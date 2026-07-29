Tóth Fruzsina kihagyja az augusztusi röplabda Eb-t

A 26 éves játékos a nyírségi csapan honlapjának elmondta: még az előző bajnoki szezon utolsó heteiben sérült meg egy edzésen, ami miatt két mérkőzést ki is hagyott, de már akkor megkezdte a hosszú rehabilitációs folyamatot.

„Egy szerencsétlen ütközés után akkora fájdalmat éreztem, mint még soha korábban, nyaktól lefelé az egész jobb karom elzsibbadt. Mivel nem tudtam a karomat a fejem fölé emelni, esély volt arra, hogy leszakadt a rotátorköpenyem, emiatt nem is léptem pályára az utolsó meccseken és nem tudtam vállalni az idei válogatott program első felét” – mesélte a történteket a liberó.

A nemzeti csapat eddigi kapitánya hozzáfűzte, úgy tűnt, meg kell műteni a sérült testrészt, ám két-három hétnyi gyógytornát és rehabilitációt követően már inkább csak edzés közben fájt a válla, a mindennapi tevékenységek során kevésbé zavarta.

„Ezután azt mondta az orvos, hogy ha így halad a felépülésem, akkor megúszom a műtétet, de a szezon közben így is szükség lehet majd további kezelésekre. Már szinte fájdalommentes vagyok, kezdek kondizni és labdázni, de még mindig sokkal gyengébb a jobb karom, mivel hetekig nem tudtam használni. Azért sem vállaltam a válogatott második etapját, hogy a szezonra teljesen meggyógyuljak, nehogy a két hónapos kihagyás után visszaessen az állapotom, esetleg súlyosabban megsérüljek. Motiváltan várom a rajtot” – magyarázta az előző idényben Magyar Kupa-ezüstérmes Tóth Fruzsina.

A liberó az elmúlt négy Európa-bajnokságon ott volt a magyar válogatottban.

Az idei török, cseh, azeri és svéd rendezésű viadalon – amelyre hétfőn kezdte meg a felkészülést a nemzeti csapat – a magyarok az isztambuli csoportban a házigazda törökökön kívül a lettekkel, a lengyelekkel, a németekkel és a szlovénokkal találkoznak augusztus 22. és 28. között.

A csoportokból az első négy jut nyolcaddöntőbe.