MTVA: a nézettségi listák élén zárt a Magyar Nagydíj

A Hungaroringen megrendezett versenyhétvége vasárnapi futamát a 18–49-es korosztályból éppen televíziót nézők 27.3 százaléka – csaknem 207 ezren –, míg a 18–59-es korcsoport 26.2 százaléka – mintegy 296 ezer fő – követte élőben. A száguldó cirkusz a teljes lakosság vonatkozásában (4+) is jól teljesített: az elmúlt hét harmadik legnézettebb televíziós műsorszáma lett 558 ezres átlagos nézőszámmal, 22.9 százalékos közönségaránnyal.

Összességében a teljes F1-es hétvégi programot – szabadedzésekkel, időmérővel és a futammal együtt – csaknem 1.4 millióan követték figyelemmel az M4 Sporton.

A Formula–1 közvetítése az online térben is népszerű volt: a sportesemény a múlt évhez képest másfélszer több videóindítást generált a közmédia digitális platformjain.