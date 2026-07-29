Elkészült a Veszprém és a Szeged pontos BL-menetrendje
A szegediek Sporting CP elleni hazai mérkőzését leszámítva az összes meccs menetrendje napra és órára pontosan elkészült.
Hat darab négyes csoportban kezdődnek meg a küzdelmek, az október végéig tartó körből csoportonként az első két helyezett jut be a középdöntőbe (a másik továbbjutó ellen szerzett pontokat magával viszi). A 12 együttes két hatosban folytatja, majd következik a negyeddöntő a szokásos oda-vissza vágós formátumban. Az onnan továbbjutó négy együttes harcolhat a kölni final fourban.
A Veszprém és a Szeged menetrendje a csoportkörben:
1. forduló
Szeptember 9., szerda
18:45: Veszprém–Porto (portugál)
Szeptember 10., csütörtök
18.45: Szeged–Kristianstad (svéd)
2. forduló
Szeptember 16., szerda
18.45: GOG (dán)–Szeged
20:45 Füchse Berlin (német)–Veszprém
3. forduló
Október 7., szerda
18:45: Partizan Beograd (szerb)–Veszprém
időpont egyeztetés alatt: Szeged–Sporting CP (portugál)
4. forduló
Október 14., szerda
18:45: Veszprém–Partizan Beograd (szerb)
Október 15., csütörtök
20.45: Sporting CP (portugál)–Szeged
5. forduló
Október 21., szerda
18:45: Veszprém–Füchse Berlin (német)
Október 22., csütörtök
18.45: Szeged–GOG (dán)
6. forduló
Október 28., szerda
20:45: Porto (portugál)–Veszprém
Október 29., csütörtök
18.45: Kristianstad (svéd)–Szeged