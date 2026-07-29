Nemzeti Sportrádió

MTVA: a nézettségi listák élén zárt a Magyar Nagydíj

2026.07.29. 14:32
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A helyszínen is rengetegen követték a hétvégi eseményeket (Fotó: Meder István)
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F1 Magyar Nagydíj nézettség
A Formula–1 Magyar Nagydíj televíziós közvetítése a hét legnézettebb műsorszáma lett a két nagy kereskedelmi célcsoportban, de a teljes lakosság körében is dobogós helyen végzett a sportesemény. A közmédia online felületein a múlt évhez képest másfélszer több videóindítást generált a száguldó cirkusz 41. hazai futama.

 

A Hungaroringen megrendezett versenyhétvége vasárnapi futamát a 18–49-es korosztályból éppen televíziót nézők 27.3 százaléka – csaknem 207 ezren –, míg a 18–59-es korcsoport 26.2 százaléka – mintegy 296 ezer fő – követte élőben. A száguldó cirkusz a teljes lakosság vonatkozásában (4+) is jól teljesített: az elmúlt hét harmadik legnézettebb televíziós műsorszáma lett 558 ezres átlagos nézőszámmal, 22.9 százalékos közönségaránnyal.

Összességében a teljes F1-es hétvégi programot – szabadedzésekkel, időmérővel és a futammal együtt – csaknem 1.4 millióan követték figyelemmel az M4 Sporton.

A Formula–1 közvetítése az online térben is népszerű volt: a sportesemény a múlt évhez képest másfélszer több videóindítást generált a közmédia digitális platformjain.

 

F1 Magyar Nagydíj nézettség
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