Nemzeti Sportrádió

Szongoth Domán: Remélem, Kanada is az otthonommá válik

B. Zs.B. Zs.
2026.07.29. 13:57
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Szongoth Domán jégkorong Soo Greyhounds NHL-draft
Szongoth Domán számára örökké emlékezetes marad ez a nyár, hiszen június végén draftolta az NHL-es Buffalo Sabres, majd a csapat fejlesztőtáborába utazott, ősztől pedig a kanadai juniorligában szereplő Soo Greyhounds csapatában folytatja pályafutását.

Több mint két évtized után draftoltak ismét magyar játékost a világ legerősebb ligájába, az NHL-be. A tengerentúli bajnokságban szereplő Buffalo Sabres az ötödik körben, a 156. helyen foglalta le Szongoth Domán játékjogát június végén. A magyar válogatott csatárának nem volt sok ideje feldolgozni a történteket, hiszen rögtön utána a klub fejlesztőtáborába utazott. A nyár első fele, mondhatni, elrepült a fiatal támadó számára, hiszen májusban még az A-csoportos világbajnokságon szerepelt Majoross Gergely válogatottjában, bő hónappal később pedig már túl volt egy tengerentúli táboron is. 

„A világbajnokság után két nappal már az iskolában vizsgáztam, nekem egyből a tanulás következett, de miután túl lettem rajta, tudtam élvezni kicsit a pihenést – tekintett vissza Szongoth Domán a magyar szövetségnek adott interjújában a nyár elejére. – Nyilván mentális oldalról mindig ott volt bennem a stressz, hogy mi lesz majd a drafton, folyamatosan beszéltem csapatokkal, de nehéz volt, hiszen már nem tudtam magamat megmutatni a jégen, azon múlt, hogy addig mit láttak tőlem a klubok. Keveset aludtam a draft előtti utolsó egy hétben, ám utána nagy kő esett le a szívemről. Megélni annyira nem tudtam a draftolást, hiszen egyből utaztam ki, kemény volt az edzőtábor a jetlaggel. Őszintén, így nehezebb volt élvezni, de mentem, csináltam a dolgomat. Visszagondolva azonban nagyon szép emlék.”

Jégkorong
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Szongoth Domán a kanadai juniorbajnokságban folytatja

A 2025–2026-os idényben a még ifjúsági korú Szongoth a junioroknál 44 mérkőzésen 28 pontot (10 gól, 18 assziszt) szerzett.

 

Szongoth életében több szempontból is mérföldkő ez a nyár. Élete lehetőségét kapta a draftolással, és emellett egy fontos időszak le is zárult életében, hiszen 2023 óta Finnországban élt és játszott. A napokban ugyanis eldőlt, hogy a 18 éves játékos a kanadai juniorligába igazol, a Soo Greyhounds csapatát erősíti majd a következő idényben. 

„Nehéz lesz Kanadába menni, hiszen Finnország olyan volt, mint az otthonom, de minden szempontból előrelépés lesz az új idény, és reméljük, a környezet ugyanúgy az otthonommá válik majd. Finnországban egyedül éltem, most a kanadai juniorligában egy családnál lakom majd, így teljesen más lesz a helyzet. Szerencsére nem kell főzni magamnak, ebből a szempontból mindenképpen jó lesz… Három évet voltam Finnországban, elég meghatározó időszak volt az életemben, sokat fejlődtem és sok embert megismertem a pályán kívül is, szívemhez nőtt a város. Kanadában fantasztikus, ami a hokit körbeveszi, sok néző van minden meccsen, a szurkolók meghalnak a sportért. Minden meccsen, mint a profi ligában, egy show van a kezdés előtt, nagyon motiváló lesz, abban biztos vagyok.”

 

Szongoth Domán jégkorong Soo Greyhounds NHL-draft
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