További jegyeket dobott piacra az FTC a Real Madrid elleni meccsre

„Megközelítőleg 1000 jegyet dobunk újra piacra a C3, C4, C5 és C6-os szektorba. Ezen jegyek ára ugyan magasabb lesz a korábban meghirdetett belépőkénél (a C3 és C6 szektorok esetén 55 000, míg a C4 és C5 szektorok esetén 61 000 forint), de akik élni kívánnak a lehetőséggel, még így is olcsóbban tudnak bejutni a várva várt találkozóra, mintha a VIP Gold szektorban kellene helyet foglalniuk. A VIP-szektorok árai a következők: Telekom VIP 100 ezer, VIP GOLD 150 ezer, VVK-szektor 50 ezer forint” – olvasható a közleményben. A klub megjegyzi, hogy erre a meccsre nem érvényesek a klub megszokott kedvezményei.

A mérkőzésre szurkolói kártyával lehet belépni, de akinek még nincs, az a klub honlapján kiválthat egy, csak erre a meccsre szóló ideiglenes szurkolói kártyát.

A Ferencváros mindeközben arra is külön felhívta a szurkolók figyelmét, hogy a meccsre kizárólag a szurkolói kártyával rendelkezők, illetve az előregisztráltak léphetnek be, így másodkézből vásárolt jegy nem érvényesíthető.

„Bár a találkozóra már nyilvános Facebook-csoport is létrejött a jegyek adásvételére, a stadionba kizárólag azok léphetnek be, akik érvényes szurkolói kártyával vagy előregisztráció útján szerzett virtuális kártyával rendelkeznek. A jegyek névre szólnak, és nem ruházhatók át. A biztonsági szolgálat minden belépőt szigorúan ellenőriz. A klub nem vállal felelősséget a mástól átvett jeggyel érkezőkért, és ilyen esetben megtagadja a belépést. Kérjük szurkolóinkat, hogy jegyüket minden esetben hivatalos csatornán keresztül szerezzék be” – olvasható a fradi.hu-n.

A Ferencváros–Real Madrid összecsapást augusztus 8-án rendezik a Groupama Arénában 19.00-tól.