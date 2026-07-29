Nemzeti Sportrádió

csupasport bannerhátsófüves banner

Bódis Tamás harmadik lett a brutális ultramaratonon

N. ZS.N. ZS.
2026.07.29. 14:51
null
Fotó: Bódis Tamás facebook oldala
Címkék
Badwater ultrafutás futás Bódis Tamás
A 38 éves magyar ultrafutó 21:34:47 idővel teljesítette a világ legkeményebb futóversenyei között számon tartott, 217 kilométeres Badwatert.

Egyedüli magyar versenyzőként rajtolt el idén Bódis Tamás minden idők egyik legkíméletlenebb futóversenye, a Badwater 217 kilométeres távján.

A magyar ultrafutó facebook-oldalának leírása szerint a rajt helyszíne Észak-Amerika legalacsonyabb pontja, amely 86 méterrel a tengerszint alatt található. Az útvonal sivatagon és hegyvonulatokon keresztül vezet, amely még a legedzettebb futókat is próbára teszi. Bódis Tamás kiválóan kezdett, stabil tempóban haladt a versenyen, 126 kilométernél, tehát a táv felén egy kicsit túl pedig már a mezőny élén haladt. Az őt kísérő csapat folyamatos tájékoztatása alapján 16 óra elteltével, 40 fokos melegben továbbra is az első helyen futott, előnye azonban a verseny végéhez közeledve folyamatosan csökkent,

és végül 21:34:47 idővel, a harmadik helyen fejezte be a versenyt.

A Badwater 217 kilométeres (135 mérföldes) távjának győztese az Egyesült Államokból származó Max Jolliffe lett, aki pályacsúcsot jelentő 20:53:46 idővel ért be a célba, és az egyetlen induló, aki a verseny eddigi történelme alatt 21 órán belül teljesítette a távot.

A második helyen Carmen María Pérez ért a célba, aki a magyar futóközösségnek is ismerős lehet – az idei Ultrabalatont a női mezőnyben 18:25:23-as idővel ő nyerte meg, míg összetettben a negyedik helyen végzett. A 44 éves spanyol hölgy elképesztő idővel, női pályacsúcsnak megfelelő 21:05:32 idővel zárta a Badwatert.

 

Badwater ultrafutás futás Bódis Tamás
Legfrissebb hírek

Az UTT-terv bejött, a harmadik hely pedig hab volt a tortán

Csupasport
Tegnap, 16:29

A csodálatos panoráma repítette előre a Tapolca Trailen

Csupasport
2026.07.27. 14:44

Teljesítette egyéni céljait és ezüstérmet nyert az UTT-n

Csupasport
2026.07.26. 14:48

Meglett a száznyolcvan kilométer, aranyéremmel mehetett haza a lányához

Csupasport
2026.07.23. 14:44

Nem futott még ilyen melegben, bulifutássá vált a Daráló

Csupasport
2026.07.22. 16:44

A gyomorproblémája ellenére győzött a vajdasági huszonnégy óráson

Csupasport
2026.07.19. 07:14

Spisák Emil elképesztő pályacsúcsot futott a Darálón

Csupasport
2026.07.18. 11:12

Már a legjobbakkal veszi fel a versenyt, remek eredményt ért el a morzine-i vb-n

Csupasport
2026.07.17. 16:44