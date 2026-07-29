Elkészült a Veszprém és a Szeged pontos BL-menetrendje

A szegediek Sporting CP elleni hazai mérkőzését leszámítva az összes meccs menetrendje napra és órára pontosan elkészült.

Hat darab négyes csoportban kezdődnek meg a küzdelmek, az október végéig tartó körből csoportonként az első két helyezett jut be a középdöntőbe (a másik továbbjutó ellen szerzett pontokat magával viszi). A 12 együttes két hatosban folytatja, majd következik a negyeddöntő a szokásos oda-vissza vágós formátumban. Az onnan továbbjutó négy együttes harcolhat a kölni final fourban.

A Veszprém és a Szeged menetrendje a csoportkörben:

1. forduló

Szeptember 9., szerda

18:45: Veszprém–Porto (portugál)

Szeptember 10., csütörtök

18.45: Szeged–Kristianstad (svéd)

2. forduló

Szeptember 16., szerda

18.45: GOG (dán)–Szeged

20:45 Füchse Berlin (német)–Veszprém

3. forduló

Október 7., szerda

18:45: Partizan Beograd (szerb)–Veszprém

időpont egyeztetés alatt: Szeged–Sporting CP (portugál)

4. forduló

Október 14., szerda

18:45: Veszprém–Partizan Beograd (szerb)

Október 15., csütörtök

20.45: Sporting CP (portugál)–Szeged

5. forduló

Október 21., szerda

18:45: Veszprém–Füchse Berlin (német)

Október 22., csütörtök

18.45: Szeged–GOG (dán)

6. forduló

Október 28., szerda

20:45: Porto (portugál)–Veszprém

Október 29., csütörtök

18.45: Kristianstad (svéd)–Szeged