Szongoth Domán: Remélem, Kanada is az otthonommá válik
Több mint két évtized után draftoltak ismét magyar játékost a világ legerősebb ligájába, az NHL-be. A tengerentúli bajnokságban szereplő Buffalo Sabres az ötödik körben, a 156. helyen foglalta le Szongoth Domán játékjogát június végén. A magyar válogatott csatárának nem volt sok ideje feldolgozni a történteket, hiszen rögtön utána a klub fejlesztőtáborába utazott. A nyár első fele, mondhatni, elrepült a fiatal támadó számára, hiszen májusban még az A-csoportos világbajnokságon szerepelt Majoross Gergely válogatottjában, bő hónappal később pedig már túl volt egy tengerentúli táboron is.
„A világbajnokság után két nappal már az iskolában vizsgáztam, nekem egyből a tanulás következett, de miután túl lettem rajta, tudtam élvezni kicsit a pihenést – tekintett vissza Szongoth Domán a magyar szövetségnek adott interjújában a nyár elejére. – Nyilván mentális oldalról mindig ott volt bennem a stressz, hogy mi lesz majd a drafton, folyamatosan beszéltem csapatokkal, de nehéz volt, hiszen már nem tudtam magamat megmutatni a jégen, azon múlt, hogy addig mit láttak tőlem a klubok. Keveset aludtam a draft előtti utolsó egy hétben, ám utána nagy kő esett le a szívemről. Megélni annyira nem tudtam a draftolást, hiszen egyből utaztam ki, kemény volt az edzőtábor a jetlaggel. Őszintén, így nehezebb volt élvezni, de mentem, csináltam a dolgomat. Visszagondolva azonban nagyon szép emlék.”
Szongoth életében több szempontból is mérföldkő ez a nyár. Élete lehetőségét kapta a draftolással, és emellett egy fontos időszak le is zárult életében, hiszen 2023 óta Finnországban élt és játszott. A napokban ugyanis eldőlt, hogy a 18 éves játékos a kanadai juniorligába igazol, a Soo Greyhounds csapatát erősíti majd a következő idényben.
„Nehéz lesz Kanadába menni, hiszen Finnország olyan volt, mint az otthonom, de minden szempontból előrelépés lesz az új idény, és reméljük, a környezet ugyanúgy az otthonommá válik majd. Finnországban egyedül éltem, most a kanadai juniorligában egy családnál lakom majd, így teljesen más lesz a helyzet. Szerencsére nem kell főzni magamnak, ebből a szempontból mindenképpen jó lesz… Három évet voltam Finnországban, elég meghatározó időszak volt az életemben, sokat fejlődtem és sok embert megismertem a pályán kívül is, szívemhez nőtt a város. Kanadában fantasztikus, ami a hokit körbeveszi, sok néző van minden meccsen, a szurkolók meghalnak a sportért. Minden meccsen, mint a profi ligában, egy show van a kezdés előtt, nagyon motiváló lesz, abban biztos vagyok.”