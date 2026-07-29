Szongoth Domán: Remélem, Kanada is az otthonommá válik

Több mint két évtized után draftoltak ismét magyar játékost a világ legerősebb ligájába, az NHL-be. A tengerentúli bajnokságban szereplő Buffalo Sabres az ötödik körben, a 156. helyen foglalta le Szongoth Domán játékjogát június végén. A magyar válogatott csatárának nem volt sok ideje feldolgozni a történteket, hiszen rögtön utána a klub fejlesztőtáborába utazott. A nyár első fele, mondhatni, elrepült a fiatal támadó számára, hiszen májusban még az A-csoportos világbajnokságon szerepelt Majoross Gergely válogatottjában, bő hónappal később pedig már túl volt egy tengerentúli táboron is.

„A világbajnokság után két nappal már az iskolában vizsgáztam, nekem egyből a tanulás következett, de miután túl lettem rajta, tudtam élvezni kicsit a pihenést – tekintett vissza Szongoth Domán a magyar szövetségnek adott interjújában a nyár elejére. – Nyilván mentális oldalról mindig ott volt bennem a stressz, hogy mi lesz majd a drafton, folyamatosan beszéltem csapatokkal, de nehéz volt, hiszen már nem tudtam magamat megmutatni a jégen, azon múlt, hogy addig mit láttak tőlem a klubok. Keveset aludtam a draft előtti utolsó egy hétben, ám utána nagy kő esett le a szívemről. Megélni annyira nem tudtam a draftolást, hiszen egyből utaztam ki, kemény volt az edzőtábor a jetlaggel. Őszintén, így nehezebb volt élvezni, de mentem, csináltam a dolgomat. Visszagondolva azonban nagyon szép emlék.”