Nemzeti Sportrádió

Elkészült a Veszprém és a Szeged pontos BL-menetrendje

I. SZ.I. SZ.
2026.07.29. 14:47
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Bánhidi Bencéék szeptember 10-én hazai pályán rajtolnak (Fotó: Török Attila, archív)
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ONE Veszprém férfi kézilabda BL Mol-Pick Szeged
Elkészült a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének pontos menetrendje. Mutatjuk, melyik csapattal mikor játszik a Veszprém és a Szeged.

A szegediek Sporting CP elleni hazai mérkőzését leszámítva az összes meccs menetrendje napra és órára pontosan elkészült. 

Hat darab négyes csoportban kezdődnek meg a küzdelmek, az október végéig tartó körből csoportonként az első két helyezett jut be a középdöntőbe (a másik továbbjutó ellen szerzett pontokat magával viszi). A 12 együttes két hatosban folytatja, majd következik a negyeddöntő a szokásos oda-vissza vágós formátumban. Az onnan továbbjutó négy együttes harcolhat a kölni final fourban. 

A Veszprém és a Szeged menetrendje a csoportkörben:

1. forduló
Szeptember 9., szerda
18:45: Veszprém–Porto (portugál)
Szeptember 10., csütörtök 
18.45: Szeged–Kristianstad (svéd)

2. forduló
Szeptember 16., szerda
18.45: GOG (dán)–Szeged
20:45  Füchse Berlin (német)–Veszprém

3. forduló
Október 7., szerda
18:45: Partizan Beograd (szerb)–Veszprém
időpont egyeztetés alatt: Szeged–Sporting CP (portugál)

4. forduló
Október 14., szerda
18:45: Veszprém–Partizan Beograd (szerb)
Október 15., csütörtök
20.45: Sporting CP (portugál)–Szeged

5. forduló
Október 21., szerda
18:45: Veszprém–Füchse Berlin (német)
Október 22., csütörtök
18.45: Szeged–GOG (dán)

6. forduló
Október 28., szerda
20:45: Porto (portugál)–Veszprém
Október 29., csütörtök
18.45: Kristianstad (svéd)–Szeged

 

 

ONE Veszprém férfi kézilabda BL Mol-Pick Szeged
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