„A FIFA nem folytathatja tovább sportágunk felhasználását a saját és barátai meggazdagodása érdekében” – újabb közleményt adott ki az UEFA

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a FIFA több mint négymilliárd dolláros bevételre tenne szert azáltal, hogy befektetőknek értékesíti az égisze alatt zajló tornák kereskedelmi jogainak egy részét.

A világszervezet keddi közleménye szerint a jövőbeli világbajnokságokat (férfi és női, válogatott és klub-vb) egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a FIFA lenne a többségi tulajdonos, és a 211 tagszövetség is részesedéshez jutna.

„Ez átlépi azt a határt, amelyet a labdarúgásért felelős intézményeknek sohasem szabadna átlépniük. A labdarúgás lelke és irányítása nem árucikk, különösen nem akkor, ha teljes az átláthatatlanság azt illetően, hogy ki húzhat ebből anyagi hasznot. Senki sem tulajdonosa a labdarúgásnak. Nem a FIFA joga, hogy eladja azt” – reagált az UEFA, közleményében jelezve, hogy „rendkívül komolyan veszi az ügyet”.

Az UEFA újabb közleményében még élesebb kritikát fogalmazott meg a nemzetközi szövetség ellen: „Ma értesültünk arról, hogy a FIFA határidőt szabott a szövetségeknek: vagy támogatják a javaslataikat, vagy visszavonják az egyszeri kifizetési ajánlatot. Ez mindent elárul, amit erről a tervről tudni kell. Az UEFA azonban, miután számos, a labdarúgással kapcsolatos érdekelt féllel megbeszéléseket folytatott, tudja, hogy a FIFA terve ellen jelentős és egyre növekvő ellenállás mutatkozik.

A FIFA nem folytathatja tovább sportágunk felhasználását a saját és barátai meggazdagodása érdekében.

Mi képesek vagyunk a labdarúgást a helyes irányba fejleszteni. Itt az ideje, hogy az egyesületeket, a klubokat, a bajnokságokat, a játékosokat és a szurkolókat helyezzük előtérbe.”