Azeri középpályást igazolt a Kisvárda – hivatalos

A munkácsi születésű, 30 éves, apja révén 19-szeres azeri válogatott labdarúgó a Zira csapatától érkezik szabadon igazolhatóként. Pályafutása elején számos ukrán csapatban megfordult, majd az elmúlt években azeri klubokban szerepelt. 2022 és 2026 januárja között a Sabah FK játékosa volt, így azeri bajnoknak és kupagyőztesnek is mondhatja magát a klub színeiben.

Az előző évadban 26 tétmeccsen egy gólt és négy gólpasszt könyvelhetett el. A válogatottban 69 percet játszott az azeriek tavalyi, Magyarország elleni felkészülési meccsén.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Christián Herc (szlovák, DAC 1904 – Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Anatoliy Nuriyev (azeri, Zira FC – szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők:

Kölcsönből visszatérők: Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Karcagi SC), Babják Miroslav (ukrán-magyar, Szentlőrinc), Gyurkó Máté (Budafoki MTE), Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC), Ésik Ákos (Békéscsaba)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dmitro Terzjohlo (ukrán)

Kiszemeltek: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Pintér Filip (Vasas FC, onnan Ajka, kölcsönbe), Szabó Szilárd (Ferencvárosi TC)

Távozók: Branimir Cipetic (bosnyák-horvát, szabadon igazolható), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, Nagykanizsa), Hrabina Alex (szabadon igazolható), Aleksandar Jovicic (bosnyák, szabadon igazolható), Medgyes Sinan (Gyirmót FC Győr, szabadon igazolhatóként), Molnár Gábor (Diósgyőri VTK), Ridwan Popoola (nigériai, Al-Vaszl SC – Egyesült Arab Emírségek), Stefan Raúl (spanyol-magyar, FC Nagykanizsa)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –