken azonban a 2006-os elődöntő volt neki a csúcs. A mostani tornán már nemigen ment neki a játék, két góllal és egy gólpasszal zárt, és a spanyolok ellen 1–0-ra elveszített nyolcaddöntőben is gyengén teljesített. Hat világbajnokságon lépett pályára, 27 mérkőzésen 11 gól és két gólpassz a mérlege, de érdekesség, hogy a 11 góljából csak egyet szerzett az egyenes kieséses szakaszban. Éppen most, a horvátok ellen. Februárban tölti be a 42. életévét, és bár őt ismerve nincs lehetetlen, szinte biztos, hogy nem látjuk már többet a világbajnokságon.
LIONEL MESSI
Talán még az is szurkolt neki, aki nem szereti a Barcelonát és az argentin válogatottat sem. Ha a csapatnak nem is, neki igen. Sokáig hatalmas teher volt a vállán, hogy nem tudta világbajnoki címre vezetni Argentínát, a 2014-ben a németek ellen elveszített döntő örökké fájó emlék maradt benne. Négy éve, Katarban azonban feljutott a csúcsra, így a mostani tornán már nem volt rajta ekkora nyomás. Ez is közrejátszott abban, hogy egészen a döntőig kimagasló teljesítményt nyújtott, nyolc góllal és négy gólpasszal zárta a tornát. A fináléban azonban ő is szürke volt, bár a hajrában volt egy lövése, ami veszélyes lehetett volna, ha nem találja telibe Mikel Merino fejét. Hat vb-n játszott, 34 mérkőzésen 21 gól és 12 gólpassz a mérlege – utóbbi vb-rekord. Négy év múlva 43 éves lesz, és mivel Argentínában is rendeznek egy találkozót, nem lehet teljesen kizárni, hogy kerettag lesz. Reálisan azonban erre kevés az esély.
LUKA MODRIC
Az előző két világbajnokságon egyaránt érmet szerző horvátok ezúttal már a legjobb 32 között elvéreztek Portugália ellen (1–2), Luka Modric pedig csupán egy gólpasszt adott Ghána ellen. Ez tehát nem az ő világbajnoksága volt, de 40 évesen már nem is lehetett tőle elvárni, hogy úgy villogjon, mint 2018-ban, amikor két góllal és egy gólpasszal, na meg nagyszerű futballal járult hozzá az ezüstérem megnyeréséhez. Az aranylabdás középpályás már a 2006-os tornán is pályára lépett, összesen öt vb-n szerepelt, 23 találkozón két-két gól és gólpassz a mérlege.
MOHAMED SZALAH
Az összeállításunkban szereplő csillagok közül az egyiptomi csatár az egyetlen, akinek sohasem volt reális esélye arra, hogy világbajnok legyen. Még Thibaut Courtois-nak is több, mert korábban a belgákat nemegyszer a titkos favoritok közé sorolták. A Liverpooltól nyáron távozó 34 éves támadónak nem volt igazán jó idénye, a vb-n azonban csapatával közel állt a bravúrhoz. Végül azonban hiába vezetett Egyiptom kétszer is az Argentína elleni nyolcaddöntőben, 3–2-es vereség lett a vége. Mohamed Szalahnak ez volt a második világbajnoksága, 7 mérkőzésen három gólt és két gólpasszt jegyez. Mivel a 2030-as torna idején is még „csak” 38 esztendős lesz, elképzelhető, hogy azon a világbajnokságon is ő vezeti Egyiptomot.
MANUEL NEUER
Nem volt jó világbajnoksága, de valamelyest vigasztalhatja, hogy 2014-ben már megnyerte a tornát. Már a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult a válogatottól, de Julian Nagelsmann szövetségi kapitány unszolásása, 40 évesen mégis vállalta a játékot a vb-n. Pedig talán jobb lett volna, ha átadja a stafétát Oliver Baumann-nak vagy Alexander Nübelnek. Egyik mérkőzést sem úszta meg kapott gól nélkül, még Curacao is betalált a kapujába, s nagyon korán, a legjobb 32 között búcsúzott Németország. Manuel Neuer öt vb-n lépett pályára, és 23 mérkőzésből hetet hozott le kapott gól nélkül, például a 2014-es, Argentína ellen hosszabbításban 1–0-ra megnyert döntőt is. A mostani tornán pedig a legidősebb német futballista lett, aki pályára lépett vb-n, átadva a múltnak Lothar Matthäus rekordját.
THIBAUT COURTOIS
Az utóbbi évtized egyik legjobb kapusa, de neki és a belga aranygenerációnak sem jött össze az áttörés, és egyik nagy tornán sem tudott döntőbe jutni. Belgium ezen a világbajnokságon pedig már nem is számított esélyesnek, így is a negyeddöntőig lépegetett, amelyben a későbbi aranyérmes Spanyolország állította meg. És ki tudja, mi lett volna, ha még 1–1-es állásnál nem kell lecserélni a Real Madrid megsérülő kapusklasszisát… Érthető tehát, ha ő még nehezebben dolgozza fel a kudarcot. A belgák a világbajnokságon 2018-ban jutottak a legtovább, Oroszországban 1–0-ra vesztették el a Franciaország elleni elődöntőt, majd Angliát 2–0-ra legyőzve bronzérmesek lettek. Thibaut Courtois öt vb-n védett, 21 találkozóból nyolcat hozott le kapott gól nélkül.
NEYMAR
A brazil csatár nemcsak a világbajnokságokból, hanem egész pályafutásából sokkal többet kihozhatott volna. Sokak szerint a mostani tornára már el sem kellett volna őt vinni, mivel fizikai és mentális állapota fényévekre volt az ideálistól. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány azonban engedett a külső nyomásnak, és behívta a keretbe, de még így is csak epizódszerep jutott neki. A skótok elleni csoportmérkőzésen 14, a Norvégia elleni nyolcaddöntőben 23 percet játszott. Utóbbi mérkőzésen büntetőből gólt is szerzett, de ez már nem számított a 2–1-re elvesztett összecsapáson. Neymar a brazil gólrekorder (80), de ennél bizonyára sokkal jobban örült volna egy vb-aranynak. Négy világbajnokságon lépett pályára, 15 találkozón 9 gólt szerzett, ebből hármat az egyenes kieséses szakaszban.
(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. július 25-i lapszámában jelent meg.)