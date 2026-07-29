Bódis Tamás harmadik lett a brutális ultramaratonon

Egyedüli magyar versenyzőként rajtolt el idén Bódis Tamás minden idők egyik legkíméletlenebb futóversenye, a Badwater 217 kilométeres távján.

A magyar ultrafutó facebook-oldalának leírása szerint a rajt helyszíne Észak-Amerika legalacsonyabb pontja, amely 86 méterrel a tengerszint alatt található. Az útvonal sivatagon és hegyvonulatokon keresztül vezet, amely még a legedzettebb futókat is próbára teszi. Bódis Tamás kiválóan kezdett, stabil tempóban haladt a versenyen, 126 kilométernél, tehát a táv felén egy kicsit túl pedig már a mezőny élén haladt. Az őt kísérő csapat folyamatos tájékoztatása alapján 16 óra elteltével, 40 fokos melegben továbbra is az első helyen futott, előnye azonban a verseny végéhez közeledve folyamatosan csökkent,

és végül 21:34:47 idővel, a harmadik helyen fejezte be a versenyt.

A Badwater 217 kilométeres (135 mérföldes) távjának győztese az Egyesült Államokból származó Max Jolliffe lett, aki pályacsúcsot jelentő 20:53:46 idővel ért be a célba, és az egyetlen induló, aki a verseny eddigi történelme alatt 21 órán belül teljesítette a távot.

A második helyen Carmen María Pérez ért a célba, aki a magyar futóközösségnek is ismerős lehet – az idei Ultrabalatont a női mezőnyben 18:25:23-as idővel ő nyerte meg, míg összetettben a negyedik helyen végzett. A 44 éves spanyol hölgy elképesztő idővel, női pályacsúcsnak megfelelő 21:05:32 idővel zárta a Badwatert.