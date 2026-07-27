Az utolsó tangó – búcsúzó vb-sztárok

CRISTIANO RONALDO

Az utóbbi két évtizedet tekintve talán az ő búcsúja az egyik legfájdalmasabb. Korszakos klasszis, aki a világbajnoki címen kívül szinte minden fontos trófeát megnyert. A vb-ken azonban a 2006-os elődöntő volt neki a csúcs. A mostani tornán már nemigen ment neki a játék, két góllal és egy gólpasszal zárt, és a spanyolok ellen 1–0-ra elveszített nyolcaddöntőben is gyengén teljesített. Hat világbajnokságon lépett pályára, 27 mérkőzésen 11 gól és két gólpassz a mérlege, de érdekesség, hogy a 11 góljából csak egyet szerzett az egyenes kieséses szakaszban. Éppen most, a horvátok ellen. Februárban tölti be a 42. életévét, és bár őt ismerve nincs lehetetlen, szinte biztos, hogy nem látjuk már többet a világbajnokságon.

Lionel Messi (Fotó: AFP)

LIONEL MESSI

Talán még az is szurkolt neki, aki nem szereti a Barcelonát és az argentin válogatottat sem. Ha a csapatnak nem is, neki igen. Sokáig hatalmas teher volt a vállán, hogy nem tudta világbajnoki címre vezetni Argentínát, a 2014-ben a németek ellen elveszített döntő örökké fájó emlék maradt benne. Négy éve, Katarban azonban feljutott a csúcsra, így a mostani tornán már nem volt rajta ekkora nyomás. Ez is közrejátszott abban, hogy egészen a döntőig kimagasló teljesítményt nyújtott, nyolc góllal és négy gólpasszal zárta a tornát. A fináléban azonban ő is szürke volt, bár a hajrában volt egy lövése, ami veszélyes lehetett volna, ha nem találja telibe Mikel Merino fejét. Hat vb-n játszott, 34 mérkőzésen 21 gól és 12 gólpassz a mérlege – utóbbi vb-rekord. Négy év múlva 43 éves lesz, és mivel Argentínában is rendeznek egy találkozót, nem lehet teljesen kizárni, hogy kerettag lesz. Reálisan azonban erre kevés az esély.

Luka Modric (Fotó: AFP)

LUKA MODRIC

Az előző két világbajnokságon egyaránt érmet szerző horvátok ezúttal már a legjobb 32 között elvéreztek Portugália ellen (1–2), Luka Modric pedig csupán egy gólpasszt adott Ghána ellen. Ez tehát nem az ő világbajnoksága volt, de 40 évesen már nem is lehetett tőle elvárni, hogy úgy villogjon, mint 2018-ban, amikor két góllal és egy gólpasszal, na meg nagyszerű futballal járult hozzá az ezüstérem megnyeréséhez. Az aranylabdás középpályás már a 2006-os tornán is pályára lépett, összesen öt vb-n szerepelt, 23 találkozón két-két gól és gólpassz a mérlege.

Mohamed Szalah (balra) (Fotó: AFP)

MOHAMED SZALAH

Az összeállításunkban szereplő csillagok közül az egyiptomi csatár az egyetlen, akinek sohasem volt reális esélye arra, hogy világbajnok legyen. Még Thibaut Courtois-nak is több, mert korábban a belgákat nemegyszer a titkos favoritok közé sorolták. A Liverpooltól nyáron távozó 34 éves támadónak nem volt igazán jó idénye, a vb-n azonban csapatával közel állt a bravúrhoz. Végül azonban hiába vezetett Egyiptom kétszer is az Argentína elleni nyolcaddöntőben, 3–2-es vereség lett a vége. Mohamed Szalahnak ez volt a második világbajnoksága, 7 mérkőzésen három gólt és két gólpasszt jegyez. Mivel a 2030-as torna idején is még „csak” 38 esztendős lesz, elképzelhető, hogy azon a világbajnokságon is ő vezeti Egyiptomot.

Manuel Neuer (Fotó: AFP)

MANUEL NEUER

Nem volt jó világbajnoksága, de valamelyest vigasztalhatja, hogy 2014-ben már megnyerte a tornát. Már a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult a válogatottól, de Julian Nagelsmann szövetségi kapitány unszolásása, 40 évesen mégis vállalta a játékot a vb-n. Pedig talán jobb lett volna, ha átadja a stafétát Oliver Baumann-nak vagy Alexander Nübelnek. Egyik mérkőzést sem úszta meg kapott gól nélkül, még Curacao is betalált a kapujába, s nagyon korán, a legjobb 32 között búcsúzott Németország. Manuel Neuer öt vb-n lépett pályára, és 23 mérkőzésből hetet hozott le kapott gól nélkül, például a 2014-es, Argentína ellen hosszabbításban 1–0-ra megnyert döntőt is. A mostani tornán pedig a legidősebb német futballista lett, aki pályára lépett vb-n, átadva a múltnak Lothar Matthäus rekordját.

Thibaut Courtois (Fotó: AFP)

THIBAUT COURTOIS

Az utóbbi évtized egyik legjobb kapusa, de neki és a belga aranygenerációnak sem jött össze az áttörés, és egyik nagy tornán sem tudott döntőbe jutni. Belgium ezen a világbajnokságon pedig már nem is számított esélyesnek, így is a negyeddöntőig lépegetett, amelyben a későbbi aranyérmes Spanyolország állította meg. És ki tudja, mi lett volna, ha még 1–1-es állásnál nem kell lecserélni a Real Madrid megsérülő kapusklasszisát… Érthető tehát, ha ő még nehezebben dolgozza fel a kudarcot. A belgák a világbajnokságon 2018-ban jutottak a legtovább, Oroszországban 1–0-ra vesztették el a Franciaország elleni elődöntőt, majd Angliát 2–0-ra legyőzve bronzérmesek lettek. Thibaut Courtois öt vb-n védett, 21 találkozóból nyolcat hozott le kapott gól nélkül.

Neymar (Fotó: AFP)

NEYMAR

A brazil csatár nemcsak a világbajnokságokból, hanem egész pályafutásából sokkal többet kihozhatott volna. Sokak szerint a mostani tornára már el sem kellett volna őt vinni, mivel fizikai és mentális állapota fényévekre volt az ideálistól. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány azonban engedett a külső nyomásnak, és behívta a keretbe, de még így is csak epizódszerep jutott neki. A skótok elleni csoportmérkőzésen 14, a Norvégia elleni nyolcaddöntőben 23 percet játszott. Utóbbi mérkőzésen büntetőből gólt is szerzett, de ez már nem számított a 2–1-re elvesztett összecsapáson. Neymar a brazil gólrekorder (80), de ennél bizonyára sokkal jobban örült volna egy vb-aranynak. Négy világbajnokságon lépett pályára, 15 találkozón 9 gólt szerzett, ebből hármat az egyenes kieséses szakaszban.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. július 25-i lapszámában jelent meg.)