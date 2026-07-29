Nemzeti Sportrádió

Ferencváros–Real Madrid: hivatalosan minden jegy elkelt, de 150 ezer forintért lehet még belépőt venni

R. D. P.R. D. P.
2026.07.29. 14:25
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Telt ház lesz a Groupama Arénában (Fotó: Nemzeti Sport)
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Real Madrid Groupama Aréna felkészülési mérkőzés Ferencváros
Szerda délelőtt már csak a VIP Gold-szektorokba lehetett belépőjegyeket venni a Ferencváros–Real Madrid felkészülési mérkőzésre, néhány órával később viszont a maradék helyek is megteltek az online jegyvásárló-felület szerint.

Hétfőn a Ferencváros bérleteseinek, kedden pedig a szurkolói kártyával rendelkezőknek és az alkalmi előregisztrációt elvégzőknek nyílt meg a jegyvásárlói felület a zöld-fehérek Real Madrid elleni felkészülési mérkőzését illetően.

Szerdán dél körül az összes belépő elfogyott, beleértve a Groupama Aréna VIP Gold-szektorait is.

Utóbbiak 150 ezer forintért keltek el, és érdekesség, hogy a jofogas.hu-n egy „szurkoló” éppen ennyiért árulja a C4-es szektorba (oldallelátó, középen, eredeti ára 46 500 Ft) szóló jegyeit is – szúrta ki a Blikk.

Emellett különböző Facebook-csoportokban is megjelentek az eladó jegyek: sok esetben rögtön a vásárlás után derült ki, hogy valaki „mégsem tud elmenni” a mérkőzésre. Ezekben a csoportokban azonban általában csak privát üzenetben lehet megtudni, hogy mennyivel az eredeti áron felül hajlandó eladni belépőjét a tulajdonosa.

 

Real Madrid Groupama Aréna felkészülési mérkőzés Ferencváros
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