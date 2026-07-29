Itt a vége: 114 év után megszűnt a Brescia Calcio

Az északolasz város bírósága kedden rendelte el az egyesület felszámolását, amelynek válsága egy éve kezdődött el azzal, hogy nem kapott versenyengedélyt a harmadosztályban való induláshoz.

Az Olasz Labdarúgó-szövetség (FIGC) akkori indoklása szerint Massimo Cellino klubelnök nem teljesítette a szükséges anyagi kötelezettségeket. Előzőleg a 2024–2025-ös évadban másodosztálybeli Bresciát a FIGC gazdasági vétségek és elmaradt fizetések miatt pontlevonással sújtotta, majd a húszmillió eurós adósságot felhalmozó csapat – miután 2020-ban távozni kényszerült az élvonalból – a Serie B-ből is kiesett.

Az 1911-ben alapított és tavaly óta működésképtelen klub kék-fehér mezét olyan kiváló futballisták is magukra húzták, mint Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola, Mario Balotelli, Gheorghe Hagi, Luca Toni és Alessandro Altobelli.

A klubnak az elmúlt 114 évben voltak magyar játékosai is: az ötvenes években Olaszországba emigráló Szőke László az 1960–1961-es idényt töltötte a Bresciánál. Ifistaként 2008-tól itt pallérozódott a később a Győrrel egy, majd a Ferencvárossal négy magyar bajnoki címet szerző Varga Roland, akinek a beilleszkedésben a klubnál 2007 és 2012 között szereplő Feczesin Róbert, valamint az ugyanebben az öt évben itt futballozó Vass Ádám is segíthetett. Előbbi 82, utóbbi 130 első, de többségében inkább másodosztályú bajnokin lépett pályára. Vassnál is többször szerepelt a klub színeiben a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi, aki 1988 és 1993 között 164 bajnokin jutott szóhoz a csapat színeiben – a klubnál töltött utolsó idényében már az élvonalban.

A klub több magyar szakvezetőt is alkalmazott hosszú története során, akik közül kiemelkedik Sárosi György, az 1938-ban világbajnoki ezüstérmes magyar válogatott és az FTC legendás csatára 1960-ban vezette rövid ideig a klubot. Rajta kívül irányította még a csapatot az ötvenes évekre fordulva Senkey Imre, valamint a harmincas évek első felében a későbbi Fradi-edző Hlavay György is.

A lombardiai városban ugyanakkor már nagy terveket szövöget egy tavaly alapított klub: az Union Brescia jelenleg a Serie C-ben szerepel, és célja a másodosztályba való feljutás. Egyelőre nem tudni, hogy a történelmi Brescia Calcio névnek mi lesz a sorsa.