Ferencváros–Real Madrid: hivatalosan minden jegy elkelt, de 150 ezer forintért lehet még belépőt venni

Hétfőn a Ferencváros bérleteseinek, kedden pedig a szurkolói kártyával rendelkezőknek és az alkalmi előregisztrációt elvégzőknek nyílt meg a jegyvásárlói felület a zöld-fehérek Real Madrid elleni felkészülési mérkőzését illetően.

Szerdán dél körül az összes belépő elfogyott, beleértve a Groupama Aréna VIP Gold-szektorait is.

Utóbbiak 150 ezer forintért keltek el, és érdekesség, hogy a jofogas.hu-n egy „szurkoló” éppen ennyiért árulja a C4-es szektorba (oldallelátó, középen, eredeti ára 46 500 Ft) szóló jegyeit is – szúrta ki a Blikk.

Emellett különböző Facebook-csoportokban is megjelentek az eladó jegyek: sok esetben rögtön a vásárlás után derült ki, hogy valaki „mégsem tud elmenni” a mérkőzésre. Ezekben a csoportokban azonban általában csak privát üzenetben lehet megtudni, hogy mennyivel az eredeti áron felül hajlandó eladni belépőjét a tulajdonosa.